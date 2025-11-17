ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אלדד כורש

חמש שנים אחרי שהצטרף למשרד פישר, עו"ד אלדד כורש עוזב

כורש, עורך דין ותיק בתחום הנדל"ן, עזב ב-2021 את משרד עמית, פולק, מטלון והצטרף למשרד פישר יחד עם כ-40 עורכי דין, אשר לפחות חלקם צפויים לעזוב כעת יחד איתו

עמירם גיל 14:02
עו''ד אלדד כורש / צילום: איל יצהר

עו"ד אלדד כורש, שעזב לפני כחמש שנים את משרד עמית, פולק, מטלון והצטרף למשרד פישר, בכר, חן, וול, אוריון, נמצא בדרך החוצה מהמשרד. לגלובס נודע כי מהודעה פנימית שנשלחה לעורכי הדין במשרד פישר עולה כי ההחלטה להיפרד מכורש ומשותפיו, עו"ד אורית ישראלי ועו"ד אפי לוי, התקבלה במשרד.

בג"ץ הוציא צו על-תנאי נגד החוק להגבלת תקציב לשכת עורכי הדין
המחוזי ביטל את פסק הדין שהאשים את משרד עורכי הדין עמית, פולק, מטלון בניגוד עניינים

בפברואר 2021 נודע כי כורש - עורך דין ותיק בתחום הנדל"ן - עוזב את משרד עמית, פולק, מטלון ביחד עם ישראלי, לוי וכ-40 עורכי דין נוספים. זאת, על רקע סכסוך שהתגלע בין כורש לבין עו"ד יונתן אלטמן, יו"ר המשרד, ועו"ד דורון לוי, שותף בכיר ומנהל מחלקת המיסוי והתובענות הייצוגיות במשרד. בעקבות אותה עזיבה, כורש ושותפיו בחרו להצטרף למשרד פישר.

כעת מתברר כי המעבר לא עלה יפה. כורש, ישראלי ולוי צפויים כאמור לעזוב ועשויים להצטרף למשרד אחר - אם כי בשלב זה לא ברור לאן מועדות פניהם. רבים מעורכי הדין שהצטרפו עם השלושה למשרד פישר עשויים לעזוב גם הם, אך מספרם המדויק אינו ידוע כרגע.

עו"ד כורש מסר בתגובה: "משרד פישר היה בית חם עבורנו במשך חמש שנים. אנחנו אוהבים ומעריכים את האנשים במשרד. פישר היו משרד מצוין לפני שהגענו ויישאר כזה אחרינו. אנחנו נישאר חברים. ההחלטה הייתה משותפת ולא פשוטה, אך בנסיבות העניין היא ההחלטה הנכונה".