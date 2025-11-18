ביום הרווקים הסיני, האונליין ניצח את החנויות הפיזיות בהיקף הרכישות

האם כבר הגענו לשיא הקניות החודשיות, או שהבלאק פריידיי צפוי להפתיע? בחודש שמשופע בימי מבצעים, יום הרווקים הסיני (שלישי, 11.11) היה יום הקניות החזק ביותר במשך השבוע. יותר מכך, אם במבצעי שופינג IL מחזורי הקניות עלו בכ-12%, ביום הרווקים הסיני נצפתה עלייה של יותר מ-20% בממוצע במחזורי הקניות בענפי הקניות המרכזיים, מול יום ממוצע בשבוע הקודם.

ממדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בתחום הקמעונאות, עולה כי ככל שמתקדם החודש, הציבור מנצל יותר את המבצעים ברשתות, בחנויות ובאונליין. כך, במהלך השבוע של 9-15 בנובמבר נצפתה עלייה של כ-10% בממוצע בענפים המרכזיים, בהשוואה לשבוע הקודם.

העלייה הגבוהה ביותר נרשמה בענף האופנה (22%), הן הודות למבצעים והן כחלק מההיערכות למזג האוויר החורפי שנרשם בסוף השבוע ברוב אזורי הארץ. ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה עלה ב-19%, וענף התיירות עלה ב-17% - הודות למבצעי אונליין משמעותיים לחופשות חורף, כשחלק מבתי המלון הציעו 20% הנחה על נופש עד סוף מרץ.

כאשר בוחנים את העליות ביום הרווקים הסיני במחזורי הקניות, הענף הבולט ביותר הוא מחשבים והסלולר (34%), ואחריו האופנה וההנעלה (31%) ומוצרי החשמל והאלקטרוניקה (31%).

באופן כללי, האונליין ניצח את החנויות הפיזיות מבחינת היקף הרכישות - ענף ההנעלה, למשל, זינק ב-73% בהזמנות אונליין, וענף החשמל זינק ב-56% בהזמנות אונליין. עם זאת, ענף הסלולר היה יוצא דופן, ובו המגמה הייתה הפוכה.

"כצפוי, ככל שנובמבר מתקדם, הציבור מגיב יותר למבצעים ורוכש יותר", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "ניתן לראות שיום הרווקים הסיני, שידוע כחג אונליין בעיקר באתרים בחו"ל, מקבל השנה ביטוי משמעותי גם באתרים הישראלים והופך ליום קניות חזק מאוד".