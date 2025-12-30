לאחר סיום תפקידו כמנכ"ל רמ"י בסוף החודש, ובתום תקופת הצינון, ינקי קוינט שוקל להקים קרן השקעות בתחום הנדל"ן. שותף אפשרי בקרן הוא מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, עו"ד שלומי הייזלר. כך סיפר קוינט במסגרת ראיון שנתן לפודקאסט "הצוללת" של גלובס, המתפרסם בסוף השבוע.

מדובר בקרן שתשקיע בנכסים במטרה להשביחם. לדבריו, הקרן, אם תקום, תשקיע ב"בקרקעות מורכבות, כאלו שפחות מתעסקים בהן בשוק הפרטי". הכוונה היא לקרקעות שנמצאות, למשל, בקיבוצים ומושבים, הרשומות במושע ולכן מורכבות לפיתוח ונכסים אחרים. "את הבעיות המורכבות שפתרתי מצד הממשלה, נבחן כעת לפתור בשוק הפרטי. זה טוב לישראל ואני מקווה להצליח כאן", אמר קוינט.

המלחמה להורדת מחירי הדיור

קוינט מסיים קדנציה בת חמש שנים כמנהל רמ"י, שסוגרת עבורו פרק של 25 שנים בשירות המדינה. לגבי הצטרפותו של הייזלר - מנכ"ל האוצר לשעבר בשנים 2023־2025 - אמר: "אנו עובדים טוב יחד. פתרנו הרבה בעיות כשהיינו יחד בממשלה".

אין טעם לפגם בכך שכבכירים לשעבר בממשלה תשתמשו בקשרים שיצרתם לאורך השנים לטובת אינטרס פרטי?

"המטרה שלנו היא להביא לפיתוח המדינה. יש לנו עוד כוח ומרץ, ואם לא נעשה זאת בצד הציבורי, נעשה זאת בצד הפרטי. אני לא רואה בזה פסול. היזמים הם פרטנרים. הם אלה שמקדמים את הפרויקטים ואת המדינה".

בראיון המלא דיבר קוינט על ירידות המחירים שנרשמו השנה בשוק הדיור - קרוב ל־3% בכל הארץ ו־7% בתל אביב - שהן לדבריו תוצאה של מאמצי רמ"י להגדיל את ההיצע. "הצפנו את השוק בקרקעות לדיור. ההישג הגדול ביותר שלנו הוא שמונה חודשים רצופים בהם מדד המחירים בירידה".

כמו כן, מכרז שדה דב שפירסמה רמ"י בשנה שעברה ואיפשרה שיווק של יותר מ־7,000 יחידות דיור, יצר לדבריו "אפקט דומינו של ירידת מחירים". קוינט מעריך כי מחירי הדיור ימשיכו לרדת בחודשים הקרובים. "לא תהיה התרסקות, אלא ירידה של חמישה עד עשרה אחוזים. אני רואה מודעות לדירות שמחירן ירד ב־300 אלף שקל, עם פריסת תשלומים ללא הצמדה למדד, פלוס ריהוט".

"רצינו שאנבידיה תגיע לפריפריה"

עוד דיבר קוינט על המחלוקות הרבות שהיו לו מול האוצר, טען כי לאגף התקציבים ולאגף החשב הכללי יש כוח רב מדי וכן סיפר על מעורבות רמ"י בפרויקט הקמפוס החדש של אנבידיה בקריית טבעון. לדבריו, "הקמנו צוות בתוך רמ"י שהציע לאנבידיה 15-20 אתרים אופציונליים להקמת הקמפוס. ניסינו לדחוף לכיוון הפריפריה. אבל בכנות, גם אם אנבידיה הייתה מבקשת להקים אותו בתל אביב, המדינה הייתה צריכה לאפשר זאת. טוב שבסוף נבחר הצפון".

שלומי הייזלר מסר בתגובה: "ינקי ואני מכירים שנים רבות. אנו שותפים לרפורמות ולפרויקטים רבים, ומדברים על רעיונות לשיתוף פעולה בהמשך, בכפוף לתקופת הצינון. בין היתר עלתה אפשרות להקמת קרן השקעה בנדל"ן, שתעסוק בהשבחת קרקעות מורכבות למגורים, תשתיות ואנרגיה, ובקרקעות חקלאיות בכל הארץ וביו"ש".