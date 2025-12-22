המושב השיתופי משואות יצחק מכר מניות עלבד (המהוות 6% מהחברה) תמורת כ-33 מיליון שקל. בצד הרוכש, בית ההשקעות מור וקרנות הגידור של נוקד לצד משקיע פרטי נוסף.

במסגרת המהלך, שבוצע על ידי אי.בי.אי חיתום בעסקה מחוץ לבורסה, מכר המושב, שמחזיק בשליטה ביצרנית המגבונים, חלק מהמניות שבבעלותו וירד להחזקה של כ-60%. מחיר המניה בעסקה עמד על 29.2, דיסקאונט של 3% על שער הבסיס של המניה הבוקר.

בחברה מציינים כי מדובר בסגירת מעגל, לאחר שלפני כשלוש שנים, בסוף שנת 2022, היא ביצעה הנפקת זכויות במטרה לגייס 48 מיליון שקל. במסגרתה השתתף המושב הדתי בהנפקה מעבר לאחוז ההחזקה שלו והזרים סכום של כ-35 מיליון שקל. זאת, לאחר שהחברה נקלעה לקשיים והתקשתה לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות.

מאז, נסק שווי החברה במעל 300% והיא נסחרת כיום לפי שווי של מעל 600 מיליון שקל. מה שהביא את המושב לממש את המניות ולחזור להחזקותיו טרם הגיוס, כשבדרך הוא נהנה מהצפת ערך משמעותית על ההשקעה. זאת, היות ושווי החברה במסגרת הנפקת הזכויות עמד על כ-134 מיליון שקל בלבד.

רכבת ההרים של יצרנית המגבונים

בשנים האחרונות עברה מניית יצרנית המגבונים הלחים עלבד "רכבת הרים". בתחילת שנת 2021, כמו יתר חברותיה לתחום, היא נהנתה מגידול מתמשך בביקוש למוצרי היגיינה באירופה ובארה"ב, בעקבות התפשטות מגפת הקורונה. מה שבא לידי ביטוי בזינוק של פי 4 בערכה של מניית עלבד לשווי שיא של כמעט מיליארד שקל.

אלא שהירידה הייתה מהירה. בשנים לאחר מכן חוותה החברה קשיים תפעוליים משמעותיים, ונאלצה להתמודד עם המלאים והחובות העצומים שצברה בימי הגאות של הקורונה. קשיים שאף הציבו סימני שאלה לגבי המשך פעילותה. כל אלה באו לידי ביטוי במחיר המניה, שחווה צניחה דרמטית של מעל 90% מהשיא, לשווי של 121 מיליון שקל בלבד בחודש מאי 2023.

מי שנקרא לייצב את החברה באותה העת הוא יעקב חן, ששימש עד אז כסמנכ"ל הכספים של חברת המזון תנובה. "קיבלתי חברה עם חוב של מעל 600 מיליון שקל, שלא עמדה באמות המידה של הבנקים, וספגה לחץ גדול מצד המערכת הפיננסית ואובדן אמון משוק ההון", סיפר חן בשיחה עם גלובס לפני מספר חודשים.

ההחלטה המרכזית של חן הייתה, לדבריו, לייצב את החברה באמצעות "הכרזת מלחמת חורמה בחוב". כחלק מכך יישם את ההחלטה שהתקבלה עוד טרם כניסתו לתפקיד, לסגור את הפעילות בארה"ב שהסבה נזקים משמעותיים: "היו לנו שם עדיין מלאים ראויים שאפשר היה למכור, אמנם לא במחיר מיטבי אבל עדיין עדיף מאפס".

ואכן, לפחות בינתיים נראה שמאמצי ההנהלה בהובלתו החלו לתת את אותותיהם. אם את שנת 2022 סיימה החברה עם חובות לבנקים בהיקף כ־611 מיליון שקל, הרי שבחלוף שנתיים הם ירדו כמעט בשליש לכ־443 מיליון שקל. בד בבד זינק תזרים המזומנים מפעילות שוטפת מפחות מ־19 מיליון שקל ב־2022, לכ־233 מיליון ו־152 מיליון שקל בשנים 2023 ו־2024 (בהתאמה). השיפור הפיננסי מתבטא גם במניה, שעלתה בשנה האחרונה ביותר מ־80% ונסחרת כיום לפי שווי של כ־600 מיליון שקל (עלייה של מעל 300% מהשפל).

מי שקצרו את הפירות הם בעיקר אנשי המושב השיתופי הדתי משואות יצחק, שייסדו את החברה בשנת 1985. לאחר המימוש מחזיק המושב, שבו מתגוררות כ־150 משפחות, בשליטה בעלבד (60% מהמניות בשווי של 360 מיליון שקל).

תחום הפעילות המרכזי של עלבד הוא ייצור מגבונים לחים עבור חברות שונות, שמוכרות אותם תחת המותגים שלהן. בישראל משווקים מוצריה בין היתר תחת המותגים לייף והאגיס, ואילו בחו"ל היא מייצרת עבור רשתות ענק כמו לידל או לחלופין מותג הקוסמטיקה הפופולרי לוריאל.

מלבד זאת, לחברה שני תחומי פעילות נוספים - ייצור בדים (בעיקר לשימוש עצמי) וכן מוצרי היגיינה נשית (טמפונים). לחברה, כמעט 1,900 עובדים המועסקים ברובם במפעליה בגרמניה, בפולין, בספרד ובישראל, שלצד משואות יצחק פועלים גם בדימונה וקיסריה. עיקר מכירות החברה נעשות בחו"ל (92%), בארה"ב ובאירופה.