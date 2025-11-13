בראשון לציון מקדמים: מגדל בן 50 קומות במרכז העיר

תכנון

הוועדה המחוזית מרכז מקדמת שתי תוכניות משמעותיות בראשון לציון: מגדל בן 50 קומות במתחם הרצל ותוכנית ענק במתחם מטווח 24

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז מקדמת שתי תוכניות חדשות, שונות בהיקפן ובייעודן, לפיתוח במערב ובמרכז העיר.

● כפי שנחשף בגלובס: המדינה תקצה קרקע לקמפוס החדש של אנבידיה בקריית טבעון

● בלעדי | אמזון מתכננת צעד שיכפיל את השטח שלה בישראל

● האוצר: כמעט שליש ממכירות הקבלנים בספטמבר כללו הטבות מימון, ובכמה התכווצו רכישות תושבי חוץ?

במרכז ראשון לציון הופקדה להתנגדויות תוכנית ההתחדשות העירונית במתחם הרצל, ביוזמת חברת הכשרת היישוב התחדשות עירונית מקבוצת נמרודי. התוכנית כוללת הקמת 221 יחידות דיור בשלושה מבנים, בהם מגדל מגורים בן 50 קומות - הגבוה ביותר בעיר - ולצדו בניין בן 9 קומות ומבנה מסחרי בן שתי קומות.

בהודעת החברה נאמר כי היא מעריכה שהרווח הגולמי יגיע לכ-41 מיליון שקל (חלק החברה), וכי הקמת הפרויקט צפויה להתחיל בשנת 2027.

במקביל הודיעה החברה על מינויה של עינת גנון, לשעבר סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית, כדירקטורית בחברה. מנכ"ל החברה, אלכס מריאש, ציין כי "הפקדת הפרויקט בראשון לציון היא אבן-דרך משמעותית בדרך למימוש צבר הפרויקטים הרחב שלנו", ואילו גנון הוסיפה כי היא "גאה להצטרף לחברה שמובילה את תחום ההתחדשות העירונית ישראל".

במערב ראשון לציון אישרה הוועדה המחוזית תוכנית רחבת היקף בשטח מטווח 24 העתיד להתפנות, בהיקף של 3,664 יחידות דיור, מהן 100 יחידות להשכרה לצמיתות. התוכנית, בשטח של כ-280 דונם, כוללת גם22 דונם תעסוקה, 46 אלף מ"ר מסחר, 34 דונם למבני ציבור ו-42 דונם שטחים ציבוריים פתוחים.

מימון

רובי קפיטל תממן פרויקט התחדשות עירונית במעלה אדומים ביוזמת קבוצת בן-דוד

חברת רובי קפיטל חתמה על הסכם מימון עם קבוצת בן-דוד לקידום פרויקט מגדלי אדומים - פרויקט הפינוי-בינוי הראשון בשטחים, הממוקם בשכונת כלי שיר בעיר.

זהו הפרויקט הראשון בשטחים שהוכרז על-ידי הרשות להתחדשות עירונית. על-פי הודעת החברה, בסך-הכול ייהרסו 147 יחידות דיור ו-17 יחידות מסחר, ובמקומן יוקמו 750 יחידות דיור חדשות, שטחי מסחר של למעלה מ־3,000 מ"ר ומבני ציבור. בחברה מעריכים כי היקף ההכנסות מהפרויקט יגיע ל־1.36 מיליארד שקל.

הפרויקט יתבצע במתכונת של בינוי-פינוי-בינוי, לאחר שהקבוצה רכשה קרקע משלימה מרמ"י לבניית המגדל הראשון, שאליו יועברו הדיירים טרם הריסת המבנים הישנים.

בטיחות

בעקבות תאונות הבנייה: בעיריית תל אביב מקדמים החמרה בתקנות הבטיחות בחברות העירוניות

מועצת עיריית תל אביב אישרה השבוע הצעה ייחודית לסדר יום: להרחיב את דרישות הבטיחות באתרי עבודה ובנייה של כלל החברות העירונית, בהן עזרה וביצרון ואחוזות החוף.

את ההצעה מקדם חבר המועצה איתמר אבנרי, והיא עברה פה-אחד. לדברי אבנרי, "על-פי ההצעה, ועדת הביקורת של העירייה תעקוב אחרי העבודה, ותבחן גם את יישום התקנות החדשות וההכנות לקראתן וגם יישום של המלצות מבקרת העירייה בנושא, דוח שנכתב ב-2020. ההמלצות המרכזיות בדוח המבקרת דיברו על החלת נהלי בטיחות שהעירייה משתמשת בהן כשהיא מזמינה עבודת בנייה גם על החברות העירוניות - כי הן אלו שבונות בעיר, ולא העירייה עצמה.

"עוד הצעה שהייתה בדוח ועכשיו ננסה לקדם היא אימוץ של תקני בטיחות וולונטריים מחמירים יותר - דבר שפקודת העיריות מאפשרת, אבל עיריות לא אוהבות לעשות".

בין היתר, מדובר על לדרוש מקבלן לבצע ניתוח סיכונים לתהליכי הבנייה השונים ולהשפעתם על המרחב הציבורי, להגדיר את תדירות ואופי בדיקתם של פיגומים, לדרוש לבצע היערכות מיוחדת לחורף, לדרוש התקנת רשתות על פיגומים, לדרוש היערכות מוקדמת לכניסה של משאבות בטון, מנופים ניידים, ועוד.

נזכיר כי לפני כחודשיים נהרג פועל, עבד-אלחלים אבו עובייה, תושב הרשות הפלסטינית, בעת התפרקות פיגומים באתר בנייה ברחוב רנ"ק בתל אביב - פרויקט ביוזמת חברת עזרה וביצרון.

היטלי השבחה

שמאי ליועמ"שית: "עיריית תל אביב מנצלת את בית המשפט כדי ליהנות מריביות על היטלי השבחה שהיא צריכה להשיב לתושבים"

עיריות תל אביב וירושלים הודיעו לאחרונה כי בכוונתן לבקש דיון נוסף על החלטת בית המשפט העליון (בבר"מ 1975/24 הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב ועריית ירושלים נ' לויתן אדיב שמואל), שקבעה כי לא יוכלו לגבות היטלי השבחה על תוכניות משביחות מסוימות בתחומן - בתל אביב מדובר על תוכניות הרובעים, ובירושלים על תוכנית ברחביה.

עתה פנה השמאי יעקב תמם ממשרד תמם-אברהם במכתב ליועצת המשפטית לממשלה ולמשרד המשפטים, בבקשה לא לאשר את בקשת העיריות לדיון נוסף.

לטענתו, הסיכוי של הבקשה לדיון נוסף להתקבל קטן, משום שפסק הדין ניתן פה-אחד בהרכב של שלושה שופטים.

במכתבו כתב תמם: "חרף בהירותו וחדותו של פסק דין לויתן, פונים עתה עיריות תל אביב-יפו וירושלים בבקשה לקיום דיון נוסף. לדעתנו, צעד זה לוקה בחוסר תוחלת משפטית משווע - ויש לבטלו לאלתר. בהתאם לדין, דיון נוסף שמור למקרים נדירים ביותר, בהם נפסקה הלכה חדשה הסותרת הלכה קיימת או סוגיה עקרונית שדורשת הבהרה בהרכב מורחב. אומנם פסק דין לויתן דן בסוגיה עקרונית, אך כאמור פסיקת בית המשפט העליון התקבלה פה-אחד על-ידי שלושה שופטים מנוסים, לאחר שחזרה ואישרה את פסיקות בית המשפט קמא.

לדברי תמם, הדחייה הנוספת בסיום ההליך המשפטי בעניין תאפשר לעיריות סכומי כסף גדולים שכבר גבו: "מעבר להיעדר הסיכוי המשפטי, הבקשה לדיון נוסף מעלה חשש כבד שמא מטרתה האמיתית היא דחייה מכוונת של יישום פסק הדין. דחיית מועד התשלום תאפשר לוועדה המקומית להמשיך ולהחזיק סכומי כסף גדולים שנגבו מהתושבים ביתר, ואף להמשיך ולהמציא שומות השבחה גבוהות הנוגדות את פסיקת בית המשפט העליון ובכך להרוויח ריבית מצטברת על חשבון בעלי הנכסים, שכעבור כשבע שנים ממועד אישור תוכניות הרובעים, חלקם עדיין לא קיבלו את כספם בחזרה, למרות פסיקות בתי המשפט לאורך השנים... אישור הבקשה לדיון נוסף יגרור בעלי נכסים נוספים להליכים משפטיים ארוכים ומיותרים המלווים בהוצאות כבדות", נאמר במכתב.

לסיכום הוא קורא ליועמשית ולמשרד המשפטים: "אנו קוראים לכם להתייצב בחזית אחת, להשמיע עמדה חד-משמעית ולעשות את הנדרש כדי שהצדק שנפסק בבית המשפט לא יאבד את כוחו מחוץ לאולמו".

חללי עבודה

מיינדספייס פותחת מתחם עבודה בפתח תקווה בהשקעה של כ-15 מיליון שקל

חברת מיינדספייס, המציעה חללי עבודה להשכרה, פותחת מתחם עבודה חדש בפארק HOPE TOWN שבקריית אריה בפתח תקווה. הפרויקט, המשותף עם חברת רוגובין וחברת ש.י.ר שלמה נדל"ן, יתפרש על שטח של כ-3,000 מ"ר בקומה השביעית של בניין חדש בן 13 קומות, כך שהסניף ייפתח בהשקעה של כ-15 מיליון שקל.

המתחם כולל כ-460 עמדות עבודה, חדרי ישיבות בגדלים שונים, משרדים פרטיים וסוויטות, חללי עבודה משותפים ומטבחים מאובזרים. בנוסף, המתחם יכלול חדר כושר ובית קפה.

המתחם שייפתח בפארק HOPE TOWN שהוא מרכז העסקים החדש של פתח תקווה, הכולל כ-45,000 מ"ר של שטחי משרדים ממוקם בסמוך לצירי תנועה מרכזיים, במרחק הליכה מתחנות הרכבת הקלה "שנקר" ו"אם המושבות", וכקילומטר מתחנת רכבת ישראל.