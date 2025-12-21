האיש הראשון בעולם ששוויו חצה את רף ה-700 מיליארד דולר

הונו של אילון מאסק, מנכ"ל ומייסד טסלה , חצה בסוף השבוע האחרון לראשונה את רף ה-700 מיליארד דולר, מה שמציב אותו בפער חסר תקדים מול כל אדם אחר בהיסטוריה.

לפי מדד המיליארדרים של פורבס, הונו של מאסק זינק לכ־749 מיליארד דולר, זאת לאחר הכרעה משפטית דרמטית בארה"ב שהשיבה לו חבילת תגמול שנפסלה בעבר.

בכך, הפך מאסק לאדם הראשון אי פעם שמגיע לרמת עושר כזו, מה שמציב אותו בפער חסר תקדים מכל אדם אחר בהיסטוריה. לשם השוואה, המיליארדר הבא אחריו בדירוג, לארי פייג' ממייסדי גוגל, מחזיק בהון המוערך בכ־252.6 מיליארד דולר בלבד, כלומר פער של קרוב ל500 מיליארד דולר.

חבילת שכר שהפכה לנקודת מפנה היסטורית

חבילת התגמול ההונית שאושרה למאסק בשנת 2018 הייתה שווה אז כ-56 מיליארד דולר, אך מאז תפח שוויה לכ-139 מיליארד דולר. זאת בעקבות העלייה החדה במניית טסלה. החבילה נפסלה בינואר 2024 לאחר שתביעה של בעל מניות קבעה כי הליך אישורה היה פגום, וכי מאסק נתפס כבעל שליטה בפועל בחברה, בעוד הדירקטוריון לא פעל באופן עצמאי מספיק ולא סיפק גילוי מלא למשקיעים.

בשל אי־הוודאות המשפטית שנוצרה, פורבס כלל עד כה רק חלק משווי החבילה בחישוב הונו של מאסק. לאחר שבית המשפט העליון בדלאוור הפך את הפסיקה בדצמבר 2025 וקבע כי ביטול החבילה היה צעד קיצוני מדי, עודכן חישוב ההון כך שישקף את מלוא שווי האופציות, מה שהוסיף כמעט 70 מיליארד דולר להונו של מאסק בתוך ימים.

בעקבות ההחלטה, טסלה חזרה להיות הנכס המרכזי בתיק של מאסק, עם החזקות כוללות המוערכות בכ־338 מיליארד דולר. בתקופת הביניים, הנכס הדומיננטי ביותר שלו הייתה החזקתו ב־SpaceX, שהוערכה באחרונה בכ־336 מיליארד דולר, לאחר עסקה פרטית שהעניקה לחברה שווי של כ־800 מיליארד דולר.

הפסיקה מגיעה במקביל לכך שבנובמבר האחרון אישרו בעלי המניות של טסלה חבילת שכר חדשה וגדולה אף יותר, שעשויה להגיע לשווי של עד טריליון דולר בעשור הקרוב, בכפוף לעמידה ביעדי ביצוע שאפתניים בתחומי הבינה המלאכותית, הרובוטיקה והצמיחה בשווי השוק. אף שבית המשפט לא ביטל את הביקורת העקרונית על הממשל התאגידי בטסלה, התוצאה בפועל ברורה: מאסק יוצא מהמאבק המשפטי מחוזק מתמיד, כשהשוק מהמר פעם נוספת שתגמול חסר תקדים יוביל לביצועים חסרי תקדים.