הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב בראשות מ"מ יו"ר הוועדה, אדריכל ארז בן-אליעזר, החליטה להפקיד היום את "תוכנית בית רומנו" בתל אביב שתעביר באופן סופי את הזכויות במתחם מחברת YBOX נדל"ן לעיריית תל אביב. זאת, במסגרת הסכם בין החברה לעיריית תל אביב, שהחל להתעצב כבר לפני יותר משנתיים, בעקבות רכישת רוב המבנה ע"י החברה לפני כ-3 שנים.

בית רומנו, בדרך יפו 9, הוקם ב-1947 והוא מיועד לשימור. במהלך העשורים הראשונים להקמת המדינה, שימש המבנה בית מסחר לטקסטיל והלבשה. בשנים האחרונות הפך למתחם של תרבות, בילוי ואמנות.

ב-2022 רכשה YBOX את הבעלות על רוב המבנה (73%) מהבעלים הקודמים, נכסים ובניין, בתמורה ל-370 מיליון שקל. כבר אז רבים הטילו ספק ביכולת של החברה לממש במבנה תוכניות כלשהן, עקב היותו בניין לשימור, ומעמדו כבית לפעילות. בעקבות זאת, YBOX הציעה להעביר זכויות בנייה שהיו קיימות לבית רומנו לפרויקטים התחדשות עירונית גדול שלה,"ניבה גת רימון" ברחוב גת רימון, ו"בגין 64".

אחרי מגעים שנמשכו מספר חודשים הוסכם בין הצדדים על עיסקה, לפיה בית רומנו יועבר לרשות העירייה כמבנה לייעוד ציבורי, ובתמורה היא תעניק לחברה תוספת זכויות בנייה במגדלים שהיא מקימה "ניבה גת-רימון" ו"בגין 64". הסכם ברוח זו נחתם בין העירייה לחברה באוגוסט 2023.

החלטת הוועדה המחוזית כעת מאשרת במידה רבה את ההסכם שנחתם אז: YBOX תקבל זכויות למגורים בהיקף של כ-22 אלף מ"ר לטובת כ-238 יחידות דיור, לרבות דיור בהישג יד במתחם ניבה-גת רימון, וכן תוספת זכויות בהיקף של כ-7,000 מ"ר לתעסוקה במתחם מנחם בגין 64 (חלק ממתחם "חסן עראפה") כחלק מהעצמת זכויות הבנייה בתחום תוכנית המתאר הארצית למרחב תחנות המטרו (תמ"א 70). בשני מתחמים אלו יתווספו 5 קומות נוספות לבינוי המגדלי שיהיה עד 45 קמות.

מבט על מתחם ניבה גת רימון מפארק המסילה / צילום: משה צור אדריכלים

"תוכנית בעלת עניין ציבורי גדול"

גם בית רומנו צפוי להשתנות כעת: במסגרת התוכנית, מוצעת תוספת של 3 קומות למבנה ההיסטורי והוא יהפוך למבנה בעל אופי ושימושים ציבוריים.

כמו כן, התוכנית מציעה קביעת הנחיות מיוחדות במבנה אשר מטרתן שימוש חוזר REUSE (התאמות לשימושים חדשים) ובהם: שמירה על נפח המבנה הקיים, החצר הפנימית, המעברים הפתוחים לציבור בין רחוב יפו מדרום, פארק המסילה מצפון וסמטת בית הבד ממזרח. כמו כן קבעה הוועדה כי תינתן האפשרות לשימוש הגג כ"גג פעיל" לטובת הציבור.

מהוועדה המחוזית תל אביב נמסר כי נוכח סוגיות הנוגעות למקרקעין ובעלי הזכויות בתוכנית, טרם הפקדת התוכנית הוועדה תקיים דיון נוסף ביחס לנושא זה תוך היוועצות עם הגורמים הרלוונטים.

מתכנן מחוז תל אביב במינהל התכנון, אדריכל ארז בן אליעזר מסר כי "מדובר בתוכנית בעלת עניין ציבורי גדול שכן מבנה 'בית רומנו' המיוחד יעבור במסגרת התוכנית לידיים ציבוריות, עיריית תל אביב, וזו תבטיח את המשך עתידו התרבותי במרחב העיר לעוד שנים רבות קדימה. אני רואה חשיבות בקביעת מונחים חדשים שיאתגרו את עולם השימור ויתאימו לצורכי השטח, בניהם: השמשה חוזרת של מבנים כפי שנקבע בתוכנית זו (REUSE)".