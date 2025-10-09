אישי: נשוי + 4, גר בגני תקווה

מקצועי: מייסד-שותף ומנכ"ל Commit, חברה לפיתוח תוכנה, שירותי טכנולוגיה והטמעת AI בארגונים

• ילדות ומשפחה: גדלתי בפתח תקווה לאבא בעל חנות בגדים ואמא שבעיקר טיפלה בנו. יש לי שתי אחיות תאומות קטנות ואח שגדול ממני רק ב־15 חודשים, אז תמיד הרגיש לי כמו תאום גם כן (אריק פיינגולד, ממייסדי פנטרה ונשיא ויו"ר Commit - ד"א). בבית הספר היו לי ציונים טובים אבל לא אהבתי להגיע לשיעורים והעדפתי פעילות ספורטיבית. שיחקתי כדורסל, כדורגל ופינג פונג.

• צבא ולימודים: עשיתי קורס תוכניתן בממר"ם ושירַתִּי שמונה שנים בחיל האוויר, רובן כראש מדור תקשורת ואבטחת מידע. בהמשך תקופתי בצבא השלמתי תואר ראשון במדעי המחשב.

• Commit: אחרי השחרור אני ועוד שני חברים מחיל האוויר - אוהד דלל ואנטולי קושניר - התחלנו לחשוב על מוצר לסטארט־אפ. לא מצאנו רעיון, אז הלכנו על הבחירה הקלה - חברה שתספק שירותים לתעשיות הביטחוניות. כולנו עבדנו בצבא מול התעשייה האווירית ורפא"ל, וידענו מה נדרש. כך ב־2005 הקמנו את Commit.

• מביטחוני לאזרחי: אבא שלי דחף אותי ואת אחי לשלב כוחות. ב־2009, בארוחת שישי, הוחלט שהוא יצטרף ל־Commit כנשיא ויו"ר. הרצון היה שהוא יכניס את החברה, שעסקה עד אז בעיקר בתקשורת IP ואבטחת מידע, אל עסקי התוכנה. אריק ואנשיו הביאו לנו מיידית טכנולוגיה מתקדמת ולקוחות בינלאומיים. המהלך גם סייע לנו להעביר את המיקוד של החברה מהתעשיות הביטחוניות למגזר האזרחי המסחרי ובהמשך לחבר את כל העומק לפתרונות בענן ולפתרונות AI. אף פעם לא גייסנו כסף ובתחילת הדרך נאלצנו ממש לשנורר מלקוחות לפטופ, טלפון, אפילו רכב. עם זאת, החברה הייתה רווחית מיומה הראשון וממשיכה להיות רווחית ולצמוח.

• המוצר: כיום החברה עוסקת בארבעה תחומים: תוכנה (כולל ענן ובהמשך AI), פתרונות תקשורת, מערכות משובצות תוכנה או חומרה ודאטה. הרעיון הוא לייצר עומק, לחבר בין תחומים ולפתח פתרון טכנולוגי לכל ארגון, מסטארט־אפ ועד לתעשייה ביטחונית.

• פנטרה: במקביל, ב־2015, אריק ואני ייסדנו את פנטרה. שנינו החזקנו יחד ב־50%, ולאריק ליברזון (המייסד הנוסף וה־CTO - ד"א) היו 50%. חיפשנו לעשות משהו בתחום הסייבר, שהיה אז לוהט יותר מהיום (פנטרה הפכה ליוניקורן לפני שלוש שנים - ד"א). שנינו עדיין מחזיקים בה.

• המספרים: Commit רושמת היום פעילות עסקית של 900 מיליון שקל בשנה (צפי ההכנסה ברוטו ל־2025 - ד"א), ופעילה בישראל, ארה"ב, בריטניה וקנדה. יש לנו כ-1,200 לקוחות: 50-40 יוניקורנים, שרובם צמחו איתנו עוד משלב הרעיון והסיד; חברות הייטק בוגרות כמו סאפיינס וורוניס; בעולם האנטרפרייז - IBI, בנק ירושלים, המזרחי, הראל ביטוח ועוד; אנחנו גם חזקים מאוד במשרדי ממשלה, וכל התעשיות הביטחוניות בישראל הן לקוחות שלנו - הצבא, המשטרה ומשרד הביטחון. החברה מעסיקה כ־900 עובדים.

• גלובלים: יצאנו לחו"ל ב־2021, אבל הבנו מי נגד מי רק ב-2023, כך שאנחנו רק בהתחלה והצמיחה הגדולה תבוא משם. כיום יש לנו 200 לקוחות מחוץ לישראל, אבל אנחנו הולכים להיות שחקן מאוד משמעותי בזירה הבינלאומית, בזכות היכולת שלנו לספק פתרונות 360 מעלות מסביב לענן. יש תחושה שבחו"ל השמים הם הגבול, עם הצונאמי שהיה עם הענן והצונאמי שכבר החל עם AI. כל החוכמה זה לזהות את הצונאמי הבא, לרכוב עליו ולא ליפול מהגל.

• רכישות על הפרק: אני פחות מתרכז בשאלות כמו אקזיט או הנפקה, אנחנו לא צריכים כסף, למרות שיש שתי רכישות על הפרק שיביאו אותנו ליותר מ־1,000 עובדים עד סוף השנה (מלבד זאת לא פירט - ד"א). אם נצטרך כסף, ניקח הלוואה.

• עתיד הג'וניורים: מהזווית של אפקטיביות של ארגונים אני דווקא רואה ביקוש עתידי לג'וניורים. סביב הטמעה של כלי AI יש המון תפירה של ממשקים ואוטומציות - אלה משרות מעולות בשבילם, כי זו נקודה כניסה מצוינת לעולם הזה. ובאופן כללי אני חושב שחברות בצמיחה מהירה יוכלו להגדיל באמצעות AI את החברה פי שניים, בלי להוסיף עובדים. גם עולם האקזיטים ישתנה, ייקח רק שלוש שנים בממוצע לעבור מרעיון לרכישה.

• כדורגלן בנשמה: ב־2022-2021 הקמתי את קבוצת הכדורגל הפועל גני תקווה, עלינו מליגה ג' לליגה ב', אבל בהמשך התברר לי שפעילות כזו פחות מתאימה, מבחינת מתקנים וקהל, ליישוב הזה. כל שלושת הבנים שלי משחקים. מלבד זאת, אני משחק פאדל, חובב הרצאות פילוסופיה ולאחרונה גם ריקודים סלוניים עם אשתי.

• מה הייתי לומד היום: הייתי מתלבט בין רובוטיקה, עולמות המוצר והנדסת תעשייה וניהול, שזה תחום שהולך לעשות קפיצה מטורפת כי הוא כולל הטמעה וייעול של תהליכים באמצעות AI.