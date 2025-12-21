ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם האיש הראשון בעולם ששוויו חצה את רף ה-700 מיליארד דולר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אילון מאסק

האיש הראשון בעולם ששוויו חצה את רף ה-700 מיליארד דולר

ההון של מאסק קפץ לאחר שבימים האחרונים הפך בית המשפט העליון בדלאוור פסיקה קודמת והשיב לו חבילת תגמול הונית מבוססת אופציות בשווי כ־139 מיליארד דולר שאושרה ב2018 • במקביל - רק השנה אושרה חבילת שכר נוספת שעשויה להגיע לטריליון דולר

מיטל וייזברג 09:58
אילון מאסק / צילום: ap, Jae C. Hong
אילון מאסק / צילום: ap, Jae C. Hong

הונו של אילון מאסק, מנכ"ל ומייסד טסלה , חצה בסוף השבוע האחרון לראשונה את רף ה-700 מיליארד דולר, מה שמציב אותו בפער חסר תקדים מול כל אדם אחר בהיסטוריה.

קרב אגרופים בפרלמנט הבולגרי ו"סדר חדש" בבוליביה
הלהיט הוויראלי חדש: כלב-רובוט עם פרצוף של מאסק ב-100 אלף דולר

לפי מדד המיליארדרים של פורבס, הונו של מאסק זינק לכ־749 מיליארד דולר, זאת לאחר הכרעה משפטית דרמטית בארה"ב שהשיבה לו חבילת תגמול שנפסלה בעבר.

בכך, הפך מאסק לאדם הראשון אי פעם שמגיע לרמת עושר כזו, מה שמציב אותו בפער חסר תקדים מכל אדם אחר בהיסטוריה. לשם השוואה, המיליארדר הבא אחריו בדירוג, לארי פייג' ממייסדי גוגל, מחזיק בהון המוערך בכ־252.6 מיליארד דולר בלבד, כלומר פער של קרוב ל500 מיליארד דולר.

חבילת שכר שהפכה לנקודת מפנה היסטורית

חבילת התגמול ההונית שאושרה למאסק בשנת 2018 הייתה שווה אז כ-56 מיליארד דולר, אך מאז תפח שוויה לכ-139 מיליארד דולר. זאת בעקבות העלייה החדה במניית טסלה. החבילה נפסלה בינואר 2024 לאחר שתביעה של בעל מניות קבעה כי הליך אישורה היה פגום, וכי מאסק נתפס כבעל שליטה בפועל בחברה, בעוד הדירקטוריון לא פעל באופן עצמאי מספיק ולא סיפק גילוי מלא למשקיעים.

בשל אי־הוודאות המשפטית שנוצרה, פורבס כלל עד כה רק חלק משווי החבילה בחישוב הונו של מאסק. לאחר שבית המשפט העליון בדלאוור הפך את הפסיקה בדצמבר 2025 וקבע כי ביטול החבילה היה צעד קיצוני מדי, עודכן חישוב ההון כך שישקף את מלוא שווי האופציות, מה שהוסיף כמעט 70 מיליארד דולר להונו של מאסק בתוך ימים.

בעקבות ההחלטה, טסלה חזרה להיות הנכס המרכזי בתיק של מאסק, עם החזקות כוללות המוערכות בכ־338 מיליארד דולר. בתקופת הביניים, הנכס הדומיננטי ביותר שלו הייתה החזקתו ב־SpaceX, שהוערכה באחרונה בכ־336 מיליארד דולר, לאחר עסקה פרטית שהעניקה לחברה שווי של כ־800 מיליארד דולר.

הפסיקה מגיעה במקביל לכך שבנובמבר האחרון אישרו בעלי המניות של טסלה חבילת שכר חדשה וגדולה אף יותר, שעשויה להגיע לשווי של עד טריליון דולר בעשור הקרוב, בכפוף לעמידה ביעדי ביצוע שאפתניים בתחומי הבינה המלאכותית, הרובוטיקה והצמיחה בשווי השוק. אף שבית המשפט לא ביטל את הביקורת העקרונית על הממשל התאגידי בטסלה, התוצאה בפועל ברורה: מאסק יוצא מהמאבק המשפטי מחוזק מתמיד, כשהשוק מהמר פעם נוספת שתגמול חסר תקדים יוביל לביצועים חסרי תקדים.