מה מאחד את עם ישראל? האם זו השפה, הזהות, הפקקים, הקיטורים מול הקיץ שמסרב להפוך לחורף? לא. הדבר הגדול ביותר שמאחד בינינו, לפחות לפי בנק דיסקונט, הוא התקווה והשאיפה לשלם פחות. הרבה פחות. מתוך זה נולד מהלך מעניין של הבנק - "הארנק הירוק", המעניק הנחה של 10% ברכישות גדולות (בין 3,000 ל־50 אלף שקל) משורה של ספקים שמוגדרים באפליקציה של הבנק.

ומה הדרך הטובה ביותר לתקשר את המהלך, אם לא ה-שיר המאחד של שנות ה-80, "עם אחד שיר אחד"? לצורך ביצוע חדש עם מלים חדשות גויסו גם כאלה שטרם נולדו בזמן שיצא השיר המקורי. וזו הנבחרת, לפי סדר ההופעה בפרסומת (לא כולל הפרזנטורית רותם סלע): שלומי שבת, אנה זק, דודו אהרון, אלישע בנאי ואילנית. החמישה מבצעים את המשימה נאמנה, סלע מצליחה כמו תמיד לפקשש משהו (בכוונה, כמובן), והתוצאה - התברגות מהירה כפרסומת הזכורה ביותר בדירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, דיסקונט הוא גם הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ־2.8 מיליון שקל. ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.7 מיליון שקל, שייכת לחברת התעופה אל על וקמפיין "חמישי שמח" בכיכובו של הפרזנטור חנן בן ארי. הפרסומת אינה מתברגת בדירוג, וייתכן כי הסיבה לכך היא שמדובר בתקופה עמוסה יחסית מבחינת כמות המפרסמים שבאוויר. עם זאת, נציין כי חברת התעופה הגיעה למקום ה-12, עם נתון קרוב מאוד לזה של המקום העשירי.

יניב סוויסה בקמפיין מגדל / צילום: צילום מסך

ההשקעה השלישית בגודלה, כ־1.6 מיליון שקל, שייכת לקבוצת מגדל, שעלתה בקמפיין גמל להשקעה. לצד הפרזנטורית הקבועה נועה תשבי גויס השחקן יניב סוויסה בדמותו של ניסים מ"קופה ראשית" - אחרי שכמה מעמיתיו, כמו כוכבה ורמזי, כבר זכו לקמפיינים עם דמויותיהם, וגם הוא עצמו כיכב עם חלקם בפרסומת לבזק לפני כמה שנים.

"איך שאני שומע על השקעות אני שוקע בנומה", מספר ניסים לתשבי, ולמעשה מייצג חלק לא קטן מהציבור. משם תשבי כבר לוקחת את זה קדימה כדי להציג את הצעת הערך של "ניהול השקעות אקטיבי", והפרסומת מתברגת במקום התשיעי בזכירות והשביעי באהדה.

הפרסומת האהובה ביותר, שבוע שלישי ברציפות, שייכת לחברת הביטוח 9 ואודי כגן, עם פרסומת "ישנה" שנוצרה לפני כמעט חצי שנה. מדובר בפרסומת שבה האב נוסע במכונית עם חבריו, ואילו הבן והאם מתקשרים אליו ועושים לו בושות, עם פומפה האידיוט מהקריות, בייצי הקמצן בן קמצן, וכמובן, זאב'לה הגאון שהזמין שיניים בבלאק פריידי - והגיעו שחורות.

אודי כגן בקמפיין ביטוח 9 / צילום: צילום מסך

משקיעים קצת יותר

ההשקעה בפרסום עולה מ-67 מיליון שקל בשבוע שעבר ל-70 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9), מקאן ת"א (וולט) ואדלר חומסקי ורשבסקי (בזק)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.