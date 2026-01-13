מאיה אבירן רכשה את מלוא הבעלות על חברת ההשמה "עמדה"

1 השמת בכירים

מאיה אבירן, מנכ"לית ושותפה ב"עמדה", מהחברות המובילות בישראל באיתור והשמת מנהלים בכירים והנציגה של Korn Ferry בישראל - רכשה את מלוא הבעלות על החברה. המוכרים הם המייסדת נורית ברמן, והשותף איקה אברבנאל. עמדה עובדת עם חברות מובילות במשק, בהן חברות מדד ת"א 125 וכן חברות בינלאומיות הפועלות בישראל.

● ריזורט תיירות מרפא: ההשקעה החדשה של ברקליס בים המלח

● שווי המתנות שקיבלו עובדים ב-2025: 1,200 שקל בממוצע

במסגרת המהלך, ברמן ואברבנאל ימשיכו ללוות את החברה כחברי Advisory Board. את עסקת הרכישה ליווה משרד עורכי הדין ברנע ג'פה לנדה.

2 פארק חדש

בהשקעה של כ-80 מיליון שקל: פארק האגמים של נשר יוצא לדרך, עם הנחת אבן הפינה ל"נוילנד". מדובר במהלך משותף לעיריית נשר, הקרן לשיקום מחצבות ומשרד התיירות. המתחם צפוי לכלול אמפי פארק עם 5,000 מקומות ישיבה, שני אגמים שנוצרו כתוצאה מפעילות כרייה וחציבה של מפעל המלט המיתולוגי על שטח של כאלף דונם, שבילי הליכה ואופניים באורך של כ־5 ק"מ, מוקדי טבע וצפרות - בשנים האחרונות הפך המתחם כולו לבית גידול משמעותי לעופות נודדים ולמגוון ביולוגי עשיר.

הנחת אבן פינה פארק האגמים של נשר / צילום: דוברות עיריית נשר

לצד הפיתוח הסביבתי, בפארק מתוכנן מלון עם כ-100 חדרים, ובנוסף כ-400 חדרים במחצבת חרייבה הסמוכה. בנשר מעריכים כי הפארק ימשוך כחצי מיליון מבקרים בשנה. לדברי ראש עיריית נשר, רועי לוי, "פארק האגמים נועד להיות הרבה יותר מפארק עירוני. זהו פרויקט שמחבר בין עבר תעשייתי של המקום לבין עתיד ירוק. נוילנד תהיה נקודת משיכה אזורית, שתביא לכאן משפחות, מטיילים וחובבי טבע מכל הארץ".

3 מינויים חדשים

שאולי פרץ מונה למנכ"ל רשת מוצרי התינוקות בייבי סטאר של יוסי סגול ואבי חורי. מחזור ההכנסות של הרשת עומד על כ-150 מיליון שקל בשנה. קודם לכן כיהן פרץ כסמנכ"ל הסחר של קבוצת קסטרו-הודיס.

שאולי פרץ / צילום: רן רוזנבאום

אמיר שניידר מונה לסמנכ"ל השיווק של סטארט-אפ האינשורטק Skywatch & VOOM. מאז קיץ 2021 שימש כ-Head of Marketing בחברה, העוסקת בעולמות ביטוח התחבורה בשוק האמריקני.

4 הייטק

חברת פאפאיה, המפתחת פלטפורמות תחרותיות באפליקציות, ציינה שבע שנים להקמתה בארוחת בוקר שהתקיימה במשרדיה במגדל סקיי בתל אביב. החברה מעסיקה כ-400 עובדים בישראל ופולין, ובראשה עומד המנכ"ל אוריאל בכר, שסיפר כי הרציונל להקמתה היה "הרעיון שהחיים הם פלייגראונד. פיתחנו יחד פלטפורמות בהן מותר ורצוי להתנסות, לחוות ובעיקר ליהנות. מהרגע הראשון הבנו שאנחנו לא באים להיות עוד 'מרקט סטנדרט', באנו להמציא קטגוריה".

מייסדי פאפאיה, אוריאל בכר, אלכס ליאחובצקי ואנדריי בירמן / צילום: ניב קנטור

החברה מציעה ללקוחותיה משחקים מבוססי יכולת שאינם הימורים, ומאפשרת לשחקנים לקחת חלק בטורנירים מרובי-משתתפים המתמקדים בביצועים של השחקן, כמו מהירות תגובה, דיוק, אסטרטגיה והתמדה. בתמונה: המייסדים אנדריי בירמן, אלכס ליאחובצקי ואוריאל בכר.