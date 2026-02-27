צחי נחמיאס מכה בברזל החם: הנפקת ענק לאחר דוח חזק

אחרי זינוק של 74% במחיר מניית מגה אור , מתוכם 9.3% אחרי פרסום הדוחות הכספיים אתמול (ה'), חברת הנדל"ן המניב מדווחת על הנפקה פרטית גדולה. החברה, שבשליטת ובניהולו של צחי נחמיאס, הודיעה על הקצאה של מניות למנורה ולמגדל בהיקף כולל של 615 מיליון שקל. ההנפקה מתבצעת לפי מחיר של 446.5 שקל למניה, שמשקף הנחה של 5% על מחיר הנעילה בבורסה לפני הדיווח.

חלקה של מנורה בהנפקה עומד על כ-1.24 מיליון מניות, בתמורה לכ-555 מיליון שקל, וחלקה של מגדל קטן יותר - כ-134 אלף מניות תמורת כ-60 מיליון שקל. המניות המוקצות מהוות כ-3.62% מהון המניות של מגה אור (כ-3.54% בדילול מלא).

לפני ההנפקה, מנורה לא הייתה בעלת עניין במגה אור (החזיקה ב-1.95% מהון המניות), ומגדל החזיקה ב-13.1%. נחמיאס מחזיק ב-37.7% ממניות מגה אור לפני הדיווח. לאחר השלמת ההנפקה, מנורה תחזיק בכ-5.2%, מגדל ב-13% וחלקו של נחמיאס יירד מעט ל-36.4%. בעלי עניין נוספים במגה אור הם הגופים המוסדיים כלל, הראל ומיטב.

לפי מצגת של החברה שפורסמה השבוע, יש לה 34 מרכזי תעשייה ולוגיסטיקה ו-26 מרכזים מסחריים, דאטה סנטר אחד פעיל ו-3 מגרשים מניבים. ב-2025 היא רשמה הכנסות של 417 מיליון שקל מהשכרה וניהול נכסים והכירה ב-430 מיליון שקל מעליית ערך נדל"ן להשקעה. הרווח התפעולי השנתי הסתכם ב-832 מיליון שקל והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות היה 844 מיליון שקל.

מגה אור נהנית מהמגמה החיובית בתחום הדאטה סנטר . לאחרונה נודע שהיא תבנה את מבנה הדאטה סנטר של אנבידיה בפארק מבוא כרמל . החברה נסחרת בשווי של כ-17.3 מיליארד שקל והיא מועמדת להיכנס למדד ת"א 35 בעדכון המדדים הבא.