ב־20 ביוני השנה נפגע מגדל עלית שבצומת עלית ברמת גן, כתוצאה מפגיעת טיל בליסטי ששוגר מאיראן. כ־30 בני אדם נפצעו, ולמגדל נגרמו נזקים כבדים, בעיקר בקומות התחתונות.

כחמישה חודשים לאחר הפגיעה, עבודות השיפוץ במגדל עדיין לא החלו ונראה שהחזרה של הדיירים לבתיהם אינה קרובה במיוחד.

מגדל עלית נמצא ברחוב ז'בוטינסקי 16 ברמת גן, ונבנה במקום שבו עמד המפעל המיתולוגי של חברת עלית, מול מתחם הבורסה, במפגש הרחובות ארלוזורוב וז'בוטינסקי. הוא כולל 153 דירות, וכן שטחי תעסוקה ומסחר בהיקף של 520 מ"ר. את המגדל הקימה חברת מצלאוי, וכבר ב־2019 החלה לאכלס אותו, עד לאכלוס מלא בשנת 2022.

כיום המגדל מנוהל בידי חברת ניהול ויש בו נציגות דיירים, כך שחברת מצלאוי אינה צד בעניין.

הדיירים מתמודדים כיום עם עיכובים לא פשוטים סביב העבודות לשיפוץ המגדל - ונראה כי רק בעוד חודשים, במקרה הטוב, יחזרו להתגורר בו.

הוגדר על ידי העירייה כלא ראוי לשימוש

במקרה של פגיעה במבנה קיים, כפי שקרה כמה פעמים במהלך מבצע "עם כלביא" ביוני, לאחר פינוי הדיירים ומציאת חלופת דיור עבורם, נכנסת העירייה לתמונה ובוחנת את מצבו של הבניין. בחלק מהמקרים נדרשת רק עבודת שיפוץ מינורית, למשל תיקון חלונות שהתנפצו, החזרת דלתות שיצאו ממקומן מעוצמת ההדף וכדומה. במקרים אחרים מחליטים שהבניין אינו ראוי למגורים עד שלא תיעשה בו עבודת שיפוץ יסודית. במקרים הקשים ביותר ייתכן שמחלקת ההנדסה של העירייה תורה על הריסת הבניין.

במקרה של מגדל עלית, הוא הוגדר על ידי העירייה כ"לא ראוי לשימוש עד לביצוע שיפוץ מקיף ומלא לרבות קונסטרוקציית הבניין".

לאחר שהעירייה מגדירה את המצב, הדיירים ומס רכוש צריכים להגיע להסכמות לגבי היקף השיפוץ הנדרש ולגבי העלויות שלו, ורק לאחר השגת הסכמה כזו אפשר לגשת למלאכת השיפוץ.

על פי גורמים המעורבים בסיפור, השיחות בין הדיירים לבין מס רכוש נתקלו בקשיים רבים שעיכבו את תחילת העבודות בשטח עד היום. הדיירים קיבלו דיור חלופי לשנה במימון המדינה, מהיום שבו התפנו מהמלונות שאירחו אותם בשלב ראשון, אך בינתיים חלפו כאמור חודשים רבים והעבודות טרם החלו.

אותם גורמים שאיתם שוחחנו מציינים כי לפני כשלושה חודשים התקיימה פגישה מיוחדת בין הדיירים ואנשי מס רכוש, בנוכחות אנשי העירייה, בניסיון לגשר בין הפערים - אל זו לא הביאה לפתרון כלל המחלוקות.

פגישה נוספת כזו אמורה להתקיים בשבוע הבא, ככל הנראה.

"העירייה מסייעת בשיח מול מס רכוש"

מעיריית רמת גן נמסר: "מדובר במגדל מגורים פרטי, וככזה האחריות על שיפוץ הבניין מצויה בידי נציגות הדיירים במגדל, בשיתוף עם חברת הניהול והקבלן מטעמם ולמול מס רכוש, המהווה סמכות יחידה ובלעדית לאישור הליכי השיפוץ והעלויות השונות. לעירייה אין כל סמכות או אחריות בעניין שיפוץ הבניין.

"בהנחיית ראש העיר, כרמל שאמה הכהן, ולבקשת נציגות דיירי הבניין, הגורמים העירוניים השונים מסייעים בשיח המתנהל למול מס רכוש. כחלק מכך תתקיים, בתיווך העירייה, פגישה נוספת עם מס רכוש ועם הגורמים הרלוונטיים לבחינת התקדמות עבודות שיקום הבניין".

מרשות המסים נמסר: "מדובר בבניין שספג נזק משמעותי, ולפיכך להליך בחירת הצעת המחיר המיטבית ישנן משמעויות נרחבות מבחינה תקציבית. אנו בוחנים כמה הצעות מחיר ובקרוב תתקבל החלטה וניתן יהיה להתחיל בעבודות השיקום. הדיירים קיבלו דיור חלופי לשנה מהיום שבו התפנו מהמלונות שבהם שהו לאחר יום קרות הנזק. להערכתנו בתום השנה הם יוכלו לשוב לבניין".

מגדל עלית אינו היחיד שההליכים בו מתארכים. טיל איראני פגע גם בצמד מגדלי דה וינצ'י בתל אביב, ולהערכת המהנדס ישראל דוד, האמון על תכנון פרויקט השיפוץ והתיקון שלהם, השיפוץ במגדל הצפוני ייארך שנתיים וגם הוא עוד לא התחיל.

ייתכן שהפגיעה במגדל עלית מינורית יותר, אך אפשר להעריך בזהירות כי גם העבודות במגדל זה יארכו יותר מחודשים בודדים.