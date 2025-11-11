מבצעי שופינג IL החזירו את ענפי המשק הבולטים לעלייה במכירות

אחרי שבועיים של ירידות במחזורי הקניות, מבצעי שופינג IL משכו אותם כלפי מעלה - אך רשמו הצלחה בעיקר באונליין ובחנויות הרחוב, ופחות בקניונים - כך עולה ממדד הפניקס גמא, הבוחן מדי שבוע את הפעילות בכרטיסי האשראי ואת התנהגות הצרכנים בשוק.

● ביצים, חלב ואייפון: הסיבות לכך שרשתות המזון מוכרות סמארטפונים

● 1.5 מיליארד צרכנים לא טועים: כך ייראו ימי הקניות בנובמבר

ימי המבצע שיזמה גוגל התקיימו ברביעי ובחמישי שעבר (5-6 בנובמבר) - מה שהפך את חמישי ליום הקניות החזק ביותר בשבוע, עם עלייה של כ־12% במחזורי הקניות בענפי הקמעונאות המרכזיים, לעומת יום חמישי הקודם. העליות הגבוהות ביותר בשבוע כולו נרשמו בענף המחשבים והסלולר ובענף מוצרי החשמל.

בהשוואה לשופינג IL בשנת 2024 נרשמו עליות נאות ברוב הענפים המרכזיים, למעט ענף האופנה, שבו נרשמה ירידה של כ־10%. הפער מוסבר בין היתר בכך שבשבוע המבצעים אשתקד ישראל הייתה בעיצומה של המלחמה, והמצב הביטחוני המתוח השפיע על היקפי הצריכה והקניות.

"השבוע ראינו עלייה בפעילות בכרטיסי האשראי, אם כי הציבור עדיין זהיר וקשוב", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "מזג האוויר החם והיבש לא יצר תחושה של פתיחת חורף ודחיפות לרכישת בגדים עונתיים, וזה בא לידי ביטוי במיוחד בענף האופנה - שעדיין ממתין להתעוררות.

"מנגד, ענפי החשמל והמחשוב הציגו תנועה ערה יותר, במיוחד במרכזים הפתוחים ובחנויות הרחוב. לאחר שבועיים של ירידות במחזורי הקניות, הציבור ביצע השבוע יותר רכישות בכרטיסי אשראי, אך בשוק ישנה ציפייה ותקווה לעליות גבוהות הרבה יותר בהמשך החודש, הודות לימי המבצעים שבדרך - יום הרווקים הסיני, בלאק פריידיי, סייבר מאנדיי ומבצעי סוף השנה".