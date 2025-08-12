תשכחו מנחיתה קשה: התחזית של מנהלי הקרנות לוול סטריט

האופטימיות בוול סטריט חוזרת? סקר מנהלי הקרנות הגלובלי של בנק אוף אמריקה לחודש אוגוסט הצביע על הסנטימנט השורי ביותר שנרשם מאז פברואר 2025. כלכלני הבנק מציינים כי "אנו רואים ירידה חדה בציפיות ל'נחיתה קשה' של כלכלת ארה"ב עם ההסתברות לנחיתה קשה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2025". עוד עולה מתוך הסקר כי 68% צופים לנחיתה רכה, ורק 5% מעריכים נחיתה קשה.

לצד זאת, כלכלני הבנק מציגים כי רמות המזומנים המוחזקות בידי מנהלי הקרנות ירדו לשפל של 3.9%, ועל הקצאות גוברות למניות. "למרות שהפוזיציה החזקה ביותר בשוק נותרה 'לונג על שבע המופלאות', רוב המשקיעים (52%) אינם סבורים שקיימת בועה במניות ה-AI ו-55% מאמינים שהבינה המלאכותית כבר תורמת לפריון", מציינים. עם זאת, נרשם שיא של 91% שחושבים כי מניות ארה"ב מוערכות יתר על המידה.

בנוסף, 33% מהם רוצים להגדיל את הגידור כנגד הדולר שנחלש בחדות (שיא של 40% במאי). הסקר חושף גם חשיפה נמוכה יחסית לקריפטו (9% מהמנהלים) לעומת חשיפה גבוהה יותר לזהב (48% מהמנהלים).

אופטימיות בנוגע למתווה הריבית של הפד

עוד עולה מתוך הסקר כי מנהלי הקרנות משדרים אופטימיות בנוגע לכיוון הריבית בארה"ב, וכ-30% מהם מעריכים כי האינפלציה היא זו שמנעה מהבנק המרכזי להוריד עד כה את הריבית. במקביל נשאלו המשתתפים בסקר על זהותו של יו"ר הפד הבא, שצפוי להיבחר בחודש מאי 2026. 20% מהנשאלים צופים שכריסטופר וולר, חבר מועצת הנגידים של הפדרל ריזרב, יהיה המועמד (עלייה מ-14% ביולי), 19% אומרים שקווין האסט, יועצו הכלכלי הבכיר של הנשיא דונלד טראמפ, יהיה יו"ר הפד הבא (עלייה מ-7%), 15% אומרים שקווין וורש, לשעבר חבר מועצת הנגידים של הפד יבחר לתפקיד, (ירידה מ-17%), ו-13% סבורים כי יכהן בתפקיד סקוט בסנט, שר האוצר האמריקאי, (ירידה מ-26%). במקביל, כ-54% ממנהלי הקרנות סבורים כי יו"ר הפד הבא יגביר את קצב הפחתות הריבית בארה"ב.

בכל הנוגע למלחמת הסחר, מנהלי הקרנות צופים כי היא הסיכון המרכזי למיתון עולמי, וחוששים כי תמשיך ללבות את האינפלציה העולמית. ציפיות האינפלציה עלו לשיא של 3 חודשים באוגוסט, כאשר 18% ממנהלי הקרנות ציפו למדד מחירים לצרכן עולמי גבוה יותר (עלייה מ-6% ביולי).