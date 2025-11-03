3,000 עסקים ישראלים ישתתפו בשופינג IL שיתקיים השבוע

השבוע יישלפו הארנקים בימי הקניות הראשונים של נובמבר, שופינג IL של גוגל (5-6 בחודש), אשר יתקיים זו השנה ה-12. לאחר מכן יגיעו גם המועדים הבינלאומיים - יום הרווקים הסיני (11.11), בלאק פריידיי (28.11) וסייבר מאנדיי (1.12).

אירועי שופינג IL יעמדו הפעם בסימן שיקום הכלכלה ותמיכה בעסקים שחוו טלטלות רבות בשנתיים האחרונות בעקבות המלחמה. כ-3,000 עסקים מקומיים צפויים לקחת חלק, מהם כ-300 מהדרום ומהצפון, כאשר כ-100 הם מיישובי קו העימות בצפון ובעוטף עזה.

אחד מכל 10 עסקים נמצא בבעלות של מילואימניק בשירות פעיל לאורך המלחמה; כ-100 הצהירו כי העסק נמצא בסכנת סגירה מיידית בעקבות המלחמה. כ-100 עסקים עברו מחנות פיזית לאונליין בלבד.

נקודה מעניינת היא שכ-350 מהמשתתפים השנה הם עסקי אונליין שהוקמו במהלך תקופת המלחמה, כלומר לאחר ה-7 באוקטובר 2023. נתון בעל חשיבות לכלכלה הישראלית הוא שאחד מכל שלושה עסקים המשתתפים השנה הוא "כחול-לבן מלא", כלומר גם מייצר בישראל, על שלל האתגרים הכרוכים בכך - הנתון הגבוה ביותר שנרשם בשנים האחרונות.

עלייה של 40%

הבחירה במוטיב ה"קניות כחול-לבן" החלה ב-2023, כחודש אחרי מתקפת חמאס. באותה שנה נרשמה עלייה משמעותית של עשרות אחוזים בחיפוש בגוגל אחר אתרי מסחר מקומיים, לעומת אתרים בינלאומיים. המגמה הזו נשמרת מאז, ונתוני גוגל מצביעים על אהדה לאתרי מסחר מקומיים בנובמבר.

כך, ב-2024 נרשמה עלייה של 30% בחיפוש אתרי מסחר ישראלים בתחילת חודש זה, בהשוואה לפרק הזמן הזה בחודש הקודם. לפי שב"א, ב-2024 גם נרשמה עלייה של 42% בהוצאות אשראי בישראל בשבוע של שופינג IL לעומת השבוע המקביל בחודש הקודם.

מנתוני משרד הכלכלה עולה כי ב-2024, השנה שלאחר פרוץ המלחמה, נפתחו 61 אלף עסקים חדשים אך נסגרו 49 אלף עסקים קיימים. מדובר בירידה של 10% בפתיחת עסקים חדשים בהשוואה לשנת 2022. באותה שנה פנו מעל 20 אלף עסקים לסוכנות מעוף לעסקים קטנים ובינוניים בבקשה לסיוע וייעוץ עסקי. כאשר בוחנים את התפלגות גודל העסקים בישראל עולה כי 57% מבוססים על אדם אחד בלבד, 30% מעסיקים עד 4 עובדים, 10% מעסיקים עד 19 עובדים, ורק 3% מעסיקים 20 עובדים ומעלה.

נציין כי קיים גיוון בבחירות של בתי העסק הללו האם ומתי להשתתף בימי המבצעים. רשתות חשמל גדולות, למשל, מעניקות מבצעים במהלך כל החודש. מותגים קטנים ובינוניים יוצאים לרוב במבצעים משמעותיים בשופינג IL, כך שאצלם שווה לנצל את ההנחות במועד זה. כמעט כולם עם הפנים למבצעי סוף השנה בדצמבר - אלא שאז על הצרכנים לקחת בחשבון שייתכן כי מוצרים מסוימים שבהם התעניינו כבר יאזלו מהמלאי.

"האירוע השנה הוא צו השעה של הכלכלה הישראלית", אומר ברק רגב, מנכ"ל גוגל ישראל. "אחרי שנתיים קשות, הגיע הרגע להתגייס כולנו לשיקום. אנחנו גאים לעמוד לצד כ-3,000 עסקי איקומרס מקומיים".