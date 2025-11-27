חברת המים הממשלתית מקורות רושמת רווח נקי של 232 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2025. זאת, בעיקר, בשל עלייה בשיעור התשואה על ההון שמוכר לה, בעקבות העלייה בתשואות על אגרות החוב הממשלתיות. מקורות היא חברת תשתיות המים הלאומית, והלקוחות שלה הם בין היתר תאגידי המים שאחראים על האספקה הסופית לצרכנים. העלויות שלה הן חלק מנוסחת תעריף המים, שעלה לאחרונה ב-2.5%, כאשר חלק ניכר מהעלייה נדחה לשנים הבאות.

הרווח שמתאפשר לה, על פי כללי רשות המים ורשות החברות, קשור להון הפיזי שברשותה ולתשואה שנקבעת על פי נוסחה שקשורה לתשואת האג"ח הממשלתיות. זו עלתה השנה ביחס לשנה שעברה, כנראה בשל הסיכונים הגאו-פוליטיים של ישראל, אך היא צפויה לרדת החל מהרבעון הבא בשל ירידת פרמיית הסיכון מאז החתימה על הסכם הפסקת האש. בעקבות העלייה בהיקף ההון, יחד עם התשואה המותרת עליו (שהגיעה ל-6.9%), רווחי מקורות עלו ב-47%, בהשוואה לתקופה המקבילה.

מתחילת השנה, השקיעה החברה כ-1.3 מיליארד שקל בהקמה ובחידוש מפעלי מים, ועל פי החברה, בימים אלה נבחן אישורה של תוכנית הפיתוח התלת־שנתית 2026-2028 להיקף השקעה ממוצע של כ-1.6 מיליארד שקל בכל שנה, לעומת 1.5 מיליארד שקל בשנה עד כה. בין השאר, מתוכננת הרחבת תשתיות המים לאזורים שאינם מחוברים למערכת המים הראשית של ישראל, לרבות ישובי רמת הגולן.

על פי מקורות, "בין ינואר עד ספטמבר 2025, סיפקה מקורות כ-1.46 מיליארד קוב מים (מתוכם כ- 151.6 מיליון קוב שסופקו לממלכת ירדן ולרשות הפלשתינאית) - גידול של כ-2.9% לעומת שלושת הרבעונים הראשונים של 2024. העלייה בכמות המים נובעת בעיקר מגידול בצריכה בכמות המים בחקלאות ובצריכה הביתית לגינון, בשל חורף יבש מאוד לעומת החורף אשתקד".