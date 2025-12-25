טסלה מצד אחד, BYD מצד שני. המניות של שתי חברות הרכב הגדולות, אחת אמריקאית והשנייה מסין, מציגות מגמות הפוכות לחלוטין בחצי השנה האחרונה. טסלה נסחרת בשיא כל הזמנים אחרי שעלתה בעשרות אחוזים, בעוד BYD נחלשה בשיעור דו־ספרתי. מאחורי הפערים יש מספר סיבות: מאירועי מאקרו עולמיים ועד לסיפור שכל אחת מהחברות מספרת למשקיעים.

"אכן, בחצי שנה האחרונה נפתח פער די משמעותי בביצועים של מניית טסלה אל מול היריבה שלה, BYD. בזמן שטסלה נגעה בשיא כל הזמנים עם מומנטום מאוד חזק, עלייה של מעל 40% בתקופה הזו, אנחנו רואים את BYD לוקחת את הכיוון ההפוך עם ירידה בשיעור דו־ספרתי. המומנטום החיובי שהיה לה בתחילת השנה פשוט נחלש", אומר ניר אורגד אנליסט מניות חו"ל במערך הייעוץ בבנק לאומי.

טסלה היא חברת טכנולוגיה בעיני המשקיעים

אורגד מסביר כי הסיבה המרכזית היא שטסלה, בעיני המשקיעים, אינה חברת רכב קלאסית אלא חברת טכנולוגיה: "התמחור שהיא מקבלת הוא גבוה מאוד, גם ביחס לענקיות טכנולוגיה אחרות, עם מכפילי רווח גבוהים שחוצים את ה־300. אלו שיעורים חריגים מאוד.

"טסלה מוכרת סיפור אחר לגמרי. זה לא רק רכבים, אלא תחומים כמו ה'רובו־טקסי' והרכב האוטונומי שנמצאים כעת בנסיעות פיילוט בארה"ב. יש גם את כל עולם הרובוטיקה והבינה המלאכותית, כמו הרובוטים האנושיים - תחום חם מאוד היום. אפשר לומר שטסלה מוכרת חלום. בנוסף, המודל שלה שונה לחלוטין מהמודל של ייצור המוני. היא עובדת בשיטת 'Direct to Consumer', מודל מדויק יותר מול הלקוח הסופי".

ומה קורה בצד של BYD?

"המצב בתעשיית הרכב בסין ובכלל בעולם מאוד מאתגר. היום בסין יש הצפה של כלי רכב; יש מגרשים מלאים במכוניות עומדות ופשוט אין להן קונים. המצב הכלכלי שם לא פשוט, ונתוני המכירות הקמעונאיות בסין היו לאחרונה מהחלשים בשלוש השנים האחרונות. בגלל שאין ביקוש בסין, BYD נאלצת לייצא בצורה אגרסיבית מאוד מחוץ למדינה ולחתוך מחירים באופן משמעותי. זאת לעומת המצב בארה"ב, שם שוק התעסוקה חזק והצריכה הפרטית נשמרת. בנוסף, הציפיות להורדות ריבית בארה"ב תומכות ברכישת מוצרים יקרים שמרכיב המימון בהם הוא קריטי, כמו רכבים".

הגיאו־פוליטיקה משחקת תפקיד מרכזי

אורגד מוסיף כי התחרות בין שתי החברות, ובשוק הרכב בכלל, מושפעת בין היתר מתנאים גיאו־פוליטיים שכוללים סובסידיות ממשלתיות ומכסים. "בסין כל יצרנית רכב מקבלת סובסידיה ממשלתית על כל רכב שהיא מייצרת. לכן יש להן תמריץ לייצר כמה שיותר, מה שמוביל ליצוא המוני שפוגש את אירופה בכלכלה הריאלית שלה. זה פוגע במשרות ובמפעלים מקומיים בגרמניה או בצרפת. לכן האיחוד האירופי מטיל מכסים בתגובה - כדי לנסות לאזן את הכוחות", הוא אומר.

המאבקים הגיאו־פוליטיים, שכוללים הטלת מכסים, התחילו עוד הרבה לפני שדונלד טראמפ חזר לפני כשנה לבית הלבן. "ממשל ביידן הטיל 100% מכס על רכבים חשמליים סיניים, מה שנעל את השוק האמריקאי בפני BYD כמעט לגמרי. באירופה יש עליהם מכס של כ־28%, מה שמאלץ את היצרנית הסינית לחתוך מחירים בחדות. לטסלה יש יתרון עצום כאן - יש לה אתרי ייצור בארה"ב, בסין ובגרמניה. היכולת הזו לנתב סחורה בצורה יעילה בין אתרי ייצור שונים בעולם היא קריטית להתמודדות עם מלחמת המכסים, בעוד ש־BYD מייצרת רק בסין וחסרה לה הגמישות הזו".

איך זה ישפיע על הכיס של הצרכנים והמשקיעים?

התחרות בין שני המותגים הגדולים, ובפרט המגמה האחרונה בשתי המניות, משפיעה לחיוב על רוב המשקיעים והחוסכים הישראליים. "לצרכן הישראלי זה לכאורה טוב כי המחירים יורדים ויש המון מותגים סיניים, למרות שכיום כבר קשה להבדיל ביניהם. אם בתחילה BYD היה המותג הכי חזק והכי מוכר, היום יש הצפה של מותגים שקשה לעקוב אחריהם. מבחינת השקעה, רוב המשקיעים מקבלים חשיפה לטסלה כי היא נמצאת במדדי הדגל האמריקאיים כמו ה־S&P 500, בעוד ש־BYD לא נכללת במדדים האלה. לכן המשקיעים נהנים מהשיא של טסלה באופן עקיף".

מה התחזית שלך להמשך, האם BYD תוכל לסגור את הפער?

"BYD עדיין צומחת יפה בהכנסות, אבל התמחור שלה עדיין גבוה יחסית ליצרניות רכב מסורתיות. אם היא לא תצליח לנתב את עצמה לתחומים טכנולוגיים ורווחיים יותר, היא כנראה תתכנס למכפילים של חברות רכב רגילות. טסלה, לעומת זאת, היא יחידה במינה. השווי שלה מבוסס על הבטחות ופוטנציאל עתידי, ולכן חובת ההוכחה הסופית היא על טסלה ועל אילון מאסק - לממש את החזון הזה".