23 קומות בפרויקט תאומי רובנשטיין: הרצוג פוקס נאמן מרחיב את שטחו

משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן, אחד ממשרדי עריכת הדין הגדולים בישראל, ישכור ארבע קומות נוספות במגדל המערבי של פרויקט תאומי רובינשטיין (TOU Towers) ברחוב יצחק שדה 4-6 בתל אביב.

● טופס האכלוס הגיע, הדירות במגדלים לא נמכרו: מה יעשו היזמים?

● 6 חברות נדל"ן הגישו תשקיף באותו סוף שבוע, ויש להן מכנה משותף אחד

● רוצה להתחרות בשכ"ד: מגוריט תחלק דיבידנד כל חודש החל משנה הבאה

ההסכם החדש כולל שכירות של קומות 25-28 מתוך 34 הקומות במגדל המערבי, בשטח כולל של כ־5,000 מ"ר, זאת בנוסף לשטחי המשרדים הקיימים שאותם שוכר המשרד במגדל המזרחי בפרויקט, אשר עומדים על כ־24,000 מ"ר ומשתרעים על פני 19 קומות, כך שבסך־הכול המשרד ישכור 23 קומות בפרויקט.

הרצוג פוקס נאמן, המונה כ-460 עורכי דין ונמנה בין שלושת משרדי עריכת הדין הגדולים בישראל, העתיק את משרדיו מבית אסיה, השוכן באזור בתי המשפט בתל אביב, בשנת 2021, לאחר שישב בו עשרות שנים, בשטח של 14 אלף מ"ר.

לאור הגידול בפעילותו דאז, עבר המשרד לפרויקט תאומי רובינשטיין במתחם יצחק שדה, בו קיימים שני מגדלי משרדים בגובה של כ-145 מטרים, הממוקמים סמוך לתחנת קרליבך של הקו האדום של הרכבת הקלה. גם משרד עורכי הדין שבולת עבר למגדלי רובינשטיין לפני כארבע שנים ממגדל המוזיאון ברחוב ברקוביץ, ויושב ב־7 קומות בו.

"אמון ארוך-טווח בצמיחת המשק"

עו"ד גיל וייט, שותף-מנהל בהרצוג פוקס נאמן, מסר כי "ההתרחבות במגדל המערבי של תאומי רובינשטיין היא ביטוי ישיר לגידול המתמשך בפעילות המשרד ולביקוש הגובר לשירותים משפטיים בתחומי העסקאות, המיזוגים וההשקעות בישראל ובעולם.

"היינו עדים בתקופת מלחמת 'חרבות ברזל', וביתר שאת לאחר המלחמה, לפעילות ענפה ויציבה במשק הישראלי, בדגש על המשך השקעות ורכישות על-ידי גופים בינלאומיים המהווים חלק רב מלקוחותינו, ובכלל זאת עסקאות מגוונות בתחום הנדל"ן, ההייטק, האנרגיה והתשתיות. בתוך כך, משרד הרצוג מלווה כיום מספר שיא של עסקאות אסטרטגיות ומתרחב בהתאם כדי להעניק מענה מקצועי ומדויק לקצב הפעילות החדש.

"ההחלטה לשכור שטחים נוספים משקפת אמון ארוך-טווח בצמיחתו של המשק הישראלי וביכולתו של המשרד להמשיך ולהוביל את תחום המשפט העסקי בישראל ובעולם".