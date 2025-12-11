אחרי שנחשפנו למלאכת האוצרות שחיברה בין שלומי שבת, אנה זק, דודו אהרון, אלישע בנאי ואילנית בפרסומת אחת לדיסקונט, לצד הפרזנטורית הקבועה רותם סלע, כמובן, השבוע כבר שוגרו לאוויר הנגזרות שמסבירות את מהלך "הארנק הירוק" של הבנק. כך, למשל, אלישע בנאי בילה בחנות רהיטים כבדים והתקשה לקבל עזרה מסלע - אך לפחות הבנק נמצא לצדו, ויחד הם מתברגים זה השבוע השלישי במקום הראשון בזכירות לפי דירוג גלובס וגיאוקרטוגרפיה.

הפרסומת האהובה ביותר שייכת לחברת הביטוח 9, שלרגל חודש דצמבר החזירה לאוויר את האב שיושב וגוזר מבצעי סוף שנה מהעיתון - "בביטוח מרסל יש 10% הנחה על ביטוח צד ד' - במקום לעשות את הבחירה הנכונה. נראה כי השפה הפרסומית העקבית ובניית הדמויות הקוהרנטית סייעו למיקום הגבוה.

רותם סלע בקמפיין דיסקונט / צילום: צילום מסך יוטיוב

השבוע, חצי מהדירוג מורכב מפרסומות שנכנסו אליו השבוע לראשונה. מתוכן בולטת הפרסומת החדשה של חברת התקשורת פרטנר. מדובר למעשה בסרטון בן קצת יותר מ-3 דקות שמבוסס על סרטי "לשחרר את שולי" בכיכובה של שלישיית מה קשור- כשכאן נוסף לתמונה גם פרזנטור החברה, סטטיק.

בתחילה עלה טיזר לרשתות החברתיות, שלפי החברה גרף 2.5 מיליון צפיות, ולאחר מכן עלה קמפיין הטלוויזיה שנועד לקדם את השקת פרטנר tv+, הטלוויזיה החדשה שלה. מה שמתחיל כעוד ניסיון להציל את שולי מתברר כטעות, וגם אחר כך לא מושגת המטרה המקורית, אך הטלוויזיה קורצת לשלושה - או כמו שנאמר, "יא רבי מאיר בעל הממיר". הפרסומת מתברגת במקום השלישי בזכירות והשני באהדה.

זה זמן רב שלדירוג לא נכנסה פרסומת למותג רכב. מי שעושה זאת השבוע הוא הרכב הסיני ההיברידי BYD (באמצעות מנצ'), שעלה בפרסומת המבוססת על שיר כל-ישראלי השייך לשניים מהזמרים המצליחים בארץ, שלמה ארצי וריטה. כאן גויסו למשימה אדר גולד ושחר סאול, שנותנים טוויסט לשיר וגם לנסיעה - שמתחילה כעירונית ומסתיימת בטבע.

סטטיק בקמפיין פרטנר / צילום: צילום מסך יוטיוב

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, סלקום היא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-2 מיליון שקל, בקמפיין המציע להצטרף לאינטרנט הסיבים ולקבל את הטלוויזיה החדשה של החברה בחינם לשנה. מדובר בפרסומת חדשה שיצר הבמאי שחר סגל (IDEA), ובמרכזה השחקנית יעל אלקנה שמבטיחה כי "כל מה שהיה פה ישתנה ממחר". הפרסומת מתברגת במקום השישי בזכירות והרביעי באהדה.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-1.64 מיליון שקל, שייכת לטוטו וקמפיין טוטו ווינר, וההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.63 מיליון שקל, שייכת לחברת כרטיסי האשראי כאל, עם קמפיין הקאש פרו.

השקעה סטטית

ההשקעה בפרסום נשארת בדיוק אותו דבר כמו בשבוע שעבר: 67 מיליון שקל

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9), מקאן ת"א (פרטנר) וגיתם BBDO (בנק הפועלים)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאייטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל, לרבות החברה הערבית.