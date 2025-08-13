הראלי במניות התקשורת המקומיות הניב לבעלי השליטה בשלוש החברות הנסחרות בבורסה רווחים עצומים, בהיקף כולל של כ־2.5 מיליארד שקל על הנייר. מדובר בבעלי השליטה בבזק - הקרן הזרה סרצ'לייט ואיש העסקים דוד פורר (מורווחים מעל מיליארד שקל על הנייר); בעלת השליטה בסלקום - קרן הפרייבט אקוויטי פורטיסימו (רווח של כ־820 מיליון שקל); וקבוצת בעלי השליטה בפרטנר , אותם מוביל המנכ"ל אבי גבאי (רווח של כ־570 מיליון שקל).

במקרה של בזק, החברה הגדולה בענף, העלייה במחיר המניה הכשירה את הקרקע לשני מימושי ענק שביצעו בעלי השליטה בחברה, בהיקף מצטבר של כמעט 2 מיליארד שקל. מימושי הבעלים, סרצ'לייט ופורר, בוצעו באמצעות חברת בי קומיוניקיישנס (ביקום) שמכרה השבוע 6% ממניות בזק לגופים מוסדיים תמורת כמיליארד שקל, היקף מכירה דומה לזה שביצעה במרץ האחרון. בסך הכול נפרדה ביקום מ־11.5% ממניות בזק והיא ממשיכה להחזיק בכ־15% מהון חברת התקשורת הגדולה בישראל.

המטרה המיידית של המכירה הינה מחיקת יתרת החוב של ביקום למחזיקי האג"ח שלה (בסכום דומה של מיליארד שקל). גם לאחר המימוש הנוכחי, שזכה להיתר ממשרד התקשורת, מוגדרת ביקום כבעלת השליטה בחברת התקשורת. משרד התקשורת עשוי לאפשר לבזק להפוך בעתיד לחברה ללא גרעין שליטה, מה שיאפשר לביקום, המנוהלת בידי תומר ראב"ד (יו"ר בזק), למכור נתחים נוספים מהחזקותיה.

תוצאות משופרות

בעוד שבלא מעט חברות ציבוריות במשק, בהן שלושה מהבנקים הגדולים (לאומי, הפועלים ודיסקונט), מתקיים כבר מודל שבו הן פועלות ללא גרעין שליטה, הרי שבתחום התקשורת הנושא מורכב יותר, שכן נדרשת עמדת מערכת הביטחון בנושא. לפי שעה אומרים במשרד התקשורת כי השר שלמה קרעי העביר את הסוגייה להתייעצות שר הביטחון, ישראל כ"ץ, כך ש"החתימה תתרחש רק לאחר שהאחרון יביע עמדתו".

מניית בזק נסחרת ברמות שיא של כשלוש שנים, לאחר שעלתה ביותר מ־50% בשנה האחרונה. שווי השוק של החברה נאמד בקרוב ל־17 מיליארד שקל, מכך נגזר שלאחר המכירה נותרה ביקום עם החזקה בשווי שוק של כ־2.5 מיליארד שקל. חלק מהגאות במניה מוסבר בביצועים הכספיים המשופרים של בזק, המנוהלת כיום על ידי ניר דוד.

לבזק ישנן ארבע פעילויות עיקריות: תקשורת טלפון קווית דרך בזק עצמה, שירותי סלולר דרך פלאפון, מתן שירותי טלוויזיה באמצעות יס, ומתן שירותי תקשורת לחו"ל דרך בזק בינלאומי. בעוד שהכנסות הקבוצה ברבעון השני של 2025 נותרו ברמה של 2.1 מיליארד שקל, בחברה דיווחו כי ההכנסה הממוצעת למנוי (ARPU) עלתה בכל מגזרי הפעילות שלה: בפעילות בזק עצמה ב־5.4%, בפלאפון ב־4.5% ובחברת יס ב־2.7%.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי של בזק זינק ב־48% והסתכם ב־426 מיליון שקל, הודות לקיטון בהוצאות התפעוליות ושיפור חד בהוצאות המימון (נטו) של החברה. לירן לובלין, מנהל מחלקת המחקר של אי.בי.אי, פרסם בעקבות הדוחות סקירה שכותרתה "רווח גבוה, דיבידנד מרשים, וזה עוד לפני החלטה בנושא ההפרדה המבנית. בשנה הבאה הסיפור ייראה אפילו חיובי יותר". הוא הציב למניית בזק מחיר יעד הגבוה ב־19% ממחירה הנוכחי בשוק.

את השליטה בבזק רכשו פורר וסרצ'לייט בשנת 2019, באמצעות הסדר חוב בחסות ביהמ"ש. ביקום נשלטה עד אז על ידי חברת אינטרנט זהב, שנשלטה בידי איש העסקים שאול אלוביץ ונקלעה לחדלות פירעון. הם השקיעו 630 מיליון שקל תמורת 52% ממניות ביקום שהחזיקה אינטרנט זהב, לצד הקצאת מניות נוספות. לאחר השלמת המהלך החזיקו פורר וסרצ'לייט בכ־72% ממניות ביקום (החזיקה באותו מועד 27% מבזק).

כיום, קרן סרצ'לייט מחזיקה ב־67% ממניות ביקום ומשפחת פורר ב־12.7%. ביקום עצמה, המהווה אופציה ממונפת על בזק, נסחרת בשווי של כ־2.3 מיליארד שקל לאחר עלייה של מעל 82% במניה בשנה האחרונה (כולל ירידה יומית של 7% לאחר המימוש). שווי הנתח של בעלי השליטה עומד על 1.8 מיליארד שקל - המשקף רווח על הנייר של כמעט פי 3 על השקעתם.

רווח בפרטנר ובסלקום

לא רק המשקיעים בבזק ובעלת השליטה בה נהנים כאמור מתקופה מצוינת. שתי חברות התקשורת האחרות שנסחרות בת"א, פרטנר וסלקום, הניבו למשקיעים תשואה של כ־100% כל אחת בשנה האחרונה, ודיווחו לאחרונה על תוצאות חזקות.

כך פרטנר הציגה בתחילת השבוע הכנסות של 802 מיליון שקל ברבעון השני, שאמנם ירדו מעט לעומת הרבעון המקביל, בעיקר עקב הפחתת דמי הקישוריות בשירותי הסלולר. אך בשורה התחתונה הרווח הנקי טיפס ב־26% ל־72 מיליון שקל, הודות לצמיחה בהכנסות משירותי אינטרנט, דאטה לעסקים ומכירת חבילות סלולר וכן לירידה בהוצאות שכר נלוות. בסיכום המחצית קפץ הרווח הנקי של פרטנר ב־21% ועמד על 136 מיליון שקל.

סלקום, בניהולו של אלי אדדי, תפרסם השבוע את התוצאות הכספיות שלה, לאחר שברבעון הראשון השנה רשמה רווח של 60 מיליון שקל, זינוק של יותר מפי 8 לעומת הרבעון המקביל אשתקד (בו ביצעה הפרשות חריגות).

מי שנהנים מכך הם בעלי השליטה החדשים יחסית בשתי החברות. בפרטנר מדובר בקבוצת משקיעים הכוללת את המנכ"ל אבי גבאי לצד אנשי העסקים שלמה רודב ומורי ארקין וחברות הביטוח הפניקס, כלל ומנורה. יחד מחזיקה דבוקת השליטה ב־21% מפרטנר (ללא שקלול מניות רדומות שבידי החברה), לאחר שביוני האחרון חילקו נתח של כ־5% ממניות החברה כדיבידנד בעין - בשווי של 240 מיליון שקל.

קבוצת המשקיעים השתלטה על פרטנר לפני שלוש שנים, אז רכשה 27% ממניותיה תמורת 300 מיליון דולר (960 מיליון שקל לפי שער הדולר דאז) מידי כונס הנכסים שמונה למניות על ידי ביהמ"ש. נתח המניות הנוכחי של הקבוצה שווה כיום 1.2 מיליארד שקל, ויחד עם חלוקת המניות והדיבידנדים שביצעה החברה השנה הם מורווחים כ־50% על השקעתם.

בסלקום הושלמה העברת השליטה במאי אשתקד לאחר שקרן פורטיסימו, שמוביל יובל כהן, רכשה את החזקות דיסקונט השקעות בחברה (36% מהמניות), על רקע החוב הכבד שהעיק על חברת ההחזקות המוכרת. העסקה שנחתמה בדצמבר 2023 נקבה במחיר של 925 מיליון שקל למניות הנמכרות. בעקבות העלייה החדה בסלקום, עומד שווי השוק של הנתח בו מחזיקה פורטיסימו על 33% מהמניות בשווי שוק של 1.66 מיליארד שקל. זאת לאחר שמכרה בשבוע שעבר 1.9% מהמניות לידי הראל תמורת כ־88 מיליון שקל. כך שבשורה התחתונה הניבה השקעת פורטיסימו במניות סלקום תשואה של כ־89%.