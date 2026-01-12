1 ההשקעה החדשה של קבוצת ברקליס בים המלח

קבוצת ברקליס בשליטת מוטי גרין נכנסת לזירת תיירות המרפא העולמית: תשקיע כ-350 מיליון שקל בהקמת ריזורט לונג'ביטי (אריכות ימים) ורפואה מונעת בים המלח, שייקרא LUMINA Dead Sea Longevity Resort. המתחם צפוי להיפתח בשנת 2028, וההשקעה מתבצעת באמצעות מימון בנקאי והון עצמי.

לפי החברה, לונג'ביטי הוא מהסגמנטים הצומחים והמתומחרים ביותר בשוקי הבריאות והתיירות בעולם. ב-LUMINA ניתן יהיה לקבל אבחונים רפואיים, טיפולים בטכנולוגיות אנטי אייג'ינג, רפואה רגנרטיבית ותוכניות טיפול מותאמות אישית. הגישה הרפואית במתחם אינה מתמקדת בטיפול בסימפטומים, אלא באיזון מערכתי ובבניית תהליכים הוליסטיים לשיפור איכות החיים והארכתם.

"אני חולם על קונספט של מלון רפואי כבר הרבה שנים, כי ים המלח הוא מותג בריאות עולמי", אומר גרין לגלובס. "השילוב בין הסגולות הרפואיות שלו לבין פרויקט כזה מאפשר מוצר ייחודי שלא קיים בעולם. אמנם יש פרויקטים של לונג'ביטי כמו קליניק לה פררי בשוויץ או בלוס אנג'לס, כי זה תחום צומח מאוד, אבל אין להם את ים המלח. הרעיון הוא לקחת את תיירות המרפא, שכבר קיימת, צעד אחד קדימה".

המהלך אמור לצאת לדרך בשיתוף עם בית החולים שערי צדק. "אנחנו בהתנהלות מתקדמת מולם, שלב טיוטות ההסכמים", אומר גרין. "הרעיון הוא שהם ינהלו את התחום הרפואי-קליני, ומי שיוביל את זה הוא ד"ר יואב גרונוביץ מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית של בית החולים, שהוא גם שותף בקליניקת הרמוניה שעוסקת באסתטיקה ופלסטיקה".

בחודש מאי דיווחנו על מיזם נוסף של הקבוצה בים המלח, "אטלנטיק סיטי", בהשקעה של 800 מיליון שקל, שבימים אלה נמצא בשלבי בנייה מתקדמים (תחילת קומה שלישית). לאחרונה היא גם פתחה את מתחם DOME X לכנסים ותערוכות, בשיתוף חברת השטיח המעופף. "אני מאוד מאמין בים המלח", מסביר גרין.

"בשנים הקרובות בונים שם 22 בתי מלון חדשים, כל הגדולים נמצאים פה - תשובה, ישרוטל, פתאל, קבוצת מזרחי. וכשיש מאסה כזו גדולה, יחד עם השקעות המדינה שבוצעו על ידי חל"י (החברה להגנת ים המלח) בפיתוח האזור, אנחנו מאמינים שחמש שנים מהיום זה יהיה המקום הכי חם בישראל".

ומה באשר למצבו של ים המלח? גרין מזכיר כי באזור המלונות מדובר בבריכות, ולא בים עצמו "אז לא תהיה בעיית התייבשות. להפך, הייתה בעיה של הצפה, ולכן בא פרויקט קציר המלח שעשתה חל"י. באופן אבסורדי, ככל שהים מתייבש אזור המלונות יותר פופולרי, כי חופים נסגרים - כמו עין גדי, למשל - ואנשים באים לכאן. תהיה פה ריביירה חדשה".

2 המסיבה של ינקי

רשות מקרקעי ישראל ערכה אירוע הוקרה לעובדים, ששיאו היה פרידה מהמנכ"ל ינקי קוינט, שסיים קדנציה של חמש שנים בתפקיד. האירוע התקיים באולם אחוזה במודיעין וכלל הופעה של הזמר ישי ריבו, ובין האורחים הרבים נמנו מספרי שרי ממשלה, בהם שר הבינוי והשיכון חיים כץ, שרת התחבורה מירי רגב, השר האחראי על רשות החברות דודי אמסלם, השר האחראי על שיקום הצפון והדרום זאב אלקין והשרה להגנת הסביבה עידית סילמן.

עוד נכחו השרים לשעבר אביגדור ליברמן, משה כחלון, איילת שקד, יצחק גולדקנופף ויעקב ליצמן. בין הדוברים באירוע היה השר כץ, שפנה לקוינט ואמר כי "אשרי המדינה שיש לה עובדים כמוך. תודה רבה על העשייה, ותודה רבה שהורדת את מחירי הדיור".

לאחרונה חשפנו בגלובס כי קוינט בוחן הקמת קרן בתחום הנדל"ן, שתשקיע בנכסים במטרה להשביחם. לדבריו, שותף אפשרי למהלך הוא מנכ"ל משרד האוצר לשעבר עו"ד שלומי הייזלר - שאף הוא נכח באירוע - בכפוף לתקופת הצינון.

אורחים נוספים באירוע היו יו"ר חברת החשמל מאיר שפיגלר, יו"ר רפאל יובל שטייניץ, יו"ר נת"ע יודפת ארזי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אופיר אלקלעי, תא"ל במיל' עופר וינטר, מנהל רשות החברות רועי כחלון, ראש רשות המסים שי אהרונוביץ, ראש עיריית ראשון לציון רז קינטסליך, ראש עיריית בת ים צביקה ברוט, ראש עיריית רחובות מתן דיל, ראש מועצה אזורית מטה אשר משה דוידוביץ' ועוד.

ינקי קווינט לצד אביגדור ליברמן באירוע / צילום: אורטל צבר

3 אופנה

השף ארז קומרובסקי יגיע לאירוע הפתיחה של יריד האופנה והלייף סטייל ABOUT US שייפתח בבית המכולות בנמל יפו ב-15/1, לטובת סדנה שכוללת שיחה פילוסופית על מהות האוכל הישראלי וכן הכנת מנות שונות. יוזמת היריד היא קרין לאופר דיין, והכניסה לאירוע היא למוזמנים לצד רוכשי כרטיסים מראש.

הקשר בין קומרובסקי ללאופר דיין נולד לפני שנים רבות, כאשר היא ניהלה את אחד מסניפיו ברמת החייל. השניים גם הרימו פופ-אפ של מסעדה ל-48 שעות תחת השם "אנטיתזה" במתחם קרינה בכפר אז"ר.

ארז קומורובסקי וקרין לאופר דיין / צילום: אורי שדה

4 פרסום

עמית שטרן מונתה כמשנה למנכ"ל סוכנות ארלו דיגיטל, מקבוצת ראובני פרידן. בעשר השנים האחרונות כיהנה כסמנכ"לית לקוחות במקאן דיגיטל, וטיפלה בין היתר בתקציבים של אל-על, מכבי, פריסבי וביטוח ישיר. בראש ארלו עומדים המנכ"לים יניב פרטוש וניב חורש, שברבעון האחרון צירפו אליהם עוד ארבעה סמנכ"לים חדשים. בין הלקוחות שנוספו השנה לחברת הדיגיטל נמנים נובו-נורדיסק, תן-ביס, מגדלי הים התיכון, עצמל'ה, ישראכרט (תוכן ומשפיענים) וסמסונג.

עמית שטרן / צילום: תמונה פרטית