גל ההנפקות בבורסה המקומית נמשך. חברת הייזום והבנייה עומר הנדסה תנסה להנפיק את מניותיה בת"א לפי שווי של 1.4 מיליארד שקל (אחרי הכסף).

עומר הנדסה, אשר הוקמה בשנת 1997, עוסקת בביצוע פרויקטי בניה בתחום התעשייה, המלונאות המסחר והמגורים. בנוסף, לחברה פעילות גם בתחום הייזום של נדל"ן למגורים ולהשקעה. בעלי השליטה בה הם עומר רוזנבלט, המשמש כיו"ר החברה, וברוך חדד וזאב סלנט המשמשים כמנכ"לים משותפים. השלושה מחזיקים יחד בכ-82% מהחברה בחלקים שווים. יתרת המניות מוחזקת בחלקים שווים בידי ארבעה עובדי החברה.

במסגרת המהלך, בכוונת החברה לגייס סכום של כ-300 מיליון שקל. מתוכו סכום של כ-120 מיליון שקל יכנס לכיסם של בעלי השליטה, שימכרו חלק ממניותיהם בדרך של הצעת מכר. יתרת הסכום (180 מיליון שקל) תוזרם לקופת החברה ותשמש אותה לטובת מימון והרחבת פעילותה. בין היתר מציינת החברה כי כמחצית מהסכום יוקצה על-ידה לטובת השקעות בהון עצמי של חלק מהפרויקטים אותם היא מקדמת ברמת גן, ירושלים, באר שבע ובית שמש.

עיקר פעילות החברה (92%) מתמקדת בביצוע עבודות בניה של מבני מגורים, משרדים, תעשיה ומסחר, בתי מלון, מרכזים לוגיסטיים ודיור מוגן. נכון לסוף המחצית הראשונה של השנה, החברה מבצעת 25 פרויקטי בנייה בהיקף מוערך של כ-3 מיליארד שקל. בין הפרויקטים אותם ביצעה החברה בעבר ניתן למנות את מגדל ART של הפניקס בבני ברק, בסר סיטי בפתח תקווה, מגדל צ'מפיון בבני ברקו קניון רמות בירושלים.

בנוסף, לחברה פעילות גם בתחום הייזום של נדל"ן למגורים. במסגרתו, היא מקימה פרויקטים למגורים באזורי המרכז, ירושלים והדרום, כולל בתחום ההתחדשות העירונית. עם זאת, לחברה אין פרוייקטים שהקמתם הסתיימה, אך היא מחזיקה בשני פרוייקטים בהקמה, בהיקף של כ-66 יח"ד. בנוסף, לחברה שורה של פרוייקטים שנמצאים בשלבים ראשוניים של ייזום, כמו גם עתודות קרקע.

לצד זאת, עומר מחזיקה גם פעילות בתחום הנדל"ן המניב, הכוללת בניה והשכרה של מבנים לתעשייה, משרדים ומסחר. נכון לסוף המחצית הראשונה של השנה, לחברה נכסים בהיקף קטן יחסית של כ- 10,087 מ"ר, מחציתם בשימוש החברה.

בדומה לחברות נדל"ן רבות גם עומר הנדסה מגיעה לבורסה כשבאמתחתה גירעון בהון החוזר בהיקף של 80 מיליון שקל. ההון החוזר, מבטא את נזילות החברה לטווח קצר הוא ההפרש בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השוטפות שלה. אם הפער הוא שלילי הרי שמדובר בגירעון שעל החברה לסגור בפרק זמן של שנה. ככל שהגירעון גדול יותר, המשמעות היא שהחברה תידרש להגדיל את צד הנכסים השוטפים כדי לפרוע את החובות.

כמו כן, נכון לסוף הרבעון השני, לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בהיקף של 31.5 מיליון שקל. בחברה מציינים כי הדבר נובע בעיקר מעלייה בלקוחות ובהכנסות בעקבות התקדמות בביצוע פרויקטים, וממקדמות מס ששולמו לשנה הקרובה.

את שנת 2024 סיימה החברה עם הכנסות של כ-704 מיליון שקל, קיטון של כ-6% ביחס לשנת 2023, אשר נבע בעיקר מרישום הפסדים בפרויקטים. בשורה התחתונה הציגה החברה רווח נקי של כ-80.8 מיליון שקל, בדומה לנתון שנרשם בשנת 2023.