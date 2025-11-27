משרדים

בלעדי: משרד עוה"ד פישר-בכר-חן לא יעבור למגדל ביונד - החליט להישאר בעזריאלי טאון

משרד עורכי הדין פישר-בכר-חן (FBC&Co), שהיה אמור לעבור למגדל ביונד השוכן ליד מחלף ארלוזורוב בת"א, החליט לוותר על המעבר ולהישאר במגדל עזריאלי טאון. לגלובס נודע כי אחת הסיבות לכך היא עזיבתו של עו"ד אלדד כורש את הפירמה. כזכור, כורש הודיע לפני כשבוע כי הוא עוזב את המשרד ביחד עם כמה עורכי דין נוספים. תדהר הם אחד הלקוחות הגדולים שלו.

ברקע, משרד פישר-בכר-חן חתם בסוף שנת 2023 עם החברות תדהר, יוניון והימנותא על הסכם שכירות בפרויקט ביונד, על שטח כולל של כ-14,400 מ"ר, המתפרס על פני שמונה קומות. ההסכם כלל אפשרות להגדלת השטח בכמה אלפי מ"ר. מגדל ביונד, שמוקם בימים אלה ליד מחלף ארלוזורוב, שוכן כ-300 מטרים מעזריאלי טאון, שבו יושב המשרד מאז 2021 (משרדיו משתרעים על פני שבע קומות).

לפי הערכת גלובס, בסוף שנת 2023, בעת חתימת החוזה, דמי השכירות החודשיים שהמשרד היה אמור לשלם עמדו על כ-80-90 שקל למ"ר, כך שהשכירות החודשית הייתה אמורה להסתכם סביב כ-1.15 מיליון שקל בחודש ועל כ-13.8 מיליון שקל בשנה. כיום, בשוק מעריכים כי דמי השכירות יכולים להגיע לכ-120 שקל למ"ר, ולבניין יש רשימת המתנה, כך שייתכן שתדהר תוכל להשכיר את הקומות בסכום גבוה יותר.

מי שכן עתידים לעבור לביונד הם משרד עורכי הדין מיתר, ששכר 17 קומות בשטח 30,000 מ"ר, ומשרד ליפא מאיר, ששכר 7,000 מ"ר על פני ארבע קומות.

מתדהר וממשרד פישר-בכר-חן לא נמסרה תגובה לדברים.

תשתיות

פארק בחוף התכלת ומחלף הרב-מכר: הסכם גג של 6 מיליארד שקל בין המדינה להרצליה

הסכם גג נחתם היום (ה') בין רשות מקרקעי ישראל לבין עיריית הרצליה. על פי ההסכם, בשנים 2026-2032 יושקעו בהרצליה יותר מ-5.5 מיליארד שקל בפיתוח תשתיות, מוסדות ציבור ומבנים, מהם יותר מ-3 מיליארד שקל השקעה בתשתיות על.

על פי הודעת משרד הבינוי והשיכון, בין היתר מדובר על השקעה של כ-250 מיליון שקל בפיתוח חוף הרצליה, השקעה של כ-200 מיליון שקל בתשתיות תחבורה בצירים מרכזיים בעיר, השקעה של כ-200 מיליון שקל לטובת פיתוח פארק מרכזי בתוכנית חוף התכלת, והשקעה של כחצי מיליארד שקל לטובת הקמת מחלף רב המכר, ציר מרכזי בין מחלף גלילות מערב ומחלף הסירה.

רישוי

רישוי עצמי גם בהתחדשות עירונית: 60% הסכמה כבר בשלב הבקשה

יו"ר מטה התכנון הלאומי, הרב נתן אלנתן, אמר השבוע כי במסגרת חוק ההסדרים מקודמת רפורמה שלפיה יזם יוכל להגיש בקשה להיתר במסלול "מורשה להיתר" עם הסכמה של 60% בלבד מהדיירים, בעוד שהסכמה מלאה תידרש רק לפני קבלת ההיתר בפועל.

אלנתן, שדיבר בכנס "הבמה המרכזית" של אתר מגדילים, אמר שהרפורמה כבר מעוררת עניין רב בקרב רשויות רבות, וכי החל מ־1.1.26 גם בנייני מגורים מעל 42 מטר ייכנסו למסלול. לדבריו, כבר נחתמו הסכמים בין אדריכלים ליזמים לרישוי עצמי במתחם שדה דב בתל אביב.

לגבי התנגדויות מצד רשויות מסוימות, הסביר אלנתן כי הן נובעות בעיקר מחוסר היכרות עם המהלך, וכי ליווי מקצועי מסיר את החשש.

תכנון

שתי שכונות ענק חדשות אושרו, האחת בראשל"צ והשנייה בחדרה

שתי תוכניות משמעותיות התקדמו השבוע משמעותית: תוכנית למתחם עירוני חדש במערב ראשון לציון אושרה למתן תוקף, ותוכנית להקמת שכונת מגורים גדולה בחדרה הופקדה בוועדה המחוזית חיפה.

הוועדה המחוזית מרכז אישרה למתן תוקף תוכנית להקמת שכונת מגורים, תעסוקה ומבני ציבור במערב העיר, המשתרעת על כ־237 דונם. התוכנית כוללת 1,800 יחידות דיור במבנים בני 6-18 קומות, מתוכן 720 דירות קטנות. בנוסף יוקם מגרש ייעודי ל־300 יחידות דיור מיוחד - דיור מוגן, מעונות סטודנטים או השכרה לטווח ארוך.

התוכנית כוללת כ־27 דונם למבני ציבור וכ־70 דונם של שטחים ציבוריים פתוחים. השכונה מתוכננת כמרחב עירוני הליכתי המשולב בשטחי מסחר ותעסוקה, ובחיבור ישיר לפארק האגם באמצעות מעבר מעל מסילת הרכבת ונתיבי איילון. את התכנון ביצע משרד מילוסלבסקי אדריכלים.

בחדרה, הוועדה המחוזית חיפה החליטה להפקיד את "מתחם 13" - תוכנית חדשה המשתרעת על כ־310 דונם בחלקה הצפוני של העיר, רובם קרקע מדינה. התוכנית כוללת 3,000 יחידות דיור במבני מגורים בני 8-16 קומות.

במסגרת התוכנית יוקמו שטחים למבני ציבור, פארק שכונתי לאורך נחל מקומי המתנקז לנחל חדרה, שטחים ציבוריים פתוחים וכן אזורי מסחר ותעסוקה. את התוכנית תיכננה איילה רונאל.