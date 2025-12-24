בגלל מכרז של משרד הביטחון: רשות ני"ע פשטה על משרדי אירודרום

מניית החברה הביטחונית אירודרום נופלת היום (ד') ב-8%, אחרי שדיווחה כי חוקרי רשות ניירות ערך ערכו חיפוש במשרדי החברה "במסגרת חקירה בקשר לחשדות לביצוע עבירות לפי חוק ניירות ערך". בנוסף, לפי אירודרום, עובדים בכירים בחברה בהווה ובעבר נחקרו במשרדי רשות ניירות ערך.

הסיבה לאירוע היא שאירודרום דיווחה על זכייה גדולה במכרז של משרד הביטחון, אך עיכבה בשבועיים דיווח למשקיעים על כך שבסופו של דבר הפסידה אותו. הדבר הוביל לנפילה גדולה במניה ובסופו של דבר להתפטרות המנכ"ל והמייסד רועי דגני. נזכיר כי בחודש פברואר האחרון דיווחה החברה באיחור כי משרד הביטחון החליט לבטל את מכרז הענק בו היא זכתה באוקטובר 2024 בהיקף של 74 מיליון שקל.

אירודרום, העוסקת באיסוף מודיעין באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים, נכנסה לבורסה בתחילת שנת 2020, לאחר שהוערכה בשווי של 50 מיליון שקל. בחודשים שלאחר מכן זינקה מניית אירודרום לשיא ששיקף לחברה הצעירה שווי של יותר מ-400 מיליון שקל. אלא שבהמשך הצטננה התלהבות המשקיעים, ובעקבות האירועים האחרונים וחוסר היכולת של החברה להציג רווחים, החלה צניחה במחיר המניה, המשקפת כיום לאירודרום שווי של 24 מיליון שקל בלבד, כשהיא מאבדת יותר מ-90% מהשווי בשיא.

"תמונה מדאיגה וחמורה"

בהמשך יצא דוח ביקורת חריף של רשות ניירות ערך על התנהלות החברה. בין השאר ציינו ברשות ניירות ערך כי "עלתה תמונה מדאיגה וחמורה" בקשר לפיקוח של דירקטוריון אירודרום על פעילות החברה וההנהלה.

כחלק מאי-הסדרים בחברה ציינו ברשות את התפטרותם של שלושה חברים בדירקטוריון, כולל שתי דח"ציות, אשר נכנסו לתפקידן רק חודשים ספורים לפני כן. ההתפטרות שלהן נבעה, לדברי הדח"צית מיה נצר, מ"פערים של ממש בין אופן תפיסת תפקיד הדירקטוריון לבין אופן התנהלות הנהלת החברה".

הדח"צית חנה פרי-זן אף תקפה את המנכ"ל דגני וכתבה במכתב ההתפטרות כי "הגעתי למסקנה כי השקפתי לצורת הניהול של החברה ותפקיד הדירקטוריון שלה אינה עולה בקנה אחד עם תפיסתו של המנהל הכללי שלה ובעל המניות העיקרי בה. כפי שלמדתי בתקופה הקצרה בה נחשפתי לחברה, יש לה פוטנציאל לגדילה והתפתחות, אולם אלה יוכלו לקרות לדעתי רק אם יתבצעו שינויים בהנהלת החברה ובאופן ההתנהלות שלה - דברים שהבנתי מכם שאינם ניתנים לביצוע כעת".

גם חבר הדירקטוריון אביעד פרידמן, לשעבר מנכ"ל משרד השיכון ויו"ר החברה למתנ"סים, היה בין המתפטרים. לצד ההתפטרויות הללו בוצעו בחברה עוד שינויים תכופים בהנהלה.

ברשות ניירות ערך אף טענו כי מנכ"ל אירודרום לשעבר דגני קיבל החלטות מהותיות, ונוהלו מהלכים עסקיים משמעותיים ללא מעורבות הדירקטוריון, מבלי שהתקיים דיון מקדים בנושאים אלה.

ברשות אף הוסיפו וטענו כי חלק מההחלטות נודעו לחברי הדירקטוריון רק בדיעבד או תחת אילוצי זמן חריגים, "באופן שלא איפשר קיום בחינה מושכלת של הנושא והפעלת פיקוח אפקטיבי".

"טלטלה ניהולית"

במאי השנה, אירודרום קיבלה צו עיקול של מיליון שקל במסגרת תביעה שהגישה נגדה חברת אן.פי.או מערכות (NPO) בטענה להפרת הסכם הפצה של תוכנה בתחום הביטחוני ואי-תשלום תמורה בהיקפים משמעותיים.

בהחלטת בית המשפט בנושא נקבע כי יש טלטלה ניהולית בחברה, וצוינה התפטרות הדח"ציות. בית המשפט אף הסתמך על תכתובת פנימית שנחשפה במהלך הדיון, בה התריע מנכ"ל הקבוצה הנוכחי כי "תזרים המזומנים והדוחות הכספיים במצב משברי", והוסיף כי "לא הוצגה ולו אסמכתא אחת עדכנית באשר לאיתנותה הכלכלית של הקבוצה".

*** חזקת החפות: המעורבים לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.