ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום ביום הרווקים הסיני, האונליין ניצח את החנויות הפיזיות בהיקף הרכישות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קניות

ביום הרווקים הסיני, האונליין ניצח את החנויות הפיזיות בהיקף הרכישות

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל • נתוני הפניקס גמא מצביעים על עלייה של יותר מ-20% ברכישות בענפים הבולטים ב-11 בנובמבר

שירה ספיר 13:52
קניות באינטרנט / אילוסטרציה: Shutterstock, Natee Photo
קניות באינטרנט / אילוסטרציה: Shutterstock, Natee Photo

האם כבר הגענו לשיא הקניות החודשיות, או שהבלאק פריידיי צפוי להפתיע? בחודש שמשופע בימי מבצעים, יום הרווקים הסיני (שלישי, 11.11) היה יום הקניות החזק ביותר במשך השבוע. יותר מכך, אם במבצעי שופינג IL מחזורי הקניות עלו בכ-12%, ביום הרווקים הסיני נצפתה עלייה של יותר מ-20% בממוצע במחזורי הקניות בענפי הקניות המרכזיים, מול יום ממוצע בשבוע הקודם.

ממדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בתחום הקמעונאות, עולה כי ככל שמתקדם החודש, הציבור מנצל יותר את המבצעים ברשתות, בחנויות ובאונליין. כך, במהלך השבוע של 9-15 בנובמבר נצפתה עלייה של כ-10% בממוצע בענפים המרכזיים, בהשוואה לשבוע הקודם.

איתן יוחננוף: "יוקר המחיה מדכא מכירה. פער של 100% במחיר לעומת אירופה לא נובע רק מתמחור"
ח"כ ביטן: איך זה שמחירי חומרי הגלם יורדים - והמחירים בסופר לא?

העלייה הגבוהה ביותר נרשמה בענף האופנה (22%), הן הודות למבצעים והן כחלק מההיערכות למזג האוויר החורפי שנרשם בסוף השבוע ברוב אזורי הארץ. ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה עלה ב-19%, וענף התיירות עלה ב-17% - הודות למבצעי אונליין משמעותיים לחופשות חורף, כשחלק מבתי המלון הציעו 20% הנחה על נופש עד סוף מרץ.

כאשר בוחנים את העליות ביום הרווקים הסיני במחזורי הקניות, הענף הבולט ביותר הוא מחשבים והסלולר (34%), ואחריו האופנה וההנעלה (31%) ומוצרי החשמל והאלקטרוניקה (31%).

באופן כללי, האונליין ניצח את החנויות הפיזיות מבחינת היקף הרכישות - ענף ההנעלה, למשל, זינק ב-73% בהזמנות אונליין, וענף החשמל זינק ב-56% בהזמנות אונליין. עם זאת, ענף הסלולר היה יוצא דופן, ובו המגמה הייתה הפוכה.

"כצפוי, ככל שנובמבר מתקדם, הציבור מגיב יותר למבצעים ורוכש יותר", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "ניתן לראות שיום הרווקים הסיני, שידוע כחג אונליין בעיקר באתרים בחו"ל, מקבל השנה ביטוי משמעותי גם באתרים הישראלים והופך ליום קניות חזק מאוד".