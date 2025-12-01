קרן הריט למגורים מגוריט תעבור החל מהשנה הבאה למתכונת של חלוקת דיבידנד מדי חודש, במקום בסיומו של כל רבעון. המהלך, אשר חריג בנוף של שוק ההון הישראלי, נועד להציע אלטרנטיבה להשקעה בדירה ולתשואות שהיא מספקת.

על פי הודעת מגוריט, בכוונתה לחלק במהלך שנת 2026 דיבידנד בהיקף כולל של כ-60 מיליון שקל. הסכום צפוי להיות מחולק מדי חודש (כ-5 מיליון שקל בחודש), והוא משקף תשואה שנתית של כ-4.8% (על בסיס שוויה הנוכחי של מניית מגוריט). בשנת 2027 יגדל היקף הרווחים שתחלק מגוריט לכ-6 מיליון שקל בחודש (72 מיליון שקל בשנה), המבטא תשואה שנתית של כ-5.8%. בשנת 2028 יגיע סכום החלוקה הצפוי לכ-7.2 מיליון שקל (86.4 מיליון שקל בשנה), המגלם לפי השווי הנוכחי של מגוריט, תשואה של כ-7%.

המהלך של מגוריט מגיע אחרי שהקרן הציגה תשואה של כ-38% מתחילת השנה, שהביאה אותה לשווי של כ-1.24 מיליארד שקל. זאת, אחרי תקופה ארוכה שבה התקשתה להשיא תשואה משמעותית ולהציע אלטרנטיבה למניות נדל"ן אחרות. כך, בשלוש השנים האחרונות עלתה מניית החברה בכ-50%, כאשר מרבית העלייה קרתה כאמור במהלך השנה החולפת.

"על רקע תחילתה של מגמת הפחתת הריבית במשק, דיבידנד המייצר תשואה יכול להפוך לחלופת השקעה סחירה ואיכותית עבור הציבור", אמר ארז רוזנבוך, יו"ר מגוריט. "מדיניות חלוקת הדיבידנד החודשית נועדה לתת מענה למשקיעים המחפשים תזרים יציב הדומה לדמי שכירות, תוך שמירה על פוטנציאל תשואה איכותי. בדרך זו אנו מאפשרים למשקיע, באמצעות השקעה סחירה, גישה פשוטה לתזרים יציב ושותפות מלאה בהצלחת הקרן, לצד יצירת ערך בזכות חשיפה לשוק המגורים בישראל לטווח הארוך".

ההכנסות והרווח צמחו ברבעון השלישי

לצד פרסום מדיניות חלוקת הדיבידנד פרסמה הקרן את תוצאותיה לרבעון השלישי. מגוריט, בניהולו של אורי שוסטר, מנכ"ל החברה, סיימה את הרבעון השלישי של השנה עם צמיחה של כ-35% ב-NOI (הכנסה תפעולית נטו) מהשכרת דירות, שעמד על כ-22.8 מיליון שקל. העלייה נבעה מגידול בכמות יחידות הדיור המושכרות.

בשורה התחתונה, הציגה החברה עלייה של כ-45% ברווח הנקי שהגיע לכ-41.9 מיליון שקל. השיפור ברוווח נבע מהגידול בהשכרת דירות ומרווחי שערוך שנרשמו במהלך הרבעון. עם זאת, את שלושת הרבעונים הראשונים של השנה סיימה מגוריט עם רווח של כ-86 מיליון שקל, קיטון של כ-32% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בין היתר, בשל שיערוך של נכסים וכן הפרשה לירידת ערך, שנבעה מהפער שבין

נכון לסוף הרבעון השלישי לשנת 2025, היקף הנדל"ן למגורים שרכשה והקימה החברה עומד על כ-7.5 מיליארד שקל, הכולל כ-2,312 דירות המפוזרות על פני 43 פרויקטים. מתוכן, כ-1,335 דירות מוכנות להשכרה, בשיעור תפוסה של כ-99.5%. על פי הצפי עד לתום שנת 2026 תהיינה למעלה מ-2,000 דירות מוכנות להשכרה.