פחות משבועיים לפני סיומה של 2025 וכבר ברור שהבורסה בת"א חותמת את אחת השנים הטובות בתולדותיה עם תשואה פנומנלית של 50% במדד הדגל ת"א 35, ותשואות גבוהות אף יותר במניות הביטוח, הבנקים, התעשיות הביטוחניות והאנרגיה.

רגע לפני כניסתה של שנת 2026 ובשתי סוכנויות הדירוג המקומיות, מידרוג ו־S&P מעלות, מספקים תחזיות לביצועי כמה מהענפים המרכזיים במשק, מהן עולה, בין היתר, כי חברות הבנייה למגורים עומדות בפני עוד שנה של פגיעה במכירות וברווחים, המחירים הגבוהים של מוצרי המזון בסופרמרקטים כאן כדי להישאר וכי הכוכבות הגדולות בשנה הקרובה (בדומה לשנתיים האחרונות) הן חברות התעשייה הביטחונית.

תעשיות ביטחוניות: הפריחה בענף תימשך

מתחילת השנה כיכבו המניות הביטחוניות בתיקי ההשקעות, ובראשן ארית תעשיות (יצרנית מרעומים לפגזים וחימושים משוטטים), שטסה ב־378% והשלימה עלייה של מעל ל־5,000% בשלוש שנים. גם נקסט ויז'ן, יצרנית מצלמות למל"טים ורחפנים, שלא מפסיקה להציג הזמנות חדשות, זינקה השנה ב־210%, ובתוך שלוש שנים בכמעט 2,300%.

"פעילות ענף התעשייה הביטחונית, המאופיין במחזוריות ארוכה יחסית נוכח משך תהליכי פיתוח ורכש, נתמכת בשנים האחרונות בביקושים גוברים על רקע המתיחות הגיאופוליטית הגוברת", כותבים במידרוג. בין האירועים העיקריים ניתן למנות את מלחמת רוסיה־אוקראינה, מלחמת חרבות ברזל ומתיחויות נוספות כגון סין־טייוואן והודו־פקיסטן. "על־פי ההערכות, ייקח שנים למלא מחדש את מחסני האמל"ח בחימושים שבהם נעשה שימוש בחזיתות השונות". עוד מוסיפים שם כי "המתיחות הגיאופוליטית נותנת רוח גבית לענף ומובילה מדינות רבות להגדיל תקציבי ביטחון לצורך התעצמות והיערכות מראש לאפשרות של חיכוך צבאי בעתיד. אחת המדינות הבולטות בכך היא גרמניה".

ב־S&P מעלות מעריכים לשנה הבאה "גידול חד להוצאות הביטחוניות ברחבי העולם ומעבר לייצור מקומי מוגבר בדגש על מערכות הגנה". זאת לאחר שלדבריהם ההוצאה הביטחונית בעולם עלתה ב־7%-9% בשנתיים האחרונות. עוד צופים שם חיזוק בעצמאות התעשייתית והביטחונית של ישראל, בין היתר בשל הטלת אמברגו למכירת נשק לישראל על ידי מספר מדינות אירופאיות וכי "נראה מעבר מייצור התקפי לייצור הגנתי". כלומר, ביקושים גדולים יותר למערכות הגנה כדוגמת חץ 3 ואחרות. עוד הם סבורים שהלייזר "ישנה את תמונת ההגנה", בשל היעילות שלו וכניסתה של מערכת "אור איתן" לפעילות מבצעית בישראל בשנה הקרובה, שתהווה נדבך חמישי בהגנה האווירית בארץ.

נדל"ן למגורים: רווחי הקבלנים ייפגעו

הריבית הגבוהה שמייקרת את המשכנתאות לציבור, מכבידה על המכירות של חברות הנדל"ן היזמיות ביתר שאת בשנה האחרונה. בהתאם, תשואת מדד ת"א בנייה, הכולל את חברות הנדל"ן הגדולות במשק, עומדת על 11% בלבד מתחילת השנה - נמוך משמעותית מהמדדים המרכזיים של ת"א.

במידרוג מציינים כי "לאחר התפרצות ביקושים ומבצעי מימון אגרסיביים ב־2024, השנה שחלפה מתאפיינת בהתקררות ברורה בשוק: בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמה ירידה של כ־26% במכירת דירות חדשות, לצד עלייה חדה בהתחלות הבנייה - מגמה שהובילה להצטברות מלאי שיא של כ־84 אלף דירות לא מכורות, המשקף כ־29 חודשי היצע. מלאי זה צפוי להוסיף ולהעיב על הענף גם בשנת 2026, אף שנתוני הלמ"ס מצביעים על תחילת ירידה בהתחלות הבנייה".

במידרוג מוסיפים כי בניגוד לשנים קודמות, השנה שחלפה מסמנת "בלימה ואף ירידה מתונה במחירי הדירות, בעיקר באזורי הביקוש. מבצעי מימון נרחבים מצד היזמים מסייעים לקצב המכירות, אך שוחקים את הרווחיות הגולמית, מגמה שכבר ניכרת בדוחות החברות וצפויה להימשך גם ב־2026."

עוד מעריכים שם כי "עם סיום המלחמה וירידה הדרגתית בריבית, עשויה להירשם התאוששות מתונה בביקושים במהלך 2026, הנתמכת בביקוש כבוש ובצרכים דמוגרפיים. עם זאת, רמות המחירים הגבוהות, יוקר המחיה והצפי להמשך שחיקה במחירים, צפויים להגביל את החזרה לביקושים בהיקפים שנראו בשנים קודמות".

במעלות מציינים כי חברות הנדל"ן המניב צפויות גם הן להרחיב את כניסתן לתחום ייזום הבנייה למגורים, זאת כחלק מהצורך שלהן להרחיב את הגיוון בפעילותן לצד מציאת מנועי הצמיחה.

שוק המשרדים: קשיים מחוץ לת"א

בשוק המשרדים שסבל מעודף היצע בשנים האחרונות, מזהה S&P מעלות סימנים להתאוששות. זאת לאחר שהמדד בו כלולות חברות הנדל"ן המניב הגדולות, "ת"א מניב ישראל", עלה ב־28% בשנה האחרונה. "ישנם סימנים ראשונים להתאוששות בשוק המשרדים, בעיקר על רקע חזרה של גיוסים בענף ההיי־טק לאחר תקופה מאתגרת. בתל אביב נחתמו מספר עסקאות משמעותיות, ודמי השכירות ושיעורי התפוסה בעיר נותרו יציבים למדי, אם כי קיימים בעיר תתי שווקים עם מאפיינים שונים".

במעלות, בניהולה של רונית הראל בן זאב, מוסיפים כי "השוק עדיין מאתגר, והמשא ומתן מול השוכרים ארוך ומורכב, בעיקר באזורים פחות מרכזיים, והחברות נדרשות להעניק חודשי שכירות חינם, שיפורים במושכר במימון בעלי הנכסים וקיצור משך החוזים שנחתמים". כמו כן מוסיפים שם כי "גוברת השונות באיכות בין נכסי פריים במיקומים מרכזיים לבין נכסים באיכות נמוכה יותר ובמיקומים פריפריאליים". ובמילים אחרות, "במעגלים שמחוץ לתל אביב ממשיכים להירשם קשיי אכלוס ולחץ מסוים על דמי השכירות".

במידרוג, בניהולו של אבי שטרנשוס, מעריכים כי גם בשנת 2026 צפויה להימשך סביבה סלקטיבית בשוק המשרדים. נכסי Class A, כלומר הבניינים החדשים בגוש דן, "צפויים ליהנות מביקושים יציבים יחסית, בעוד שנכסים באזורים עם עודף היצע ימשיכו להתמודד עם לחצי תחרות, צורך בגמישות חוזית והענקת תמריצים לשוכרים". כמו כן, מציינים שם כי "סביבת הריבית, גם בתרחיש של הפחתות הדרגתיות, תיוותר גבוהה במונחים ריאליים ותמשיך לתמוך בהעדפה לנכסים מניבים בעלי תזרים יציב ופרופיל סיכון נמוך, על חשבון פעילות פיתוח ועסקאות חדשות".

בנקים וביטוח: התמתנות אחרי השיאים

סקטור הפיננסים כיכב בגדול בבורסה בשנה החולפת, כאשר מדד ת"א בנקים עלה ב־68%, ואילו מדד ת"א־ביטוח המריא בלא פחות מ־170%. "ביצועי הבנקים נותרו חזקים למרות המלחמה המתמשכת", מציינים במעלות ומייחסים זאת לתמיכה הממשלתית הנרחבת בכלכלה, לפרופיל הפיננסי ולאיכות הנכסים האיתנה של הבנקים המקומיים, לצד חיתום שמרני". במעלות גם מעריכים כי הבנקים ימשיכו לשמור על רווחיות גבוהה, אך מעריכים כי הרגולציה הגוברת עלולה להכביד על התוצאות.

במידרוג, שם בתחילת 2025 הביעו חשש לשנה חלשה בענף הפיננסים ובבנקים בפרט והתבדו, מציינים כי השנה שחלפה במערכת הבנקאית "התאפיינה ברווחיות גבוהה במיוחד, הודות לגידול בהכנסות, שיעורי הפרשה נמוכים להפסדי אשראי, המשך צמיחה באשראי וסביבת ריבית גבוהה יחסית, לצד מהלכי התייעלות ששיפרו את יחס היעילות".

לדבריהם, במבט קדימה, "תיק האשראי לציבור צפוי להמשיך ולצמוח בשנת 2026 בשיעור חד־ספרתי גבוה, ולהיתמך בהתאוששות הצמיחה הכלכלית לאחר שוך המלחמה".

בתחום הביטוח, מוסיפים במידרוג, צפויה "סביבת פעילות מאתגרת יותר. ירידה צפויה בריבית עלולה לפגוע ביחסי כושר הפירעון ולהגדיל התחייבויות ביטוחיות, בעיקר במוצרים ארוכי טווח".

במעלות מעריכים בהקשר של תחום הביטוח, כי בענף "ימשיכו להציג ביצועים איתנים על רקע שיפור ברווחיות החיתומית, אך הורדות ריבית עשויות להכביד על רווחי השקעה ומימון ועל ההון".

רשתות המזון: המחירים ישארו גבוהים

אם מישהו מחפש בשורה בגזרת מחירי המזון הגבוהים בסופרמרקט, הוא יתקשה למצוא תימוכין לכך בסקירת S&P מעלות: "רמת המחירים תישאר גבוהה", מעריכים שם. הם מציינים כי "הריכוזיות הגבוהה של ספקיות המזון, האתגרים בתנאי הסחר ובשרשרת האספקה והעדר מעורבות ממשלתית בהגברת התחרות בענף - ימשיכו לתמוך ברמת המחירים הגבוהה בשוק המזון. בידול שיווקי, למשל באמצעות ביסוס מותג פרטי לצד שיווק מוצרי פרימיום, או באמצעות הפעלת סניפי דיסקאונט לצד חנויות נוחות, ישמש את הרשתות כאסטרטגיה תחרותית בסביבת המחירים הגבוהה".

עוד מוסיפים שם כי "מבצעים של שיווק מוצרים נבחרים במחיר מוזל משמעותית למלאי מוגבל, ימשיכו להוות נדבך שיווקי של הקמעונאיות בענף. התחזקות נוספת של רגישות הצרכן למחיר עשויה להוביל לשינוי בהחלטות הצריכה. החלטות אלו יכולות לכלול אופטימיזציה של סל הקניות על ידי פיצול לרכישות גדולות בחנויות הדיסקאונט, רכישות אונליין למוצרים יבשים במחירים אטרקטיביים ממשווקים בינלאומיים, ורכישות קטנות בחנויות הנוחות הקרובות לבית".

במעלות מוסיפים כי "פיתוחים טכנולוגים ישמשו מנוע נוסף לתחרות ולרווחיות. ייצור ושיווק של מוצרים חדשניים טכנולוגית העונים על סביבת הרגלי הצריכה העדכנית, כדוגמת מוצרי חלב ובשר שמקורם אינו מן החי או מוצרי בריאות עתירי חלבון - עשוי לתמוך ביכולתן של הקמעונאיות לשמר את לקוחותיהן, גם בצל סביבת המחירים הגבוהה".

להערכת חברת הדירוג, "חדשנות טכנולוגית צפויה גם להמשיך לשמש כמנוע התייעלות תפעולית שתתמוך ברווחיות החברות".