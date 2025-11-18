יותר מ-200 אלף שקל למ"ר: מחיר שיא לדירה ליד הים בתל אביב

יותר מ־200 אלף שקל למ"ר, לפחות "על הנייר": לגלובס נודע שלאחרונה התבצעה אחת העסקאות הגבוהות שבוצעו השנה - דירה בקומה העשירית במגדל SIX 8, שלא רחוק מהדולפינריום בתל אביב, נמכרה תמורת 58 מיליון שקל. הדירה, בקומה העשירית במגדל, היא בשטח 275 מ"ר, כך שהסכום ששולם מבטא מחיר ממוצע למ"ר של כ־210 אלף שקל. עם זאת, החישוב לא לוקח בחשבון שטח מרפסות ושטחי שירות אשר עשויים לשנות את המחיר הממוצע.

18 קומות סך הכול, 50 יחידות דיור

מגדל SIX 8, של קבוצת אביב בשיתוף לני גרופ, החל להבנות באחרונה בין הרחובות הירקון 5, דניאל 2-8 והרברט סמואל, לא רחוק מחוף הדולפינריום. במגדל מתוכננות להיבנות 18 קומות בסך הכול. ביולי השנה דיווחה קבוצת אביב, שבשליטת דורון אביב ודפנה הרלב, כי קיבלה היתר להקמת הפרויקט, הממוקם מול חוף הדולפינריום, וכי במגדל יהיו 50 יחידות דיור. צפי ההכנסות מוערך בכ־800 מיליון שקל וצפי ההוצאות - כ־680 מיליון שקל.

נוסף ליחידות הדיור ישולבו בפרויקט SIX 8 גם 6,000 מ"ר של שטחי מלונאות ו־500 מ"ר שטחי מסחר. את הפרויקט תכנן משרד משה צור, ועיצוב הפנים של החללים הציבוריים תוכנן על ידי פטרישיה אורקיולה.

אחד הרחובות היוקרתיים באזור בישראל

אולם שיווק הדירות בפרויקט החל זה מכבר, ועל פי בדיקת גלובס ניכר כי כמה רוכשים קנו "מצבור" של דירות בבת אחת. כך למשל, במאי השנה נרכשו חמש דירות בקומה 13 של המגדל, בנות 2-5 חדרים, בסכום כולל של כ־42 מיליון שקל. בתחשיב למ"ר המבוסס על דיווחי רשות המיסים עולה כי המחיר הגיע ל־126 אלף שקל בממוצע.

זאת ועוד: ביולי בשנה שעברה נרכשו שלוש דירות בנות 2 חדרים כל אחת, בקומה התשיעית של המגדל, במחיר של 15 מיליון שקל. באפריל השנה נמכרה דירת שבעה חדרים בקומה ה־11 של המגדל ב־43.3 מיליון שקל, מחיר המבטא כ־188 אלף שקל למ"ר בממוצע.

נזכיר כי אזור זה של תל אביב, לאורך רחוב הירקון, נחשב יקר במיוחד - אולי היקר ביותר בעיר ובישראל בכלל נכון להיום. כפי שפרסמנו בעבר, בפרויקט מנדרין אוריינטל שבמתחם הדולפינריום, בסמוך למגדל SIX 8, נמכרו בעת האחרונה דירות במחירים של יותר מ־120 אלף שקל למ"ר, ועסקאות אחרות אף חצו את רף 150 אלף השקלים למ"ר בממוצע.