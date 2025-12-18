בדיקה שגרתית בנמל אשדוד הפכה בימים האחרונים לחקירה רחבת היקף: מפקחי משרד החקלאות וביטחון המזון חשפו מנגנון זיוף מתוחכם שנועד לעקוף את מערך הפיקוח על יבוא עגבניות לישראל. לפי ממצאי המשרד, משלוחים שהוצגו ככאלה שמקורם באזרבייג'ן לוו בתעודות בריאות מזויפות, ובחלק מהמקרים אף הפנו לאתר אינטרנט שהתחזה לאתר הרשמי של רשות בטיחות המזון האזרית.

הפרשה, שנחקרת כעת על ידי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח), כוללת חשד לזיוף שיטתי ומתואם של מסמכים רשמיים - תעודות שהיו אמורות להעיד כי התוצרת החקלאית נבדקה ואושרה במדינת המקור. במשרד מדגישים כי מדובר בזיוף חיצוני, ללא מעורבות של הרשויות באזרבייג'ן.

קוד QR הוביל לאתר חשוד

החשד הראשוני עלה במהלך בדיקות שגרתיות של משלוחי עגבניות בנמל אשדוד, כאשר מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת זיהו אי התאמות במסמכים שצורפו למכולות. סריקה של קודי QR שעל גבי תעודות הבריאות לא הובילה לאתר הרשמי של רשות בטיחות המזון האזרית (AFSA), אלא לאתר אחר, שעורר חשד כי נבנה במיוחד לצורך התחזות והפקת מסמכים מזויפים.

בעקבות הממצאים פנה משרד החקלאות ישירות לרשות האזרית בבקשה לאמת את התעודות. שם התברר כי מאז סוף ספטמבר כלל לא הונפקו באזרבייג'ן תעודות בריאות למשלוחי עגבניות לישראל, וכי כל המסמכים שנלוו למשלוחים שנבדקו אינם אותנטיים.

במקביל, אותר אתר אינטרנט שנראה דומה לאתר הרשמי של הרשות האזרית, וההערכה היא כי שימש כחלק ממנגנון הזיוף, במטרה ליצור מראית עין של תהליך פיקוח תקין.

"ניסיון חמור לעקוף את מנגנוני הפיקוח"

שלומית ציוני, מנהלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות וביטחון המזון, אומרת כי המשרד מתייחס לאירוע בחומרה. לדבריה, "כל ניסיון לעקוף את מנגנוני הפיקוח של מדינת ישראל הוא חמור. תוצרת שמגיעה עם תעודות מזויפות מסכנת את בריאות הציבור ועלולה להביא לחדירת מזיקים ונגעים שיגרמו לנזק עצום לחקלאות המקומית ולצומח בישראל".

במשרד מציינים כי הם נמצאים בתיאום שוטף עם הרשויות באזרבייג'ן, שפתחו אף הן בחקירה משלהן לאיתור מקור ההתחזות. במקביל נבחנים צעדי אכיפה וסנקציות נגד הגורמים האחראים, ככל שיאותרו - לרבות מעורבים בישראל, אם ישנם.

יבוא כחלק מפתיחת השוק - והסיכון שבפרצות

יבוא העגבניות מאזרבייג'ן החל בשנת 2023, כחלק ממהלך רחב יותר שמוביל משרד החקלאות לפתיחת מקורות יבוא חדשים לפירות וירקות. כיום פתוחים לישראל 31 מקורות שונים ליבוא עגבניות, במטרה להגדיל היצע ולהפחית לחצים על המחירים.

אלא שלפי גורמים במשרד, הפרשה ממחישה את הסיכון הטמון בניסיון לעקוף את מנגנוני הפיקוח הבינלאומיים. מאז סוף ספטמבר הגיעו לישראל 47 מכולות של עגבניות שנשאו תעודות בריאות מזויפות. תוצרת כזו, שהגיעה ללא פיקוח אמיתי במדינת המקור, עלולה לא רק לפגוע בבריאות הציבור, אלא גם להסב נזק סביבתי וכלכלי כבד לענפי החקלאות בישראל.

החקירה נמצאת בעיצומה, ובמשרד החקלאות מדגישים כי ימשיכו לפעול לאיתור מקור הזיוף ולחיזוק מנגנוני הבקרה - כדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.