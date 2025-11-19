ההסכם שבדרך: 70 אלף דירות ייבנו במקום מפעל אלתא באשדוד

המדינה תממן את פינוי מפעל אלתא באשדוד תמורת כמעט 4 מיליארד שקלים - בשאיפה להקים בשטח שיפונה כ־70 אלף יחידות דיור. כך מסתמן מההסכם בין החברה הממשלתית למדינה, אשר נמצא לקראת חתימה סופית. פוטנציאל ההכנסות משיווק הקרקעות הוא עשרות מיליארדי שקלים, בהנחה שכלל התוכניות יצאו לפועל.

את העתקת מפעל אלתא של התעשייה האווירית, הממוקם בצפון־מזרח אשדוד, מנסה המדינה לקדם כבר שנים. בסוף שנת 2019 נחתם הסכם עקרונות בין הצדדים לפינוי המפעל, אך מאז התקיימו שיחות רבות מבלי שההסכם הסופי גובש - מה שנראה כי קורה כעת. המפעל וסביבתו חולשים על כ־194 דונמים, ועל פי ההסכם הוא יועבר לשטח אחר, בדרום אשדוד, שטח שאיתרה לצורך ההסכם רשות מקרקעי ישראל, החולש על פני 250 דונמים ויכלול כ־357 אלף מ"ר בנויים.

עד היום השטח שבסביבת מפעל אלתא לא היה בנוי בשל מגבלות הנובעות מפעילות המפעל. לאחר פינויו מתכננת המדינה לבנות בסביבה זו, בשטח כולל של 11,340 דונמים, כ־70 אלף יחידות דיור בשישה מתחמים - ארבעה מהם באשדוד, אחד בסביבת בני דרום ואחד נוסף בסביבת ניר גלים. את הפינוי וכן עלויות נלוות תממן המדינה.

שיפוי עבור מס ומימון השלכות שינויים רגולטוריים

מסמכי ההסכם שהגיעו לידי גלובס מגלים כי עלות ההעתקה - נכון להערכה שבוצעה ביוני 2024 - היא 3.37 מיליארד שקלים. ייתכן שמאז התייקרה עלות הפינוי, בשל הזמן שעבר. לצד זה, התחייבה רמ"י להעביר לאלתא סכומים נוספים, ובהם: "תוספת ייחודית בגין ביסוס קרקע" בסכום של עד 226 מיליון שקלים; מימון בניית 17 אלף מ"ר בעלות של 93.3 מיליון שקל; בניית מבנה חניה שלישי במתחם החדש, בעלות של 45.6 מיליון שקל; מימון השלכות שינויים רגולטוריים - עד 30 מיליון שקל, ועוד. כך, עלות הפינוי מסתכמת בכ־3.8 מיליארד שקל, וכל זאת עוד לפני שיפוי עבור מסים שונים, אם תידרש לשלם אלתא, שרמ"י מתחייבת להעביר לחברה.

ובכל זאת, נראה שמדובר בעסקה טובה למדינה - אם אכן התוכנית המלאה תצא לפועל: שיווק קרקעות עבור 70 אלף יחידות דיור צפוי להכניס למדינה עשרות מיליארדי שקלים, הרבה יותר מעלות הפינוי הצפויה.

ההסכם בין הצדדים מתווה גם מסגרת ברורה ללוחות הזמנים. כך, נקבע כי רמ"י תמסור לאלתא את החזקה במתחם אלתא החדש עד שישה חודשים ממועד אישור התוכנית במתחם זה; פינוי כלל מתחם אלתא הקיים, הפסקת פעילות המתחם באופן מלא והמעבר אל מתחם אלתא החדש יבוצעו בהדרגתיות ויושלמו בתוך שש שנים ממועד קבלת היתר הבנייה הראשון במתחם אלתא החדש; אלתא מתחייבת להגיש בקשת היתר בנייה ראשון ברבעון שלישי לשנת 2028, או שלושה רבעונים לאחר מתן תוקף לתוכנית המפורטת במתחם החדש; ובמקביל רמ"י מתחייבת שלא לשווק את הקרקע במתחם הקיים בטרם אישור תוכנית אלתא במתחם החדש. עוד נקבע כי אם לא יוצאו היתרים מלאים בתוך 10 שנים, התוכנית למתחם החדש תבוטל.

ההסכם קובע עוד כי רמ"י תהיה האחראית הבלעדית להריסת המבנים ולטיהור הקרקעות ומי התהום במתחם הישן. רמ"י ואלתא יישאו באופן שווה בעלויות הפינוי והטיהור, למעט 5 מיליון שקלים ראשונים שישולמו על ידי אלתא.