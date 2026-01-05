עליות באירופה; המניות הבטחוניות הובילו את אסיה לעליות חדות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:40

המסחר באירופה נפתח בעליות - בפרנקפורט הבורסה עולה ב-0.9%, בלונדון 0.6% ובפריז ב-0.3%.

08:50

הבוקר באסיה - ביפן, מדד ניקיי 225 מזנק ב-3% ביום המסחר הראשון של השנה. מניות הביטחון היו בין המובילות בעליות במדד, כאשר Kawasaki Heavy Industries ו־ Mitsubishi Heavy Industries עלו ב־ 5.7% ו־ 6.4% , בהתאמה.

בדרום קוריאה, מדד קוספי טיפס ב־ 2.41% לשיא של 4,420 נקודות, מניית ענקית הביטחון Hanwha Aerospace מזנקת בעד 4%, בעוד ש־ Poongsan נסחרה בעלייה של 3%/

בהונג קונג, מדד הנג סנג נותר ללא שינוי, בעוד שבסין מדד שנגחאי עולה ב-1%.

הבינה המלאכותית " ללא ספק נותרת הגורם הדומיננטי ביותר בשווקים כרגע", אמרה צ’רו צ’אננה, אסטרטגית ההשקעות הראשית ב־Saxo Markets, בראיון לבלומברג, "זהו בבירור אות לכך שהאופטימיות סביב הטכנולוגיה ממשיכה לגבור על כל הנרטיבים האחרים הקיימים כיום בשווקים".

החוזים העתידיים בוול סטריט במגמה חיובית, נאסד"ק עולה ב-0.3%.

בשישי בניו יורק נרשמו עליות קלות. מדד ה-S&P 500 עלה בכ-0.2%, מדד הדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.6% והנאסד"ק ננעל ביציבות. סקטור השבבים בלט לחיוב ובמיוחד מניית מיקרון , שזינקה בכ-10% על רקע המלצת קנייה שקיבלה מחברת ההשקעות Bernstein.

מי שבעיקר ריכזה עניין היא טסלה . החברה שהייתה פעם המוכרת המובילה של רכבים חשמליים, איבדה את המקום הראשון ל-BYD הסינית לאחר שדיווחה על ירידות במשלוחי הרכבים השנתיים לשנה השנייה ברציפות. בתוך כך, המשקיע המפורסם מייקל בארי אמר כי הוא אינו מחזיק בפוזיציית שורט על מניית טסלה בשלב זה, זאת לאחר שכינה את יצרנית הרכב החשמלי "מוערכת יתר על המידה בצורה מגוחכת".בפוסט ברשת החברתית X, השיב ברי למשתמש ששאל האם הוא מהמר נגד טסלה, וכתב: "אני לא בשורט".

ארוע נוסף בשישי שראוי לציון הוא יומו הראשון של גרג אייבל כמנכ"ל ברקשייר האת'וויי . מניית ברקשייר האת’וויי ירדה בכ-1.5% ביום שישי, כאשר המשקיעים עיכלו את סיומה הרשמי של כהונתו בת שישה עשורים של וורן באפט כמנכ״ל ואת פתיחתו של עידן חדש תחת אייבל.

באפט, בן 95, נותר יו״ר החברה ופעל להרגיע את בעלי המניות כי עתידה של ברקשייר מובטח הרבה מעבר לתקופת כהונתו. "אני חושב שיש לה סיכוי טוב יותר להיות כאן גם בעוד 100 שנה מאשר לכל חברה אחרת שאני יכול לחשוב עליה," אמר באפט בראיון מיוחד ל־ CNBC .

אייבל נכנס לתפקיד כאשר ברקשייר מחזיקה ב סכום שיא של 381.6 מיליארד דולר במזומן נכון לסוף ספטמבר, לאחר תקופה ממושכת של מכירות נטו של מניות. באפט אמר כי לאייבל תהיה הסמכות הסופית על החלטות הקצאת ההון. "אני לא יכול לדמיין כמה יותר הוא יכול להספיק בשבוע ממה שאני יכול בחודש… הייתי מעדיף שגרג ינהל את הכסף שלי מאשר כל אחד מיועצי ההשקעות הבכירים או כל אחד מהמנכ״לים המובילים בארצות הברית", אמר באפט.

בסך הכל ננעל שבוע המסחר המקוצר בו מדדי המניות רשמו ירידות שערים, מדד ה-S&P500 ירד ב-1.0%, נאסד"ק ב-1.5% והדאו-ג'ונס ב-0.7%.

לפי הסטטיסטיקה, זה היה אמור להיות ראלי סנטה קלאוס, בינתיים זה לא קורה. אמנם נותר עוד יום מסחר אחד כדי לקבוע סופית האם תקופת ראלי סנטה קלאוס הייתה חיובית או שלילית. מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס מזכיר שההיסטוריה מלמדת שבהיעדר ראלי סנטה, זה אינו מבטיח ירידות בהמשך הדרך, אולם היסטורית הוא כן מעלה את הסיכוי לכך, בעיקר בטווח הקצר.

עוד לפי שטרית, בין השנים 2000-2025, ראלי סנטה נעדר ב-7 שנים. במקרים אלה, הביצועים בינואר וברבעון הראשון היו חלשים יחסית. לגבי השנה כולה, השנתיים האחרונות שיפרו משמעותית את התמונה הכוללת ברמה הסטטיסטית. "בשורה התחתונה, היעדר ראלי סנטה עשוי לשמש אינדיקציה לסנטימנט זהיר בטווח הקצר, אך אינו משנה מהותית את התמונה הרחבה בטווח הבינוני-ארוך.

השבוע הקרוב, שבוע המסחר המלא הראשון של 2026, צפוי להתאפיין בהתאוששות מחזורי המסחר לאחר חופשות חג המולד, לצד פרסום נתונים כלכליים. המשקיעים צפויים להתמקד בנתוני שוק העבודה - דו"ח התעסוקה לדצמבר ומספר המשרות הפנויות. בנוסף, צפוי להתפרסם מדד מנהלי הרכש. פרסום הנתונים הכלכליים צפוי לחזור למסלול לאחר השיבוש שנמשך חודשים בשנה שעברה, בעקבות השבתת הממשל בת 43 הימים.

ביום שישי צפוי להתפרסם דוח התעסוקה לחודש דצמבר, אשר לפי ההערכות יצביע על האטה בקצב הגיוס בחודש האחרון של 2025. כלכלנים צופים כי מספר המשרות במגזר הלא־חקלאי יגדל ב־ 55 אלף , לעומת תוספת של 64 אלף משרות בנובמבר. שיעור האבטלה, שהגיע בנובמבר לשיא של 4.6% - הגבוה ביותר זה ארבע שנים, צפוי לרדת ב־ 0.1%.

בשוק הסחורות מחירי הנפט נסחרים בירידה קלה של כ-0.5% הבוקר, המשקיעים צפויים לעקוב מקרוב אחר מחירי הנפט לאחר ההשתלטות של ארה"ב על ונצואלה, יצרנית חברה באופ״ק, מהווה חלק קטן בלבד מההיצע העולמי, והשווקים כבר מתמודדים עם עודף היצע הולך וגדל, "כל שיבוש קצר־טווח בתפוקת הנפט של ונצואלה יכול להתקזז בקלות באמצעות הגברת הייצור במקומות אחרים," כתב ניל שירינג , הכלכלן הראשי של קבוצת Capital Economics , בהערה ללקוחות. "אנו מצפים שצמיחת ההיצע העולמי במהלך השנה הקרובה בערך תדחוף את מחירי הנפט לעבר 50 דולר לחבית".

מחירי הזהב והכסף לעומת זאת מזנקים - הזהב ב-3% 4,415 דולר והכסף ב-6% ל-75.9 דולר למניה.

הביטקוין התאושש מעט בסוף השבוע, וביום ראשון כבש מחדש את רף ה־90 אלף דולר, לאחר שבשבועות האחרונים הוא נע ונד מתחת לרף זה. נכון ליום ראשון, המטבע נסחר במחיר של כ־91 אלף דולר.