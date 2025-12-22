ביל אקמן מציע לאילון מאסק להנפיק יחד את SpaceX בדרך לא שגרתית

ביל אקמן פרסם השבוע ציוץ לא שגרתי ברשת X (טוויטר). מייסד קרן הגידור פרשינג סקוור, הציע לסייע לאילון מאסק להנפיק את SpaceX כבר בפברואר הקרוב. לא רק שיתוף הפעולה חריג, אלא המסלול שאקמן מציע. הוא מבקש להפוך את חברת החלל של מאסק לציבורית בלי לעבור דרך בנקאי וול סטריט, בלי עמלות הנפקה ובלי לתעדף גופים מוסדיים.

לפני כשבוע פורסם בבלומברג כי SpaceX מכרה מניות בעסקת סקנדרי לפי שווי של 800 מיליארד דולר. לפי מזכר שהוציא סמנכ"ל הכספים של החברה, העסקה נועדה להכין את הקרקע להנפקה המתוכננת בשנת 2026 לפי שווי של 1.5 טריליון דולר, מה שיהפוך את המהלך להנפקה הגדולה בהיסטוריה, ואת אילון מאסק לטריליונר הראשון בעולם.

SpaceX הוקמה בשנת 2002 בעקבות החלום של מאסק לצמצם דרמטית את עלויות השיגור לחלל ולאפשר בטווח הארוך התיישבות אנושית על מאדים. החברה הפכה לשחקן הדומיננטי בעולם השיגורים והלוויינים ועם פעילות ענפה מול נאס"א, הפנטגון וחברות מסחריות. כיום היא נחשבת לאחת החברות הפרטיות הכי גדולות בעולם.

זו כנראה הסיבה שרבים לוטשים עיניים להנפקה המתוכננת, גם אם מאסק עצמו לא התבטא לגביה ישירות מאז הפרסומים.

המודל שאקמן מציע נקרא SPARC. מדובר במודל דומה ל־SPAC שבו חברה הופכת לציבורית דרך מיזוג עם חברה ללא פעילות. אבל עם הבדלים משמעותיים. ב־SPAC החברה מגייסת הון עוד לפני המיזוג, ויש לה שנתיים למצוא חברה שתתמזג אליה. אם המיזוג מוצלח, מצטרפת חברה חדשה לבורסה, אם הוא נכשל, המשקיעים יכולים להפסיד הון. המודל של ה־SPARC שונה בכך שעם השקת ה־SPARC המשקיעים לא קונים מניות של חברת השלד, אלא מקבלים זכויות בחינם. לחברה יש 10 שנים למצוא השקעה אטרקטיבית, וכשזו מגיעה לבעלי הזכויות יש את האפשרות להשקיע או לוותר.

הבייבי של אקמן

למעשה, המודל הזה הוא מעין ה"בייבי" של ביל אקמן. הוא השיק אותו לפני שנתיים באישור רשות ניירות ערך האמריקאית. לחברה קוראים Pershing Square SPARC Holdings והיא הוקמה בספטמבר 2023. אקמן הציע שהחברה תשקיע 4 מיליארד דולר ב־SpaceX במסגרת הליך המיזוג, וכי משקיעי טסלה יקבלו זכויות השקעה.

כשאחד העוקבים ביקר את ההצעה של אקמן בטוויטר וטען שמדובר ב"להחליף מתווך אחד באחר", אקמן הגיב לו: "SPARC אינו מתווך שמנסה לגנוב כסף. זהו כלי ללא עלות המאפשר לבעלי מניות טסלה להשקיע בהנפקה הראשונה של SpaceX, תוך השקעת הון של 4 מיליארד דולר לצד משקיעי ההנפקה".

באמצעות מיזוג עם SpaceX, ה־SPARC יוכל להפוך לחברה ציבורית ללא דמי חיתום או עלויות עסקה, "מלבד הוצאות משפטיות מתונות ש-SPARC תממן מהמזומנים שבקופתה", אמר אקמן. הוא אף הדגיש כי מבנה כזה יכול להציע יתרונות משמעותיים ל־SpaceX: מעבר לחיסכון בעלויות, הוא מאפשר לתגמל בעלי מניות ותיקים של טסלה באמצעות חלוקת זכויות שבהן יוכלו להשתמש כדי להשקיע בהנפקה, למכור אותן או לקבל תמורה כספית. ה־SPARC גם יקל על מאסק להפחית את החוב הגדול של SpaceX, שנאמד בכ־13 מיליארד דולר.

אקמן מציע שקרן הגידור שלו תתחייב להזרים ל־SpaceX הון של 4 מיליארד דולר לפחות במחיר קבוע למניה, ללא תלות בתנאי השוק. במסגרת מבנה ה־SPARC גם לא יונפקו ניירות ערך מדללים, כך שהחברה תישאר עם מבנה הון פשוט של מניות רגילות בלבד וללא עלויות עסקה מהותיות. אקמן אף הציע לוח זמנים מואץ במיוחד: בתוך 45 יום ניתן יהיה להשלים בדיקת נאותות ולחתום על הסכם מחייב.

נכון לכתיבת שורות אלה, מאסק לא הגיב להצעה ברשת X.

זו לא פעם ראשונה שאקמן מחזר אחרי מאסק. באוקטובר 2023, מעט אחרי שהקים את ה־SPARC שלו, הביע אקמן את שאיפתו למזג את רשת X של מאסק למיזם שלו. אקמן אמר בראיון ל־CNBC, "אני אוהב את העסק, אני אוהב את מאסק ואני חושב שזה חשוב".

לא המיליארדר היחיד

בעוד הצעתו של אקמן מרימה גבות לא מעטות בוול סטריט, דניאל לואב, מייסד קרן הגידור הניו־יורקית ת’ירד פוינט, הצטרף גם הוא למרוץ. לואב שסבתו הייתה ממציאת הברבי כתב לאקמן "עמוד בתור", והוסיף כי מיזוג עם מאליבו הנסחרת בלונדון, ומהווה גלגול של אחת הקרנות של ת’ירד פוינט, יספק ערך עדיף לבעלי המניות של SpaceX.

אגב, גם ביל אקמן וגם דן לואב הם יהודים אמריקאים תומכי ישראל נלהבים שהתראיינו לגלובס במהלך השנה האחרונה. אקמן אף אמר באותו ראיון בספטמבר האחרון כי הוא מקווה למזג לחברת ה־SPARC שלו חברה ישראלית: "אני מקיים פגישות עם כמה מייסדים בזמן שאני מבקר כאן, ועבור פרשינג סקוור - אם תהיה השקעה בישראל זה יהיה דרך ה־SPARC".

גם לואב הדגיש את אמונו בחברות ישראליות ואמר כי "היינו שמחים לעשות כאן מאה השקעות בשנה אם היינו יכולים".

בינתיים, נראה שההנפקה הגדולה בהיסטוריה קורצת לשניים קצת יותר.