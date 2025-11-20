הפופולריות העצומה לה זוכה הקומיקאי אודי כגן בחודשים האחרונים מגיעה הודות לכשרונו הרב, ליכולת להצחיק, וליכולת לשתף גם במה שמצחיק פחות. בתוך זה משתלבת גם סדרת הפרסומות בכיכובו לחברת ביטוח 9, שזוכה לאהדה מתמשכת - גם כשעל המסך עולה פרסומת "ישנה" מלפני חמישה חודשים.

וכך, גם השבוע הפרסומת שבה האב נוסע במכונית עם חבריו, ואילו הבן והאם מתקשרים אליו ועושים לו בושות, מתברגת במקום הראשון באהדה בדירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה. הפעם, הפרסומת משתלבת עם מבצעי חודש נובמבר, וליתר דיוק, המשתלב הוא "זאב'לה הגאון" ש"הזמין שיניים בבלאק פריידיי - הגיעו שחורות".

עדי חבשוש בקמפיין מזרחי טפחות / צילום: צילום מסך

הפרסומת הזכורה ביותר, זה השבוע השלישי, שייכת לבנק מזרחי טפחות שגייס לשורותיו את השחקנית עדי חבשוש, לצד הפרזנטורים הקבועים, דביר בנדק וחן אמסלם. חבשוש מבצעת גרסה מעודכנת לשיר "אין אותי" של אושר כהן, במטרה להדגיש את המיתוג המזוהה עם הבנק: מענה אנושי קבוע, לא מתחלף ולא דיגיטלי. צבעי הבנקים המתחרים משולבים בפרסומת בצורה מעומעמת, במטרה להדגיש את ההבדל בינם לבין מזרחי טפחות, ובסיום מתייצבים הפרזנטורים כדי לחדד לצופה את המסר.

במקום השני בזכירות נמצא בנק לאומי, ובמקום השלישי נמצא בנק מזרחי טפחות - על אף ששניהם כלל לא היו באוויר (דיסקונט עלה ברביעי בפרסומת חדשה, לאחר ביצוע סקר הדירוג). השבוע מתברג בנק נוסף - One Zero עם קמפיין הריבית הגבוהה בישראל, בכיכובו של הפרזנטור גלעד כהנא. הפרסומת הזו רזה בהרבה משל המתחרות, ומסתפקת במונוכרומטיות, למרות זאת מצליחה לתפוס השבוע את תשומת הלב ומתמקמת במקום השמיני.

רודי סעדה בקמפיין משרד התחבורה / צילום: צילום מסך

חופשי חודשי לקפה?

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, משרד התחבורה הוא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ־2.1 מיליון שקל, בקמפיין צדק תחבורתי שמדגיש את היתרונות של נסיעה בתחבורה הציבורית באמצעות הדגשת החסרונות של אחרים ("אין לנו מנוי חופשי חודשי על הקפה" - למרות שיש כזה ברשת yellow, למשל, אבל העיקרון ברור).

ההשקעה השנייה בגודלה, כ־2 מיליון שקל, שייכת למוסד לביטוח לאומי וקמפיין "בחרו את הדרך שהכי נוחה לכם להגיע". ההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.6 מיליון שקל, שייכת למותג היוגורט מולר, עם קמפיין "תודה לטבע - פינוק אמיתי". שלושת הקמפיינים לא התברגו בדירוג השבועי.

השקעה סטטית

ההשקעה בפרסום עומדת השבוע על 67 מיליון שקל, עלייה קלה לעומת 65 מיליון שקל בשבוע שעבר.

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9), הפניקס סמארט (digital first) ובנק לאומי (מקאן ת"א).

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאייטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל, לרבות החברה הערבית.