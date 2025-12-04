ענקית הקמעונאות נגד טראמפ, והמחאה שעצרה תקציב מדינה

בולגריה

הממשלה נסוגה מתקציב שנוי במחלוקת בעקבות מחאות ענק

ממשלת בולגריה נאלצה להכריז על נסיגה דרמטית ביום שלישי: היא תמשוך את תוכנית התקציב השנוי במחלוקת לשנת 2026, לאחר שעשרות אלפי אזרחים יצאו לרחובות במחאות סוערות שפרצו ברחבי המדינה.

המחאות, שהגיעו לשיא שלהן ביום שני בסופיה ובערים נוספות, היו תגובה זועמת לטיוטת תקציב שלטענת המפגינים ניסתה להסתיר שחיתות ממשלתית נרחבת. התוכנית, שכללה גם העלאות מסים, עוררה זעם ציבורי שהוביל לעימותים אלימים עם המשטרה.

בולגריה. עשרות אלפי אזרחים יצאו לרחובות במחאות סוערות שפרצו ברחבי המדינה / צילום: Reuters

זהו התקציב הראשון של בולגריה שיוגש באירו, לקראת הצטרפותה לגוש האירו ב־1 בינואר 2026, מהלך שמעורר חששות בקרב הציבור הבולגרי. דעת הקהל לגבי אימוץ האירו מעוררת מחלוקת, כאשר רבים חוששים שהמעבר עלול להוביל לאינפלציה חדה במדינה שנחשבת לאחת העניות ביותר באיחוד האירופי.

המחאות הנוכחיות הן חלק מדפוס ארוך טווח של אי־שקט פוליטי בבולגריה. מאז 2020, המדינה מתנהלת על ידי ממשלות קצרות מועד ורעועות. הקואליציה האחרונה למשל, נפלה בעקבות גל מחאות רחב נגד מדיניותה.

דרום קוריאה

נשיא דרום קוריאה שוקל להתנצל בפני קים ג'ונג און

נשיא דרום קוריאה לי ג'ה מיונג הצהיר ביום רביעי כי הוא שוקל להתנצל בפני צפון קוריאה בעקבות טענות כי קודמו בתפקיד, יון סוק יאול, ניסה להוביל להסלמה צבאית בין המדינות. זאת, כחלק מהניסיון הכושל של הנשיא המודח להטיל משטר חירום צבאי בדצמבר אשתקד. אמנם לי ג'ה מיונג הצהיר שהוא מעוניין להתנצל, אך הבהיר כי הוא חושש שיריביו הפוליטיים ינצלו זאת כדי להאשים אותו בגישה "פרו־צפונית".

נשיא דרום קוריאה לי ג'ה מיונג / צילום: Reuters, Kim Hong-Ji

אוסטרליה

החל מ־10 בדצמבר: פייסבוק ואינסטגרם אסורות לבני נוער

ב־10 בדצמבר, אוסטרליה תאסור על ילדים מתחת לגיל 16 להשתמש ברשתות החברתיות המובילות: טיקטוק, X (לשעבר טוויטר), פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, סנאפצ'ט ו־Threads. החוק המהפכני אינו מסתפק בחסימת חשבונות חדשים, אלא גם פרופילים קיימים של מיליוני בני נוער אוסטרלים. הממשלה טוענת שהאיסור מגן על ילדים מנזקי הרשתות החברתיות, אך מבקרים מזהירים מבידוד קבוצות פגיעות (ילדים עם בעיות חברתיות למשל), וחוששים שבני הנוער יפנו לאפליקציות חלופיות לא מפוקחות.

אוסטרליה. החל מ־10 בדצמבר: פייסבוק ואינסטגרם אסורות לבני נוער / צילום: Shutterstock

מדובר במהלך דרסטי שמעמיד את אוסטרליה במרכז תשומת לב עולמית, כאשר מדינות רבות עוקבות אחר יישום המהלך והשלכותיו. מטא לא חיכתה למועד הרשמי, והודיעה למשתמשים צעירים שחשבונותיהם ייסגרו החל מ־4 בדצמבר 2025.

ארה"ב

מאבק על מיליארדים: ענקית הקמעונאות נגד טראמפ

קוסטקו (Costco), רשת חנויות הסיטונאות הגדולה ביותר בארה"ב והתשיעית בעולם, הגישה תביעה נגד ממשל טראמפ בבית המשפט לסחר בינלאומי במנהטן. לטענתה, השימוש של הנשיא בחוק סמכויות החירום הכלכליות להטלת מכסים משאיר אותה בחוסר ודאות משפטי מסוכן, ועלול לגרום לה להפסד של מיליארדים בעתיד.

קוסטקו, ענקית הקמעונאות עם הכנסות של 275.2 מיליארד דולר בשנה, אינה לבד בקרב המשפטי נגד תוכנית המכסים. היא הצטרפה לקואליציית של עשרות חברות מקומיות שהגישו תביעות בשל המהלך, בטענה כי הן מצויות באי ודאות ודורשות לקבל פיצוי אם המדיניות תבוטל בהמשך.