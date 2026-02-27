המומנטום החיובי נמשך, אבל נחלש על רקע הירידות בשוקי המניות בימים האחרונים. עליות שערים במדד ת"א 35 ובמניות אירופה תרמו לתשואה חיובית של קופות הגמל בפברואר, כאשר לפי התחזית של אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי במיטב פנסיה, התשואה הממוצעת ברוטו בפברואר של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות היא 0.5%. בחודשיים הראשונים של השנה, התשואה היא 2.6%. זאת לאחר ששנת 2025 הייתה השנה הכי חזקה לחוסכים בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה מאז שנת 2009.

● מאי.די.בי, דרך טבע ועד פאלו אלטו: איך להרוויח מתחלופת המניות בצמרת הבורסה בת"א​

● הדוחות שהפילו את מניות האנרגיה המתחדשת בתל אביב

● 7 חברות כבר קרסו, ומיליארדים ירדו לטמיון. אז למה הטרנד המסוכן בבורסה ממשיך

לפי הערכת מיטב, טווח התשואות של כלל הקופות צפוי לנוע במנעד שבין תשואה של 0.2% לתשואה של 0.8%. המסלול הכללי צפוי להניב תשואה של 0.5% בחודש פברואר, והמנייתי עם תשואה מעט יותר גבוהה, של 0.6%. מסלול S&P 500, בחישוב שקלי, יניב 0.1%.

המסלול של פנסיה מקיפה לבני עד 50 יציג תשואה של 0.6%, פנסיה מקיפה לבני 50-60 יציג תשואה של 0.5% ופנסיה מקיפה לבני 60+ יציג תשואה של 0.4%.

לפי מיטב, "בחודש פברואר נרשמו עליות שערים במניות מדד ת"א 35 בישראל, במניות באירופה, ביפן ובשווקים המתפתחים, מה שתרם לתשואה החיובית של הקופות. גם התחזקות המט"ח מול השקל תרמה החודש כ-0.1% לתשואות הקופות".

הם מציינים שבפברואר (עד ה-26 בחודש), בשוק המניות בישראל הייתה מגמה מעורבת, כשמדד ת"א 35 עלה ב-2.5%, מדד ת"א 125 עלה ב-1.5%, ואילו המדדים ת"א 90 ויתר 60 ירדו ב-2.4% ו-1.4% בהתאמה. גם שוקי המניות בעולם הציגו מגמה מעורבת, וכך למשל בארה"ב מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, מדד S&P 500 ירד ב-0.5% ומדד נאסד"ק ירד ב-2.5%. נזכיר שמניות התוכנה בלטו בחודש האחרון כשחששות מפגיעה של התפתחות ה-AI על העסקים שלהן גרם לירידות חדות בחלק משמעותי מהן, ומדד נאסד"ק מזוהה עם מניות הטכנולוגיה.

בבורסות אירופה המגמה הייתה חיובית החודש, עם עלייה של 4% במדד DAX בגרמניה, 6.1% במדד CAC בצרפת ו-3.6% במדד Eurostoxx 50. ביפן, על רקע בחירות הבזק, מדד ניקיי עלה בשיעור חד של 10.1%.

בשוק החוב, באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה שלילית עם ירידות של 0.4%-0.5% במדדי תל בונד 20, תל בונד 40 ותל בונד 60. מדד אג"ח קונצרני כללי ירד ב-0.2%.

באג"ח הממשלתיות, המדד עלה ב-0.1% כשהאג"ח הצמודות למדד ירדו ב-0.3% ואילו השקליות עלו ב-0.4%. אג"ח עם ריבית משתנה עלו ב-0.3%.

כאמור מתחילת שנת 2026, תחזית מיטב היא לתשואה חיובית של 2.6%, כאשר יש טווח רחב יותר בין התשואות של המסלולים. כך למשל המסלול המנייתי עם תשואה של 4.8% בינואר-פברואר, בעוד שמסלול S&P 500 בחישוב שקלי עם תשואה שלילית של 1.6%.