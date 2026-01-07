ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אג"ח

מדינת ישראל גייסה הלילה 6 מיליארד דולר בחו"ל במרווחים הנמוכים ביותר מאז המלחמה

החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, השלים הלילה הנפקה בינלאומית של אגרות חוב דולריות בהיקף של 6 מיליארד דולר • מדובר בשיפור של כ-34% לעומת ההנפקה שנערכה בשנה שעברה

אורן דורי 08:24
יהלי רוטנברג, החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: כדיה לוי
יהלי רוטנברג, החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: כדיה לוי

החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, השלים הלילה (בין שלישי לרביעי) הנפקה בינלאומית של אגרות חוב דולריות בהיקף של 6 מיליארד דולר. ההנפקה הניבה מרווחים המתקרבים לאלה ששררו טרם פרוץ המלחמה באוקטובר 2023, עם מרווח משוקלל של כ-102 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלת ארה"ב. מדובר בשיפור של כ-34% לעומת ההנפקה שנערכה בשנה שעברה, שבה עמד המרווח המשוקלל על כ-154 נקודות בסיס.

במסגרת ההנפקה הוצעו שלוש סדרות לטווחים של 5, 10 ו-30 שנים, במרווחים של 90, 100 ו-125 נקודות בסיס בהתאמה מעל אג"ח מקביל של הממשל האמריקאי. הביקושים להנפקה הסתכמו בכ-36 מיליארד דולר, פי שישה מהיקף הגיוס בפועל. בהנפקה השתתפו כ-300 משקיעים מלמעלה מ-30 מדינות.

החשב הכללי יהלי רוטנברג, שמסיים בסוף החודש את כהונתו, אמר כי "תוצאות ההנפקה משקפות חזרה לרמות המרווחים שקדמו למלחמה". גיל כהן, סגן החשב הכללי האחראי על הגיוסים, ציין כי מדובר בעלות הגיוס הנמוכה ביותר בשנתיים האחרונות.

ההנפקה יצאה לפועל על רקע הירידה בפרמיית הסיכון של ישראל בחודשים האחרונים, שנבעה בין היתר מהרגיעה היחסית בזירה הביטחונית. החשב הכללי נוהג לערוך הנפקה בינלאומית בתחילת כל שנה, וברוב המקרים זו תהיה ההנפקה הציבורית הגלובלית היחידה לשנה הנוכחית, אם כי באוצר תמיד שומרים על האפשרות לצאת בהנפקות נוספות בהתאם לתנאי השוק וצורכי המימון.

כחתמים בהנפקה שימשו הבנקים הזרים סיטי, גולדמן זאקס, דויטשה בנק, בנק אוף אמריקה וג'יי.פי מורגן.