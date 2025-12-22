המניה שקפצה 50% בחודש והרווח של יורשי המייסד

בשנים האחרונות התנהלה מניית חברת ניהול הפרויקטים וה־IT אמנת ביציבות וללא שינויים משמעותיים בערכה. עם זאת, בחודש האחרון היא זינקה ב־46% תוך שהיא משלימה קפיצה של יותר מ־80% בשנה האחרונה, אשר הביאה את שווי החברה לכ-־173 מיליון שקל. הנהנים המרכזיים מכך הם יורשיו של המייסד המיתולוגי אברהם (לולו) אסף ז"ל, שהגדיל ארבעה ימים לפני מותו את החזקותיו בחברה.

הזינוק במחיר המניה הוותיקה מגיע לאחר שבתחילת החודש חתמה אמנת על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת השליטה (85%) בחברת הנדסה העוסקת בתכנון, בקרה ואבטחת איכות בפרויקטי תשתית אזרחיים (כבישים, מסילות, גשרים ושדות תעופה), לפי שווי של לפחות כ־14 מיליון שקל (התמורה תיגזר על בסיס הרווח התפעולי של החברה הנרכשת בשנתיים האחרונות).

בנוסף, החברה פרסמה לאחרונה באופן וולונטרי את תוצאותיה לתשעת החודשים הראשונים של 2025, אותם סיימה עם הכנסות של כ־255 מיליון שקל, גידול של כ־6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

3 דברים שחשוב לדעת על אמנת 173 מיליון שקל

שווי החברה, אחרי זינוק של 80% בשנה האחרונה

75%

הזינוק במחיר המניה מאז הרכישה של המייסד לפני שנה וחצי

80 מיליון שקל

שווי המניות שבידי רות אסף, אלמנתו של המייסד

הרווח התפעולי של החברה בחודשים ינואר־ספטמבר עמד על כ־9.5 מיליון שקל, קיטון של כ־19% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. אולם בנטרול רווח חד פעמי אותו רשמה אמנת ב־2024, וכן הפרשות חד פעמיות, נרשמה קפיצה של כ-־40% ברווח התפעולי.

היורשים נהנו מזינוק של 75% בשווי ההחזקה

הנהנים המרכזיים מהזינוק במחיר המניה הם יורשיו של המייסד אברהם (לולו) אסף, שהלך לעולמו בשנה שעברה. ימים ספורים לפני מותו רכש אסף 22% ממניות החברה מידי שותפו לשליטה ולייסוד החברה, שמואל בר אור, תמורת 22 מיליון שקל.

את המניות רכש אסף במחיר של 15 שקל למניה לעומת 26.5 שקל כיום, כלומר משפחתו נהנתה מזינוק של מעל ל-75% במחיר המניות שנרכשו לפי כשנה וחצי (רווח של 16 מיליון שקל).

כיום מחזיקה אשתו של אסף, רות, ב־46% ממניות אמנת ששווין הנוכחי עומד על כ־80 מיליון שקל. בנוסף, בנם של השניים, ערן, שהחליף את אביו ומשמש בתפקיד יו"ר אמנת, מחזיק במניות נוספות (0.5%) בשווי של כ־800 אלף שקל. זאת לצד אחותו שרי, המכהנת כדירקטורית בחברה ומחזיקה במניות נוספות בשיעור לא מהותי.

מרוויחים נוספים מהזינוק במחיר המניה הם מנהלי קרן הגידור אר.פי.אס - קובי שמר ובנו רון (שמר הוא ממייסדי בית ההשקעות אנליסט ורשת בתי הקפה ארקפה, שמהם נפרד בעבר). השניים מחזיקים מניות אמנת בשווי של כ־18 מיליון שקל (10% מהחברה). זאת, לאחר שבשבוע שעבר ניצלו השניים את הזינוק במחירן כדי למכור מניות בהיקף של כ־5 מיליון שקל.

מלבדם, מחזיקה גם חברת הביטוח מגדל מניות בהיקף של כ־19 מיליון שקל (11% מהחברה). מנכ"ל אמנת שמואל אלפסי מחזיק גם הוא מניות (2.6%) בשווי כולל של כ־4.5 מיליון שקל. עלות שכרו של האחרון עמדה בשנה שעברה על כ־1.6 מיליון שקל.

מלוגיסטיקה וסייבר לניהול פרויקטים וייעוץ

אמנת הוקמה בשנת 1970 בידי אברהם אסף, שמואל בר אור ואילן שחם, כחברה המעניקה שירותים לוגיסטיים במיקור חוץ. את השירותים העניקו בעיקר למערכת הביטחון. לאורך השנים התרחבה החברה גם לתחומי הגנת סייבר, פיתוח ובדיקות תוכנה, ובשנת 1994 הנפיקה את מניותיה לראשונה ומאז היא נסחרת בתל אביב.

כיום עוסקת אמנת, באמצעות חברות בנות שבשליטתה, בשני תחומים מרכזיים: ייעוץ וניהול פרויקטים ומתן שירותי מיחשוב ותוכנה.

במסגרת תחום הייעוץ, מעניקה החברה שירותים עבור סוגים שונים של פרויקטים, כולל בתחום ההנדסה האזרחית, האנרגיה והסביבה, וכן עוסקת בביצוע מחקרים וסקרים ובמתן שירותי מעטפת בתחום התעסוקה. בפעילות בתחום המחשוב מעניקה החברה שירותי תוכנה, מכירה ויישום מערכות מידע. בנוסף היא מספקת ייעוץ בתחומי המחשוב, יישום, הדרכה והטמעת מערכות מידע בארגונים.