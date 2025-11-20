כולם זקוקים לחופשה: אתרי התיירות רושמים עלייה במספר ההזמנות

אתרי מרקטפלייס, המציגים מגוון רחב של מוצרים בשורה של קטגוריות, מצליחים "לתפוס" את הארנק של הישראלים באופן משמעותי, בין אם הם מקומיים ובין אם הם בינלאומיים - כך עולה מנתוני מדד אוקטובר של רכישות הישראלים באתרי האונליין.

"מפת האתרים של אוקטובר משקפת את הדואליות המרתקת של הצרכן הישראלי", מציין נתי יעקובי, מנכ"ל שופ אנליטיקס. "מצד אחד גלובלי ומחובר לעולם, ומצד שני נאמן למותגים המקומיים הנאבקים על תשומת-לבו".

הסיניים ממשיכים לבלוט

האתרים הסיניים ממשיכים לבלוט בפסגת אתרי הקניות הבינלאומיים, כאשר עלי אקספרס מוביל במקום הראשון עם נתח של 42% מכלל ההזמנות באתרים המובילים. עם זאת, החודש הוא רושם ירידה קלה בהשוואה לחודש הקודם, והפער בינו לבין שיין וטמו הולך ומצטמצם.

ייתכן כי מדובר בירידה זמנית בלבד לפני יום הרווקים הסיני בנובמבר, שמדי שנה מהווה מוקד פעילות מרכזי עבור הפלטפורמה. על כל פנים, בעוד שבעבר מספר ההזמנות באתר היה גדול פי 3 ואף פי 4 ממספר ההזמנות בשיין, כיום הפער הצטמצם לפי 2 בלבד.

מניתוח סלי הקנייה עולה כי כ-22% מההזמנות בעלי אקספרס כוללות 5 פריטים ומעלה, מה שמעיד על היקף רכישה גדול יחסית, שיכול לנבוע מקנייה מרוכזת המאחדת מספר צרכנים להזמנה אחת או מאטרקטיביות המחיר המעודדת צרכנים להוסיף פריטים רבים לסל.

במקום הרביעי נמצא אתר iHerb, שבשנה האחרונה הגביר את פעילותו בישראל באופן אינטנסיבי, בין היתר באמצעות שיתופי-פעולה נרחבים עם משפיענים מקומיים. עם זאת, בחודש האחרון נרשמה ירידה במספר ההזמנות - באופן צפוי, אחרי ההנחות הנדיבות שהוענקו בספטמבר, החודש שבו נוסדה החברה, ולפני המבצעים של נובמבר.

זקוקים לחופשה

את המקומות 7-9 מאכלסים אתרים מענף התיירות: בוקינג, שהטמיע לאחרונה כלים חדשים מבוססי בינה מלאכותית לניהול תקשורת מול לקוחות; אגודה, שהשיק באוקטובר שיתופי-פעולה מסחריים עם יוצרי תוכן דיגיטלי; וחברת התעופה וויזאייר - שבימים אלה מתנהלת מול משרד התחבורה במטרה להקים בסיס פעילות קבוע בנתב"ג.

נציין כי בעשירייה השנייה, מחוץ לטבלה, בולט אתר FlyLink, שלמעשה מרכז בתוכו ספקים סיניים שנחסמו מאתרי קניות גדולים (כמו עלי אקספרס), ומאפשר להם למכור העתקי מותגים, תוך הקפדה על איסור הצגת לוגואים גלויים בתמונות. שיטת הקנייה מתבססת על "מותגים נסתרים" - הרוכש מזהה את המוצר הממותג האמיתי בגלריה חיצונית לפי קוד דגם, ובוחר את הקוד בדף רכישה "תמים" באתר, המציג תמונה גנרית במקום הרפליקה.

כוחם של הסופרמרקטים

בכל הנוגע לאתרים הישראלים המובילים, הסדר בפסגה נשמר: אתר שופרסל במקום הראשון, במקום השני אתר KSP, ובמקום השלישי סופר-פארם אונליין.

אתרי קמעונאיות המזון מרכזים החודש 29% מכלל ההזמנות. בראש הטבלה ניצב כאמור שופרסל, ואחריו רמי לוי (מקום 5), טיב טעם (מקום 13) וויקטורי (מקום 15). במקביל מתחזקת הנוכחות של הסופרים החברתיים - "החישוק" והסופר החברתי של ההסתדרות.

השבוע סיפר מייסד "החישוק", קסם לי, כי האתר מגלגל 40 מיליון בשנה ורושם 12 אלף הזמנות בחודש, עם כ-300 נקודות איסוף ברחבי הארץ. "מה שעוצר אותנו זה שאנחנו לא מספיקים לעמוד בקצב", שיתף. כחברה לתועלת הציבור שמפעילה חברה עסקית, אין לו הרבה עניין בשיווק. "הוצאות השיווק הן 0.1% מהמחזור שלנו, אנחנו עובדים הרבה מפה לאוזן ואינסטגרם, וממש לא בעניין משפיענים", סיפר.

אתר האופנה טרמינל X מתמקם במקום הרביעי בדירוג, לאחר שרשם גידול של פי 1.5 במספר ההזמנות בהשוואה לחודש הקודם. הזינוק נבע מחגיגות יום ההולדת של האתר, שבמסגרתן הושק אירוע טרמינל X דיי - יומיים של מבצעים בהשראת אמזון פריים דיי, שבמסגרתם הוצעו 30% הנחה על מגוון קטגוריות. מניתוח הנתונים עולה כי האירוע היה אפקטיבי במיוחד - כ-40% מכלל ההזמנות בחודש כולו בוצעו במהלך יומיים אלה, ומספר ההזמנות הממוצע גדל פי 10 בהשוואה לימים רגילים בחודש.

ענף התיירות משגר לדירוג הישראלי שלושה אתרים של חברות תעופה - אל על (מקום 7), ישראייר (מקום 13) וארקיע (מקום 20), שביחד מרכזים 7% מסך ההזמנות החודש. בכך יש אולי להעיד על הצורך של הישראלים לצאת ליותר ויותר חופשות מעבר לים, לאחר שנתיים קשות של מלחמה ומצב בטחוני מתוח - ועל התאוששות וחזרה הדרגתית לשגרה.

כך נאספו הנתונים

חברת שופ אנליטיקס, בראשות נתי יעקובי, היא חברת מחקר טכנולוגי המפעילה ומתחזקת פאנל המונה 3,200 צרכנים בני 15 ומעלה הרוכשים בדיגיטל. הצרכנים נחלקים ביחס שווה בין נשים וגברים, ומייצגים שכבות גיל, קבוצות אוכלוסייה ופריסה גאוגרפית על-פי אזורי מגורים משתנים.

החברים במאגר מאפשרים לחברת שופ אנליטיקס גישה לתיבת המייל שלהם לטובת ניתוח הזמנות האונליין שהם מבצעים, כך שכאשר מתקבל אישור להזמנה או חשבונית קנייה, החברה מקבלת את המידע במקביל - לרבות תוכן ההזמנה וסכום הרכישה. צרכני המאגר מתוגמלים על כך. באופן הזה החברה מנטרת את הזמנות הישראלים באונליין, הן מאתרים מקומיים והן מאתרים בינלאומיים.