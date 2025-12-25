כשלושה שבועות אחרי שעלתה לאוויר, הפרסומת החדשה של פרטנר מתברגת הן כזכורה ביותר והן כאהובה ביותר בדירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה. למעשה, רמת האהדה כלפיה גבוהה כמעט פי שניים מזו שבמקום השני.

הפרסומת של חברת התקשורת החלה את דרכה כטיזר שעלה לרשתות החברתיות והשתלב גם בהפסקת הפרסומות, ונראה כמו טריילר לסרט השלישי בסדרת "לשחרר את שולי". לאחר מכן חשפה פרטנר כי היא עומדת מאחורי המהלך, ולמעשה המטרה היא לשחרר את הפרזנטור הקבוע סטטיק.

הסרטון המלא נמשך כ-3 דקות, בכיכובה של שלישיית "מה קשור" - שלום מיכאלשווילי, אסי ישראלוף וציון ברוך - ובבימויו של בן בכר, שגם ביים את שני הסרטים של החבורה. נגזרות שלו שוגרו להפסקת הפרסומות, וכל זאת כדי לקדם את פרטנר tv+, הזרוע הטלוויזיונית שעד כה הייתה חלשה יחסית, ולאחרונה עברה מתיחת פנים משמעותית.

במקום הרביעי בזכירות מתברגת הפרסומת החדשה של HOT, שכמו קודמתה כוללת עשרות שחקנים שמככבים בהפקות המקור של החברה - וגם את הזמר ששון שאולוב, הפעם עם גרסה חדשה לשיר "בלב אחד" של חדוה עמרני. למעשה, הפרסומת מייצרת אצל הצופה תחושה של עושר טלוויזיוני עם סוג התכנים שהישראלים בדרך כלל נוטים להעדיף, ואין בה הצעה מוצרית מלבד ההצעה ליהנות מ"הסיפור של כולנו".

ששון שאולוב ושחקנים בקמפיין הוט / צילום: צילום מסך יוטיוב

בין כל הקמפיינים שהתברגו השבוע בולטת פרסומת ה-AI החדשה של חברת הביטוח הראל, המתברגת במקום השביעי בזכירות. הפרסומת, באמצעות ליאו ברנט, בוצעה במסגרת פלטפורמת ה-AI הגלובלית של קבוצת פובליסיס - זאת למעט השיר ברקע, גרסת קאבר לשיר "עשיתי" של ג'ימבו ג'יי.

במרכז הפרסומת עומדת הצעה לחיילים ששירתו כנהגים בצבא - כולל תזכורת לנהיגה בעזה ובלבנון, ברוח התקופה והמלחמה. כעת הם יוכלו להגיש טופס רשמי המעיד על כך, והחברה תכיר בטופס כחלק מאישור העבר הביטוחי. התוצאה מקפיצה מאוד ו"ישראלית" מאוד, כך שהמסר עובר היטב.

קמפיין ה־AI של הראל / צילום: צילום מסך יוטיוב

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, חברת כרטיסי האשראי כאל היא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-2.5 מיליון שקל, בקמפיין "אל תצאו תיירים".

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-1.9 מיליון שקל, שייכת לחברת החשמל וקמפיין עמדת הטעינה הביתית, עם שקע, תקע ואורי חזקיה. הפרסומת מתברגת השמיני בזכירות, והחמישי באהדה. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.87 מיליון שקל, שייכת לפלטפורמת הסטרימינג של קשת free TV - עם פרסומת בכיכובו של ארז טל המתברגת במקום התשיעי בזכירות.

השקעה סטטית

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עומדת השבוע על 66 מיליון שקל, לעומת 67 מיליון שקל בשבוע שעבר

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם מקאן ת"א (פרטנר), גיתם BBDO (הוט) ויהושע TBWA (מקדונלדס)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.