אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים מאחורי הזינוק המרשים של הבורסה המקומית בשנה האחרונה הוא היקף הנכסים שנכנס בכל חודש לקופות הגמל, קרנות ההשתלמות והפנסיה של הציבור, כמו בטייס אוטומטי.

כניסת הכספים המסיבית הזו מביאה תוספת כסף שזורם לבורסה המקומית (ברכישת מניות ואג"ח) בהיקף של 6-8 מיליארד שקל בחודש, כלומר עד כ-100 מיליארד שקל בשנה - כך מעריך בשיחה עם גלובס מנכ"ל של אחד הגופים הגדולים בשוק.

התוצאה היא שעל-פי נתוני בנק ישראל האחרונים, היקף הנכסים שמנהלים הגופים המוסדיים (חברות ביטוח ובתי השקעות) עבור הציבור בישראל חצה בנובמבר האחרון את ה-4 טריליון שקל (כולל גמל, פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות נאמנות). המשמעות היא הכפלת שווי הנכסים של החוסכים תוך פחות מ-7 שנים.

עוד מגלים הנתונים של בנק ישראל כי הזינוק בבורסה, לצד החזרת כספים מחו"ל בידי המוסדיים, השפיע משמעותית גם על האלוקציה (תמהיל) של הנכסים של המוסדיים. היקף החשיפה של המוסדיים לחו"ל ירד כעת ל-22.6% מהתיק כולו, וזאת לאחר שבמהלך השנים 2023-2024 הוא זינק לכמעט 27%.

שיאי שווי בחברות הבורסה

כזכור, הבורסה בתל אביב שברה שיאים חדשים בקצב מהיר בשנת 2025. במקביל לתשואה המרשימה (עלייה של יותר מ-50%), מדד ת"א 35 שבר את השיא של עצמו 63 פעמים, מה שהפך אותה לשנה הכי טובה מאז השקת המדד ב-1992 (אז נשברו 73 שיאים). גם מדד ת"א 125 שבר את שיאו כמעט 60 פעמים.

לצד רשימת המניות שזינקו הכי הרבה בשנה החולפת, אפשר להזכיר גם את הגדולות ביותר ששברו שיאים חדשים משל עצמן. כך למשל, מניות הבנקים לאומי והפועלים חצו לראשונה שווי של 100 מיליארד שקל, כשלאחרונה גם אלביט מערכות הצטרפה למועדון הזה.

במקביל, חברת התרופות טבע חזרה לשווי של יותר מ-100 מיליארד שקל לראשונה מאז שנת 2017. בנק מזרחי טפחות , החברה החמישית בשוויה בבורסה, נסחר לפי שווי של 61 מיליארד שקל. ענקית הנדל"ן של ישראל, קבוצת עזריאלי , חצתה השבוע שווי של 50 מיליארד שקל.