השכר העצום של מנכ"ל נייס נחשף

מנכ"ל חברת התוכנה נייס , סקוט ראסל, משלים שנה ראשונה לכהונתו בתפקיד. נייס פרסמה הלילה (בין חמישי לשישי) את הדוח השנתי המורחב שלה 20F ובו נמצא גם פירוט שכרם של בכירי החברה.

מהדיווח עולה כי ראסל, בן 52, נהנה בשנת 2025 משכר עצום של 12.7 מיליון דולר, בעיקר באמצעות תגמול הוני. בתרגום לשקלים על פי שער הדולר הממוצע בשנה שעברה (3.45 שקלים לדולר) עלות שכרו עמדה אשתקד על 43.6 מיליון שקל. שכרו של ראסל הורכב משכר בסיס בעלות של 924 אלף דולר, בונוס שנתי בעלות של 1.24 מיליון דולר ותגמול הוני בעלות של 10.5 מיליון דולר.

ראסל החליף לפני שנה את מנכ"ל החברה המיתולוגי ברק עילם שפרש אחרי עשור בתפקיד המנכ"ל. ראסל הוא יליד אוסטרליה ומשפחתו עדיין מתגוררת במדינה. לפני שהגיע לנייס הוא היה בכיר בענקית התוכנה הגרמנית SAP וכיהן בין השאר כמנהל ההכנסות הראשי. הוא גם קידם בחברה תהליכי מיזוגים ורכישות, תכנון אסטרטגי וממשל תאגידי. לפני כן ראסל עבד ב-IBM ובפירמת רואי החשבון PwC. ראסל מנהל את נייס ממשרדי החברה בניו ג'רזי, ומגיע לעיתים לישראל.

מאז שפרסמה את דוחותיה בשבוע שעבר, הספיקה מניית נייס להשלים זינוק של 17%, לשווי שוק של 21.7 מיליארד שקל והיא נאבקת על המקום ה-20 מבחינת שווי שוק בבורסה בת"א. אך זה עדיין לא מפצה על נפילת המניה בשנים האחרונות. נזכיר שרק בתחילת העשור הנוכחי עוד הייתה המניה הגדולה בבורסה עם שווי שוק שהגיע באותם ימים ליותר מ-60 מיליארד שקל.

בשיחה עם גלובס לאחר פרסום הדוחות האחרונים הצהיר ראסל ש"ה-AI לא יחליף אותנו. אנחנו נרוויח מזה ונקבל מזה רוח גבית, בהחלט לא יחליף אותנו". חברת התוכנה צופה צמיחה של 14%-15% בתחום הענן בשנה הקרובה, כשגם ההכנסות החוזרות שלה (ARR) בתחום הבינה המלאכותית (AI) זינקו ברבעון האחרון ב-66% והסתכמו בסכום של 328 מיליון דולר. במקביל נייס הכריזה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 600 מיליון דולר.

במקביל לראסל, גם שאר בכירי נייס נהנו מתגמול נאה. במקום השני נמצאת סמכ"לית הכספים בת' גספיץ' שנהנתה משכר בעלות של 6.3 מיליון דולר. צמוד אחריה נמצא קרייג קוסטיגן, מנכ"ל Nice Atctimize שנהנה משכר בעלות של כמעט 6 מיליון דולר.

ובשני המקומות הבאים נמצאים דארן ראשוורת', נשיא CX International, ודן בלנגר נשיא CX Americans שכל אחד מהם נהנה משכר בעלות של 3.1 מיליון דולר.