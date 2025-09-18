אחרי הרווארד והתמחות בעליון: המנהל הצעיר שמונה לשותף במקינזי

אישי: בן 38, בזוגיות עם יונתן, גר בתל אביב

מקצועי: שותף-מנהל בפירמת הייעוץ מקינזי ישראל

ילדות ומשפחה: נולדתי וגדלתי בחיפה. אבא שלי עבד בייצור ברפאל ואמי בתנובה. הם השקיעו בנו מגיל צעיר ושלחו אותנו לחוגי אנגלית, חשיבה מתמטית ורובוטיקה. ההורים עבדו וסבתא טיפלה בנו אחרי בית ספר. היא הייתה הכי קרובה אליי בילדותי . ממנה למדתי שצריך ללמוד ולהשקיע, ששום דבר לא מובן מאליו וחייבים ללכת עד הסוף. הייתי תלמיד טוב מאוד, והרחבתי פיזיקה, כימיה, היסטוריה וערבית.

צבא: שירתי כחמש שנים, רובן כקצין מודיעין חוקר ביחידה מסווגת בגבעתיים. למדתי איך לקחת בעיה מורכבת ולפצח אותה וגם איך להניע תהליכים מורכבים.

לימודים והתמחות: עשיתי תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית, ולאחריו יצאתי לשנת התמחות בבית המשפט העליון, אצל אסתר חיות, לימים נשיאת העליון. היא שופטת מבריקה. ראיתי אותה קוראת במהירות תיק משפטי של 20 שנה ומבינה מיד מי נגד מי ומה קרה. לקחתי ממנה את היכולת לקחת מסר, לחדד, לתפור אותו ולהגיד בדיוק מה הבעיה ומה הפתרון.

הרווארד: את התואר השני במשפטים כבר עשיתי בהרווארד, בסביבה הכי מאתגרת ומעניינת, עם המרצים הכי טובים. בהרווארד תמיד קורה משהו. אתה מרגיש כמו ילד בחנות ממתקים של ידע ופתאום קלטתי שאני כל הזמן פוזל לקורסים בבית הספר למנהל עסקים והולך להרצאות של מנכ"לים - אז שיניתי כיוון. עם סיום התואר הלכתי לעבוד קצת בסטארט-אפ בתחום הנדל"ן בסן פרנסיסקו. מהר מאוד הבנתי שזה פחות מתאים לי ורציתי לחזור לישראל.

מקינזי: ב-2017 חבר טוב שלי שעבד במקינזי הציע לי להצטרף. התחלתי כיועץ, קודמתי למנהל צוות, אחר כך לשותף-עמית שמנהל כמה צוותים, ולאחרונה מוניתי לשותף־מנהל של מקינזי ישראל.

לא בוס: מקינזי עובדת במודל שבו כל שותף הוא הבוס של עצמו. אנחנו עוזרים זה לזה, אבל אין מישהו אחד שהוא הבוס. זה תפקיד שדומה במהותו לשותף־מנהל של משרד עורכי דין: אתה גם אחראי על הביזנס שלך, אבל גם דואג לבנות את הביזנס בישראל. אני ממשיך לעבוד עם הלקוחות שלי, אבל מסתכל בצורה קצת יותר רחבה, עוזר לגייס יועצים חדשים, מוודא שהיועצים שלנו מתפתחים והופכים לשותפים ובונה שותפויות אסטרטגיות.

מעל הפוליטיקה: המטרה בסוף היא לא רק לדבר אסטרטגיה, אלא לגרום שמשהו יקרה בחברה. לקוחות לוקחים אותנו בין השאר כדי שנהיה מעל הפוליטיקה הארגונית. הם יודעים שלפעמים הם לא ישמעו את מה שהם רוצים לשמוע, אבל זה תמיד ייאמר בכבוד ועל בסיס הבנת השוק. אני לא אתן המלצה שכל מטרתה היא לגרום למנכ"ל להיות שמח.

שותף צעיר: אני אולי נחשב צעיר, אבל במקינזי מעריכים דברים נוספים מעבר לגיל, למשל ניסיון, הצלחה עם לקוחות והיכולת לעשות שינויים משמעותיים. שלושת השותפים־המנהלים לפניי הגיעו מחו"ל, ואני הראשון שנולד מתוך המשרד הישראלי. החלטתי לקחת את התפקיד, כי אני, כמו ביל אקמן, מאמין שלכלכלה הישראלית יש פוטנציאל עצום ושתצא מכאן חברה של יותר מטריליון דולר. זו אחריות גדולה להצמיח את המקום שגידל אותי, אבל אני מרגיש שאני מכיר היטב את המסדרונות והאנשים.

מספרים ולקוחות: אנחנו מעסיקים כ-130 עובדים בישראל מתוך כ־40 אלף ברחבי העולם. אם תסתכל על מדד ת"א־35, שיעור ניכר מהחברות שם היו לקוחות שלנו או לקוחות שלנו כיום. אנחנו תמיד לוקחים את ההבנה בחברות הישראליות ומוסיפים לה רובד בינלאומי. אם הלקוח הוא שחקן שמעניין אותו מה קורה במזרח, נביא את הצוות שלנו מסין. אם הוא חברת טכנולוגיה, נביא לו חבר'ה מארה"ב שיחשבו איתו איך נכנסים לשוק האמריקאי. זה המתכון שלנו להצלחה.

מחוץ לארון: מהיום הראשון שלי במקינזי הייתי גיי מחוץ לארון. גם כיום חשוב לי שכולם ידעו. עדיין אין מספיק מנהלים בכירים להט"בים, וכדי שהשינוי יקרה, כל אחד צריך להיות מחויב להתחיל בחלקת האלוהים הקטנה שלו.

מבט לעתיד: בעוד עשר שנים ארצה להיות בישראל, עם משפחה, בתפקיד ניהולי בכיר.