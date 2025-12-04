אם צריך אישוש לעובדה שרוב צופי הטלוויזיה הליניארית הם מבוגרים יותר, הרי שהוא מגיע (גם) מהפרסומת החדשה של דיסקונט עם השיר המאחד של שנות ה-80, "עם אחד שיר אחד", בגרסה עכשווית - שמתברגת זה השבוע השני כפרסומת הזכורה ביותר לפי דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה.

לפי הפרסומת של הבנק הרביעי בגודלו בישראל, מה שמאחד את העם זו לא הזהות, השפה, האדמה או הפקקים, אלא התקווה והשאיפה לשלם פחות. הרבה פחות. לכן נולד מהלך "הארנק הירוק", שבמסגרתו הבנק מעניק הנחה של 10% ברכישות גדולות (בין 3,000 ל-50 אלף שקל) משורה של ספקים. לקידום המהלך נשכרו שירותיהם של הזמרים שלומי שבת, אנה זק, דודו אהרון, אלישע בנאי ואילנית, לצד הפרזנטורית הקבועה רותם סלע, וביחד נוצר מגוון כמעט כל-ישראלי.

הפרסומת האהובה ביותר שייכת לבנק הגדול ביותר במשק, לאומי, וזאת על אף שכלל לא שודרה השבוע. לאור הורדת הריבית במשק, הפרזנטור גל תורן מציג את שדרוג מהלך הריבית על המשכנתאות וההלוואות, שבו יצא הבנק לפני חודשים אחדים. גם אם הפעם ההפקה "רזה" יותר, העובדה שהשפה הפרסומית דומה לזו של הפרסומות הקודמות בקמפיין, גורמת לה להיראות כהמשך טבעי - ולהתברג גם במקום גבוה (2) בזכירות.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, חברת התעופה אל על היא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-2.7 מיליון שקל, בקמפיין בלאק פליידיי וחמישי שמח עם הפרזנטור חנן בן ארי. למרות ההשקעה, הקמפיין אינו מתברג במדד, אלא במקום ה-16 בלבד (מרחק של פחות מאחוז לכניסה לעשירייה הפותחת).

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2 מיליון שקל, שייכת למשרד הרווחה וקמפיין "את הריקוד הזה אתם חייבים להפסיק", הקורא לגברים לצאת ממעגל האלימות ולפנות לקו עזרה. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.9 מיליון שקל, שייכת לבנק הפועלים עם קמפיין צעירים משקיעים בחינם. הפרסומת, בכיכובן של הילה קורח וליאת הר לב (עם חיזוק בדמות השחקן אורי ורד), מתברגת במקום השלישי בזכירות והשני באהדה.

במוצאי שבת האחרונה עלתה סלקום בפרסומת חדשה לראשונה זה זמן רב, וזאת באמצעות משרד ID.EA של הבמאי שחר סגל. במרכז הפרסומת, שנועדה לקדם את שירותי הטלוויזיה החדשים של חברת הסלולר, נמצאת השחקנית יעל אלקנה ("הטבח", "הראש" וזוכת "הזמר במסכה"), שמבטיחה כי "כל מה שהיה פה ישתנה ממחר". אופטימיות היא שם המשחק, והפרסומת מתברגת במקום התשיעי בזכירות והשביעי באהדה.

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.