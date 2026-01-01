בתחילת השבוע יצא בנק מזרחי טפחות במהלך שבמסגרתו ילדים שנולדו אחרי ה־7 באוקטובר 2023 יקבלו מענק של 1,000 שקל שיופקדו עבורם בפיקדון. את המהלך נבחר להוביל שגיא דקל חן, שנחטף מביתו בניר עוז ובמהלך תקופת השבי נולדה בתו שחר מזל. מדובר בקמפיין ראשון בכיכובו של שורד שבי, ובאופן צפוי למדי, הוא עורר סערה ברשתות החברתיות.

● HBO Max יעלה לישראל ב-13 בינואר. כמה זה יעלה?

● סקר מנהלי השיווק: משקיעים יותר בכלי AI, פחות בטלוויזיה

בפרסומת יושב דקל חן במרכז סלון ביתי גדול, ומאחוריו ילדים המנגנים בכלי נגינה שונים. הוא מציג עצמו כ"קיבוצניק מניר עוז, אבא ששר", אבל לכולם ברור מיהו באמת (ליתר ביטחון יש כתובית: שורד שבי). ואז הוא מבצע את "חתיכת שמיים" של לאה שבת, ופורט על מיתרי הרגש מתחילת הפרסומת ועד סיומה.

הדעות נעות בין כאלה שמזדעזעים ורואים בכך ניצול ציני, לבין אלה שחושבים שזכות ההחלטה בידי דקל חן, ולא פחות מזה זכות הפרנסה - במיוחד לאחר שהצעת חוק מענק לחטוף ששב מן השבי נפלה בכנסת. בכל מקרה, איש לא נותר אדיש, וזה כנראה בדיוק מה שרצו להשיג בבנק. התוצאה היא מקום ראשון בזכירות בדירוג הפרסומות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה. בדירוג האהדה מתברגת הפרסומת במקום החמישי.

דיונים ערים נרשמו גם סביב הקמפיין שנמצא במקום השני בזכירות, ושייך ל-HOT. הפרסומת מציגה ארוחת שישי מרובת משתתפים, מאכלים וצלחות ("שולחן של השמחות"), וברשתות התייחסו לשאלה מהו "הסיפור של כולנו", ולאופי העממי שלה לעומת האליטיזם של המתחרה yes - שלא נמצאת בהפסקת הפרסומות כרגע. הפרסומת מתברגת במקום השלישי והגבוה באהדה.

קמפיין HOT / צילום: צילום מסך יוטיוב

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, HOT היא גם הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ־3 מיליון שקל. ההשקעה השנייה בגודלה, כ־2.4 מיליון שקל, שייכת לפלטפורמת הסטרימינג free TV שעלתה בקמפיין עצמאי בכיכובו של ארז טל. הפרסומת מתברגת במקום הרביעי בזכירות.

ההשקעה השלישית בגודלה, כ־1.8 מיליון שקל, שייכת למכבי שירות בריאות, עם הקמפיין שמציע תמיכה גם בתחום הנפש בכיכובה של השלישייה הקבועה - יניב ביטון, יעל שרוני ושירה נאור. הפרסומת מתברגת השמיני בזכירות.

שלישיית ''מה קשור'' בקמפיין פרטנר / צילום: צילום מסך יוטיוב

הפרסומת האהובה ביותר זה השבוע השני ברציפות שייכת לפרטנר, שלקחה לקמפיין את ההצלחה הגדולה ביותר של השנה בתחום הקולנוע, שלישיית מה קשור עם "לשחרר את שולי", והצמידה אותה לפרזנטור סטטיק. המהלך החל כטיזר שעלה לרשתות החברתיות ולטלוויזיה, והפך לסרטון בן כ-3 דקות שנגזרות שלו שוגרו להפסקת הפרסומות, וכל זאת כדי לקדם את ישרות הטלוויזיה החדש של החברה, פרטנר tv+.

השקעה סטטית

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום יורדת מ־66 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־64 מיליון שקל השבוע.

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם מקאן ת"א (פרטנר ומכבי שירותי בריאות) וגיתם BBDO (HOT).

בשבוע הבא יתפרסם מדד הזכורות והאהובות המסכם את שנת 2025. המדד השבועי ישוב להתפרסם בשבוע שלאחר מכן.

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.