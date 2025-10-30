אישי: בן 63, נשוי + 5, גר בהרצליה

מקצועי: מייסד ומנכ"ל חברת האשראי החוץ-בנקאית Loanwise

ילדות בצל אובדן: נולדתי וגדלתי ברמת גן. אבא שלי, אוסטרי במקור שברח מהנאצים, היה מוסכניק, אמא שלי הייתה פקידה ביכין. כשהייתי בן 10 אחותי, בת 15, מתה בפתאומיות משטף דם במוח. המוות שלה שבר את הוריי והשאיר אותי ילד בודד ועצמאי.

נחמה בכדורסל: בבית הספר עשיתי את המינימום הנדרש כדי לא לנשור. הבית הפך עצוב ואני ברחתי לשני תחומים - שחמט וכדורסל. הצטיינתי בכדורסל, שיחקתי בנבחרת הנוער, בכיתה ט' כבר הייתי 1.85 מטר, אבל כשהבנתי שלשני מטר לא אגיע, התגייסתי לגולני.

גולני שלי: בגולני שירתי כמ"פ, אבל אז, לאחר כמעט ארבע שנות שירות, אמי נפטרה ואבי חלה. אהבתי מאוד את הצבא, אבל עזבתי הכול וחזרתי הביתה לטפל בו 24 שעות ביממה. כעבור כשנה גם הוא הלך לעולמו. אחותי הגדולה, שהייתה מבוגרת ממני ב־12 שנה, נפטרה לפני שנתיים.

עשור בנדל"ן: עשיתי תואר ראשון ושני בכלכלה באוניברסיטת תל אביב, ובמהלך הלימודים הצטרפתי לחברת ייעוץ בשם יישום אסטרטגיות. פגשתי שם בכירים מחברת הנדל"ן מבני גזית, שאהבו את העבודה שלי והציעו לי לכהן כסמנכ"ל שיווק. אחרי ארבע שנים עברתי לתפקיד סמנכ"ל השיווק של אשדר, ולמעשה השלמתי עשור של עבודה בתחום הנדל"ן - שנשאר אהבה גדולה שלי עד היום. נדל"ן מבחינתי זה להתעסק במהלכים גדולים, בכסף גדול, וזה נושא שיחה שהישראלים אוהבים מאוד לדבר עליו.

מנכ"ל: רציתי לצאת מהמעגל של תפקידי סמנכ"ל שיווק. באותו הזמן חברת פרסום החוצות רפיד ויז'ן הציעה לי להתמנות למנכ"ל והחלטתי לקבל את ההצעה. נשארתי בחברה רק שנתיים, כי הכול שם היה בקטן, וזה פחות התאים לי. עם זאת, שמחתי לצבור ניסיון כמספר אחת.

סמנכ"ל שוב: אייל לפידות, שהיה אז מנכ"ל ביטוח ישיר, הציע לי לעבור אליו כסמנכ"ל השיווק. זו הייתה חברה עם תקציבי שיווק גדולים ואתגרים שיווקיים מעניינים, ועבורי זה היה תפקיד מעולה. עבדתי שם שלוש שנים. אחד המהלכים היפים שהובלתי שם היה חיזוק המותג "9 מיליון".

מימון ישיר: דורון שניידמן (מבעלי קבוצת צור שמיר, המחזיקה בין היתר בביטוח ישיר - ד"א) העלה רעיון שנקים חברת מימון למכוניות או חברת ליסינג. לא לי ולא לשניידמן היה ניסיון באשראי, אז למדתי את התחום לעומק, עם לפטופ בחוף הדולפינריום. ב־2007 הקמנו את מימון ישיר ואני שימשתי כמנכ"ל, אבל ב־2008 פרץ המשבר הכלכלי והבנקים לא רצו לתת כסף לאף אחד. כמעט סגרנו את החברה, הפסדנו הרבה כסף. רק ב־2010 עברנו לרווח ומאז היא טסה, כולל כניסה למשכנתאות והנפקה לפי שווי של מיליארד שקל ב־2020. בשיאנו היינו 800-700 עובדים.

Loanwise: בתקופה של עליית הריבית והירידה במרווחי הרווח של מימון ישיר התחלתי לחשוב על חברה משלי. ידעתי שזה יגביל אותי כמנכ"ל, אבל גם אמרתי לעצמי: אני כמעט 18 שנים כאן, אם לא אקים משהו שלי עכשיו - מתי כן? עזבתי בדצמבר 2023, וכמעט מיד התחלתי לפעול להקמתה של Loanwise, חברה חוץ־בנקאית למתן משכנתאות. קיבלנו רישיון, גייסנו לקוחות ראשונים והצלחנו, למרות המלחמה, לגייס כסף משחקנים כמו מגדל, הכשרה ביטוח, איי.בי.איי ומור גמל. היום כבר יש לנו 30 עובדים.

הכניסה לחו"ל: הרפורמה המשפטית דחפה לא מעט ישראלים לקנות דירה בחו"ל, לא כדי לגור, אלא "שיהיה". זיהינו שלאלפי רוכשים יש בעיית מימון בעסקאות. הם לא יכולים לקבל משכנתה לרכישת דירה בחו"ל מהבנקים כאן, ועוברים דרך ייסורים אצל הגורמים המממנים מעבר לים. Loanwise בעצם מציעה להם את האפשרות הזאת, בשלב זה רק ביוון ובקפריסין. הדירות בישראל התייקרו כל כך שלאנשים עם 500-400 אלף שקל אין מה לעשות עם הסכום בנדל"ן כאן.

לא מתחרים בבנקים: נתח המשכנתאות החוץ־בנקאי בישראל עומד כיום על 2%-3% בלבד משוק של 600 מיליארד שקל. כל השאר בשליטת הבנקים. אם החברה שלי תגיע למטרה שהצבנו, תיק מנוהל של 6-5 מיליארד שקל, בתוך חמש שנים - זה יהיה 1% מהשוק. אני לא רואה אותנו מתחרים ישירות בבנקים בתחום המשכנתאות, אבל אנחנו כן יכולים להפחית את ההחזר החודשי של הלווים, שרבים קורסים תחתיו.

התאונה והילדה: ב־2012 קרתה לי תאונת גלישה, סאפ פירק לי את ארובת העין. באשפוז באיכילוב קלטנו שאם זה היה שני ס"מ ימינה הייתי מת. אשתי אלה ואני נשואים בפרק ב', כל אחד בא לקשר עם שני ילדים וחשבנו שלא נרצה ילדים נוספים. אבל המקרה עשה לנו שיגעון לילד משותף. אשתי כבר הייתה בת 44 אבל התעקשנו. בתנו המשותפת כיום כבר בת 12.