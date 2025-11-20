נדל"ן מניב

קבוצת פוקס במשא ומתן לפתיחת חנות ג'מבו נוספת - הפעם בראשון לציון

קבוצת פוקס במגעים לשכירת שטח בהיקף 10,000 מ"ר בראשון לציון, לצורך פתיחת חנות נוספת של רשת ג'מבו Greece. לגלובס נודע כי החברה בוחנת כמה אתרים בעיר, ואחד מהם הוא בניין של חברת מבנה ברחוב אצ"ל באזור התעשייה במערב העיר.

● דירה קטנה בפתח תקווה בכמעט 2 מיליון שקל: הגורם המפתיע שמושך את המחירים למעלה

● כפר סבא במאבק מול הותמ"ל על עתודת הקרקע האחרונה: "פיגוע תכנוני"

לרשת יש היום ארבעה סניפים בארץ - באילת, בחיפה, בבאר שבע ובנתניה - ונמכרים בה צעצועים, כלים ודקורציה לבית ולגינה, טקסטיל והלבשה, יצירה וציוד משרדי, מוצרי תינוקות, מוצרי ניקיון ועוד.

חקיקה

סוללים כבישים? תקנות חדשות יחייבו רבע שעה הפסקה בכל שעת עבודה | בלעדי

לראשונה, מינהל הבטיחות במשרד העבודה מקדם טיוטת תקנות שקשורות להגנה על העובדים מפני משבר האקלים. לפי טיוטת התקנות החדשה, תהיה חובת הפסקה של 15 דקות בכל שעת עבודה, עבור עובדי סלילת כבישים בעת עומס חום קיצוני. מהלך זה צפוי לשנות בפועל את מודל העבודה בענף התשתיות.

הטיוטה תוצג בשבוע הבא בכנס שייערך באוניברסיטת בר אילן ביוזמת המינהל, משרד ש. הורביץ, וארגון ה-ACC. רן כהן, סגן ראש מינהל הבטיחות במשרד העבודה מספר בשיחה עם גלובס כי לכתיבת התקנות קדמה עבודת הכנה של כמה שנים, שכללה סקר מקיף בקרב 650 עובדים בענף הבנייה והתשתיות. "העבודה חשפה פערים חמורים בזמינות הפסקות ומים - עדות לכשל שוק שמצדיק התערבות רגולטורית", אומר כהן.

עוד התבססו על מחקר שערכה ד"ר אינאס כיאל-טרביה, בליווי מקצועי של כהן, שבדק את הקשר בין עומסי חום לבין תאונות עבודה. במחקר נמצא קשר מובהק: עלייה של 23% בתאונות ביום עומס כבד, וכן ממצא מפתיע - עלייה נוספת של 17% בתאונות ביום השלישי שאחרי עומס חום כבד, מה שמראה שלעומס יש השפעה מצטברת.

על בסיס מידע זה, התקנות המוצעות קובעות כאמור כי כאשר עומס החום מגיע לערך מסוים, תחול חובת עצירה מוחלטת של רבע שעה בכל שעת עבודה, לא כולל זמן ההגעה למקום מוצל או ממוזג. במינהל הבטיחות מעריכים כי ייקח כשנתיים לאשר את התקנות, כולל קבלת הערות מהציבור. עוד הם מעריכים כי צפויה התנגדות לכך שדווקא בסלילת הכבישים (ולא עבודות חקלאות, בנייה רוויה וכו') יוגבלו שעות העבודה באופן כה משמעותי.

מעבר לחובת ההפסקות, יידרשו מעסיקים בכל המשק ליישם תוכנית עבודה בעומסי חום: הנגשת מידע, הדרכות וזמינות מים. בענף התשתיות יידרשו גם לדיווח מקוון חובה על תאונות - גם אם העובד שב למחרת לעבודה - ולדיווח על אירועים עד שלושה ימים אחרי עומס חום קיצוני.

כהן מציין כי בחו"ל חלק מההסדרה שקשורה לאקלים נעשית בהסכמים קיבוציים, אך בישראל אין לכך נכונות מצד המעסיקים או העובדים. עו"ד פנינה שפר עמנואל, ראשת תחום צווארון לבן, איכות הסביבה ובטיחות בעבודה במשרד ש. הורוביץ ושות', מסרה לגלובס: "הכנס עוסק בעניין העבודה תחת עומסי חום, נוכח משבר האקלים והשפעתו על בריאות ובטיחות העובדים. בעולם של רגולציה משתנה, שבו התקנות עתידות להחיל חובות חדשות על סקטורים נרחבים, חשוב להיערך מבעוד מועד לשינוי העתידי והשלכותיו, למען שמירה על בטיחות העובדים וצמצום החשיפות המשפטיות".

מימון

ארכימדס ומנורה יעמידו מימון בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל לפרויקט התחדשות עירונית בפ"ת

ארכימדס מימון נדל"ן ומנורה מבטחים חתמו על הסכם להעמדת מסגרות מימון בהיקף של כ־1.2 מיליארד שקל לפרויקט TRES, מיזם פינוי־בינוי בפתח תקווה, המשותף לדוניץ-אלעד, נדל"ן חכם וכל בי. לפי הודעת החברה, ההסכם כולל אשראי כספי מארכימדס, ערבויות לבעלי הקרקע ופוליסות לרוכשי הדירות ממנורה מבטחים.

הפרויקט יוקם בצומת הרחובות קרול־אורלוב־ז’בוטינסקי, ויכלול שלושה מגדלים בני 30-35 קומות עם 359 יחידות דיור חדשות לצד שטחי מסחר, תעסוקה ומבני ציבור. הוא נמצא במרחק קצר מהקו האדום של הרכבת הקלה.

מנכ"לית ארכימדס, טלי ריצ'מן, ציינה כי הפרויקט מבטא את תנופת ההתחדשות העירונית בפתח תקווה ואת יכולת החברה לבנות פתרונות ליווי מותאמים לפרויקטים מורכבים. ג'ואנה ויסמן, מנהלת תחום אשראי וליווי במנורה מבטחים, הדגישה כי העסקה משתלבת באסטרטגיית החברה להרחבת פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית באזורים מבוקשים.

ארכימדס מימון נדל"ן מתמחה בליווי פיננסי לפרויקטים למגורים, בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית, ומלווה יותר מ-100 פרויקטי נדל"ן, שכוללים כ-11,500 יחידות דיור. ארכימדס העמידה מסגרות אשראי בהיקף של כ-5.3 מיליארד שקל, לצד מבטחים שהעמידו מסגרות ערבויות ופוליסות כוללות של כ-31 מיליארד שקל. מייסדי החברה הם אייל לפידות, יו"ר ובעל השליטה, רועי יקיר יו"ר ועדת האשראי וטלי ריצ'מן המנכ"לית.

תכנון

מינהל התכנון מקדם שתי רפורמות נוספות לקיצור הליך הרישוי

מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, הודיע השבוע בכנס לשכת שמאי המקרקעין על שני מהלכים שנועדו להאיץ את קידום התוכניות וקיצור זמנים. שני המהלכים ייכנסו לתוקף במהלך שנת 2026.

המהלך הראשון הוא רפורמה בתחום האיחוד והחלוקה, שמבוצע באמצעות טבלאות איזון והקצאה המבטיחות שמירה על הערך היחסי של כל בעלי הקרקע. המערכת החדשה לא תייתר את עבודת השמאים, אולם היא תוכל לייצר גיליון אוטומטי שמאפשר חלוקה מיטבית של הקרקע לכל בעל קרקע, בעזרת כלים טכנולוגיים ו-AI. המערכת תאפשר להכניס תיקונים אונליין לאחר שלב ההתנגדויות וההסתייגויות, ולהערכת מינהל התכנון היא מקצרת את זמן ההשלמה של התוכניות בחצי שנה לפחות.

המהלך השני עוסק בבדיקה מהירה של תנאי סף בתוכניות שמוגשות למוסד התכנון. עד היום, התהליך היה ידני וכרוך בפינג פונג בין מגיש התוכנית לבין מוסד התכנון, כדי לראות אם התוכנית עומדת בכלל בתנאי הסף, ותהליך זה לקח חצי שנה ולפעמים אף יותר. ברגע שתיכנס המערכת לעבודה, כל מגיש יוכל לבדוק בעצמו אם התוכנית שהוא מגיש עומדת בתנאי סף. רפורמה זו נועדה לענות על המחסור בבודקי תוכניות, ולפנות את הוועדות המחוזיות לדברים הגדולים ולא להתעסק בדברים הקטנים.