1.5 מיליארד דולר: ישי דוידי יוצא לגיוס הקרן הגדולה ביותר של פימי

קרן ההשקעות פימי יוצאת לגיוס הקרן השמינית והגדולה ביותר שלה, ומכוונת לגיוס של עד 1.5 מיליארד דולר - 50% ממשקיעים ישראלים ו-50% ממשקיעים זרים. הקרן צפויה להשלים את הגיוס ביוני 2026.

הקרן הקודמת, בה גויסו 1.25 מיליארד דולר, השלימה את הגיוס בסוף 2020 וזכתה לביקושים גבוהים. עם השלמת הגיוס של הקרן השמינית, סך ההון המגויס של פימי יגיע ל-6 מיליארד דולר.

מימושים ב-1.9 מיליארד דולר

פימי, קרן הפרייבט אקוויטי הגדולה ביותר בישראל, תחגוג בשנה הבאה 30 שנה להקמתה. בשנים האחרונות היא ייצרה למשקיעים ערך משורה ארוכה של אקזיטים - לפי נתוני הקרן, בתקופה של שנתיים וחצי היא ביצעה מימושים בהיקף מצטבר של 1.9 מיליארד דולר ב-12 חברות, ונותרו לה בחברות האלה החזקות שטרם מומשו בשווי כ-1.18 מיליארד דולר. הרווח הכולל מהמימושים הצטבר ל-2.3 מיליארד דולר, בעוד שההשקעה המקורית באותן חברות הייתה 752 מיליון דולר (מדובר בין היתר בחברות אינפיניה, מנועי בית שמש, תאת טכנולוגיות ועוד).

התוצאות הטובות של הקרן לאורך השנים אמורות לספק לה רוח גבית לגיוס, ולכך מצטרפת הפסקת האש בעזה שעד כה נשמרת, כך שלמשקיעים זרים פחות קשה לנמק השקעה בקרן מישראל. בין המשקיעים הזרים שהשקיעו בעבר בפימי ניתן לציין חברות ביטוח גדולות, בנקים, קרנות בבעלות מדינות ועוד, והישראלים הם כל הבנקים, חברות הביטוח, המוסדיים ועוד.

קרן פימי רוכשת שליטה בחברות ומבצעת בהן תהליכי השבחה. לפי נתוני הקרן, היא רכשה עד היום שליטה ב-108 חברות ומימשה 76 מהן בעסקאות בהיקף של מעל 9 מיליארד דולר. היא משקיעה בסקטורים מגוונים, ובהם הייטק, תעשייה, מסחר ושירותים, אך לא משקיעה בנדל"ן ופיננסים.

"תרומה משמעותית למשק הישראלי"

ישי דוידי, מייסד ומנכ"ל קרן פימי, מסר כי הקרן תמשיך לפעול על-פי האסטרטגיה של רכישת חברות והשבחתן. לדבריו, "השנים האחרונות היו מאתגרות במיוחד למשק הישראלי והעולמי, עם אירועים חסרי תקדים כגון מגפת הקורונה ומלחמת ה-7 באוקטובר, אך גם בתקופה זו המשכנו להשקיע באופן עקבי ואף הגברנו משמעותית את פעילותנו. עובדה זו משקפת את האמון העמוק שלנו בחברות הישראליות ובפוטנציאל הכלכלי שלהן בארץ ובעולם".

דוידי הוסיף כי "הניסיון, היציבות והאיתנות הפיננסית שלנו מאפשרים לנו להמשיך ולהוביל את השוק, לזהות הזדמנויות אסטרטגיות ולייצר תשואה למשקיעים המקומיים והבינלאומיים כאחד. לקרן פימי יש תרומה משמעותית למשק הישראלי. חברות הקרן יצרו אלפי משרות חדשות, וחיזקו את מעמדה של הכלכלה הישראלית. תהליכי ההשבחה והשקעות של מיליארדי שקלים בחברות הגדילו את פעילויות החברות בישראל ובעולם".

גילון בק, שותף בכיר בפימי, הוסיף כי "קרן פימי מביאה איתה רצף עקבי ומוכח של יצירת ערך אמיתי ותשואות עודפות למשקיעים, תוך הקפדה על מינוף נמוך. במשך שלושה עשורים הצלחנו להשביח חברות בצורה משמעותית, להרחיב את פעילותן הבינלאומית ולייצר מנועי צמיחה חדשים. אנו בטוחים כי הידע, הניסיון והכלים הייחודיים שצברנו יאפשרו לנו, גם בקרן 8, להמשיך לזהות הזדמנויות אסטרטגיות ולהוביל מהלכים עסקיים שייצרו ערך ארוך-טווח למשקיעים ולחברות הפורטפוליו שלנו".

לילך אשר-טופילסקי, שותפה בכירה בקרן פימי, ציינה כי "האסטרטגיה של פימי מושתתת על בניית חברות חזקות וגלובליות שמובילות שווקים לאורך שנים. הגיוס המתוכנן של קרן 8 יהווה הבעת אמון מחודשת של משקיעים ישראלים וזרים ביכולת שלנו לייצר ערך מוסף משמעותי, ויאפשר לנו להמשיך ולהשקיע בחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה ולהרחיב את פעילותן בארץ ובעולם".