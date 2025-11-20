עיריית כפר סבא הצטרפה למועדון העיריות בשרון המתנגדות לתוכניות המונחתות עליהן מגופי תכנון מחוזיים וארציים, מבלי להתחשב בצרכים המקומיים.

● בשורה לירושלמים? הקפצת הארנונה על דירות חדשות עשויה להתבטל

● ההסכם שבדרך: 70 אלף דירות ייבנו במקום מפעל אלתא באשדוד

הפעם, מדובר בתוכנית של הוועדה למתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) בצפון העיר, במתחם בן יהודה, שתכלול יותר מ־14 אלף יחידות דיור על פני 1,367 דונם של קרקעות חקלאיות - עתודת הקרקע האחרונה של העיר - בין רחוב בן יהודה, המושבים צופית וגן חיים ושכונת כפר סבא הצעירה. התוכנית, תמל/3014, כוללת 12 אלף יחידות דיור רגילות ועוד 2,400 יחידות קטנות שניתן להוסיף לדירות קיימות.

פרטים אלו הופכים את תמל/3014 לאחת מהתוכניות המשמעותיות במרכז, אך מאז שהמתחם יועד על ידי הממשלה לתכנון באמצעות הותמ"ל (הוועדה למתחמים מועדפים לדיור) - העירייה נלחמת בה. תחילה, המאבק התנהל נגד הכרזת הממשלה, במסגרת עתירה לבג"ץ שנדונה בהרכב של שלושה שופטים ונדחתה לפני כ-4 חודשים, על רקע הטענה שהדברים צריכים להתנהל מול מוסדות התכנון.

לאחר מכן, הועבר המאבק לותמ"ל, האחראית לתכנון התוכנית, במיוחד לנוכח העובדה שלפני כשנתיים דובר על הקמת 7,000 דירות במתחם, ואילו כיום המספר קפץ ל־14,400.

תוספת של 42 אלף תושבים

ביום שלישי האחרון התקיים דיון שולחן עגול בותמ"ל, בו הוצגה התוכנית בפני נציגי העירייה - שהגיעו עמוסים בביקורת. הצוות המקצועי העירוני טען שהתוכנית חורגת במידה ניכרת מתוכנית המתאר הכוללנית של העיר, שקבעה כי במקום יוקמו 9,400 יחידות דיור בלבד. עוד נטען, כי משמעות התוכנית היא תוספת של 42 אלף תושבים לעיר, כלומר 40% לעומת מספר התושבים כיום - מבלי שהיא מתייחסת כלל לאתגרים שיוצבו בפני העיר.

"אתם מביאים מצגת מנותקת לחלוטין מהעיר, פיגוע תכנוני", טען ראש העיר רפי סער בדיון. "בלי פתרון תחבורתי, בלי מט״ש ובלי שטחי ציבור. כמו גבינה צהובה מלאה חורים. פשוט מתעלמים מהצרכים והמציאות בשטח". לדבריו, מדובר בעתודת הקרקע האחרונה של כפר סבא ל-20 שנה הבאות, והיא "תפותח רק בצורה מסודרת ובהתאם ליכולת העיר לקלוט תושבים, ולא לפי מספרים וגרפים תאורטיים שנקבעים מעל הראש". סער התריע כי העירייה תיאבק בתוכנית "בכל הכלים החוקיים" ותמשיך לקדם מול הוועדה המחוזית חלופה מבוססת תשתיות קיימות.

בעירייה הודיעו כי הם נערכים לעיכוב היתרים, להפעלת אשכולות הרשויות באזור ולהצגת חלופה יציבה יותר - כזו שתאפשר בנייה אך בקצב התואם את התשתיות הקיימות. עד אז, הקרב על עתודת הקרקע האחרונה של כפר סבא צפוי רק להתעצם.

מהוועדה למתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) נמסר: "מדובר בתוכנית הכוללת תוספת משמעותית של יחידות דיור באזור ביקוש, כולל דיור להשכרה, לצד פארק בשטח של כ-450 דונם, שטחי תעסוקה, שטחי מסחר ומבני ציבור, כדי לתת מענה לצרכים עירוניים. התוכנית מצויה בשלבי תכנון ראשוניים, וההתאמות ככל שיידרשו יעשו במסגרת הליך התכנון".