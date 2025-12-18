בצמרת דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה מככבים השבוע שלושה מהבנקים הגדולים בישראל - דיסקונט, הפועלים ולאומי, וזאת למרות שהם כמעט לא היו באוויר. בכך יש כדי להעיד עד כמה משמעותיות השפה העקבית והנוכחות הרציפה יחסית בכל הנוגע להשתרשות בתודעה הציבורית.

● המחיר של חבילת הספורט יעלה שוב? הדרישה החדשה של צ'רלטון

● מי החברות שכבשו את צמרת הדירוג החדש של גלובס?

במקום הראשון בזכירות נמצא דיסקונט, שעד סוף השבוע שעבר היה באוויר עם פרסומת למהלך הארנק הירוק, המהווה "נגזרת" לקמפיין רב המשתתפים שהושק בסוף נובמבר. כמו בפרסומת עם אלישע בנאי, גם כאן הפרזנטורית רותם סלע מדגימה את אפשרויות החיסכון ברכישת רהיטים (מוצרים יקרים יחסית), רק שהפעם זה כולל משחק מלים עם דודו אהרון והארון. כמו שהוא אומר בעצמו: "מאוד בוגר". ומאוד זכיר.

נציין כי לצד השלישייה המובילה בזכירות, ענף הפיננסים משגר לטבלה עוד בנק דיגיטלי ושלוש חברות ביטוח, ולכולם פרזנטורים מזוהים מאוד ושפה מובחנת. לכן, לא מפליא שגם הפרסומת האהובה ביותר מגיעה מסקטור זה, והיא שייכת (גם השבוע) לביטוח 9.

אודי כגן בקמפיין ביטוח 9 / צילום: צילום מסך יוטיוב

לרגל דצמבר החזירה החברה לאוויר את האב שיושב וגוזר מבצעי סוף שנה מהעיתון ("בביטוח מרסל יש 10% הנחה על ביטוח צד ד'"), במקום להתקדם לאפשרות הדיגיטלית. העקביות והכישרון של אודי כגן עושים את שלהם, ושיעור האהדה עומד על 25.6% - גבוה מהממוצע החצי שנתי של 21%.

במקום השני באהדה נמצאת חברת התקשורת פרטנר, שבמהלך שיווקי ופרסומי משולב יצרה סרטון בן כ-3 דקות שמבוסס על סרטי "לשחרר את שולי", בכיכובה של שלישיית מה קשור ובבימויו של בן בכר. בתחילה עלה טיזר לרשתות החברתיות שנראה כמו פרומו לסרט השלישי בסדרה - ורק עם העלייה בטלוויזיה נחשף כי זהו קמפיין להשקת פרטנר tv+, והוא כולל גם את הפרזנטור סטטיק.

סיפור הפרסומת מתחיל כעוד ניסיון להציל את שולי שמתחיל עם טעות קשה, וגם אחר כך לא מושגת המטרה המקורית, אך יש טלוויזיה שקורצת לאביהו, בצי ונתי - והבדיחות בהתאם, ממש כמו בסרטים.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, freesbe של קרסו מוטורס הוא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-2.4 מיליון שקל, בקמפיינים שונים למבצעי סוף שנה, כמו זה של רנו שבו מככבות דמויות ה-AI של יהודה בארקן ז"ל וזאב רווח ז"ל.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.3 מיליון שקל, שייכת לתנובה שעלתה בקמפיינים שונים למשקאות האלטרנטיב, מוצרלה וצ'דר פיראוס. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2.1 מיליון שקל, שייכת לחברת המזון נסטלה, שעלתה בקמפיינים שונים לדגני קראנץ', חטיפי גרנולה ונס קפה.

סטטיק בקמפיין פרטנר / צילום: צילום מסך יוטיוב

השקעה סטטית

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עומדת השבוע על 67 מיליון שקל, בדיוק כמו בשבוע שעבר.



המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9), פרטנר (מקאן ת"א) ובנק דיסקונט (אדלר חומסקי).

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.