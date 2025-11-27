דוחות שיכון ובינוי: מספר העסקאות של מכירות דירות צנח, אך הרווח זינק

עונת הדוחות לרבעון השלישי של השנה מתכנסת אל עבר הישורת האחרונה, וחברות הנדל"ן ממשיכות להציג חולשה בהיקפי מכירות הדירות. כך, חברת שיכון ובינוי פרסמה הבוקר כי מכרה 90 דירות בלבד בישראל בתשעת החודשים הראשונים של 2025, כאשר היקף ההכנסות מהעסקאות עמד על 273 מיליון שקל באותה תקופה. זאת לעומת 389 דירות שמכרה בתקופה המקבילה אשתקד, עם היקף הכנסות של 1.02 מיליארד שקל. ממוצע המחירים של הדירות שנמכרו, לא כולל מע"מ, עמד על 2.63 מיליון שקל, לעומת 3.04 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

בהסתכלות על הרבעון השלישי בלבד, החברה מכרה 29 דירות, וזאת בהשוואה ל-68 דירות שמכרה ברבעון השלישי של 2024. גם בהסתכלות על הרבעון השלישי ניכר כי מחיר הדירות המשיכו לעלות, כאשר ממוצע המחירים של הדירות שנמכרו באותה תקופה, לא כולל מע"מ, עמד על 2.93 מיליון שקל, לעומת 3.24 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

דן מויאל, סמנכ"ל השיווק והמכירות של שיכון ובינוי נדל"ן, הסביר בשיחה עם גלובס מה עומד מאחורי המגמה: "הירידה בכמות המכירות השנה נובעת בעיקר מהסביבה המאקרו־כלכלית ומהטלטלה שחווה ענף הנדל״ן בעקבות המצב הביטחוני. השנה כולה התאפיינה באי־וודאות, בהמתנה של משקי בית ובזהירות טבעית של רוכשים. למרות זאת, עדיין נרשמת רמת ביקוש בסיסית גבוהה לדיור, ואנו כבר מזהים חזרה הדרגתית של פעילות בשטח. אנו נערכים ל־2026 עם שורה של פרויקטים חדשים ותנופת פיתוח, וצופים התאוששות בקצב המכירות עם התייצבות השוק."

עם זאת, הרווח הנקי של שיכון ובינוי זינק ל-55 מיליון שקלים לעומת 3 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, כאשר בתשעת החודשים הראשונים החברה עברה לרווח נקי בסך של 325 מיליון שקלים לעומת הפסד נקי של כ-220 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

במקביל, הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי לשנת 2025, הסתכמו בכ-2.37 מיליארד שקלים לעומת כ-2.2 מיליארד שקלים ברבעון המקביל אשתקד - עלייה של כ-6.2%. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר ממגזר קבלנות התשתית והבניה בישראל וכן ממגזר יזמות הנדל"ן בחו"ל.

עוד דווח כי הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2025 הסתכם ב-724 מיליון שקלים לעומת 694 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-4.3%. בתשעת החודשים הראשונים של 2025 נאמדה הרווחיות התפעולית של הקבוצה ב-10.4% מסך ההכנסות. הרווח מפעילות נמשכת לתשעת החודשים הראשונים של 2025 הסתכם ב-271 מיליון שקלים, ביחס לרווח של 392 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.