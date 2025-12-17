פורסמה חלוקת המכסות ליבוא גבינה צהובה; מה יהיה המחיר לצרכן?

המחיר לצרכן של גבינה צהובה מיובאת צפוי להישאר נמוך בעשרות אחוזים ממחירי המותגים המובילים גם ב-2026 - כך עולה מהודעת משרד הכלכלה שפורסמה היום (ד').

ועדת המכסות במשרד הכלכלה והתעשייה הודיעה על חלוקת מכסות ליבוא גבינה צהובה בפטור ממכס בהיקף של 5,900 טון, במסגרת הליך תחרותי שבו היבואנים התחייבו למחיר מרבי לצרכן.

לפי הודעת המשרד, המחיר לצרכן ינוע בין 3-3.5 שקלים ל-100 גרם - רמה הנמוכה בכמעט 50% ממחירי המותגים הדומיננטיים בשוק המקומי. גם השנה נהנו היבואנים מהטבת "בונוס" מוגדלת בשיעור של 35%, שנועדה להגדיל את היקף היבוא ולחזק את התחרות בענף.

שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת מסר כי "המנגנון התחרותי שבו היבואנים מתחרים על המחיר לצרכן מאפשר לציבור ליהנות מגבינה צהובה איכותית במחיר הוגן, מסייע לרסן מחירים ותורם להורדת יוקר המחיה בישראל". לדבריו, "לצרכנים יש כוח אמיתי להשפיע - השוו מחירים וצרכו רק ממי שמציע תמורה הוגנת ומשתלמת".

שני מסלולים

הזוכים בהליך חולקו לשני מסלולים: גבינה פרוסה במעדניות וגבינה ארוזה על המדף.

במסלול המעדניות זכתה יורו מחלבות במכסה של 1,000 טון במחיר של 3.10 שקלים ל-100 גרם, ירידה לעומת 3.20 שקלים אשתקד. רשת רמי לוי זכתה ב-400 טון באותו מחיר, גם כן נמוך מהמחיר שבו זכתה בשנה שעברה; וחברת נטו מלינדה זכתה ב-200 טון במחיר של 3.40 שקלים ל-100 גרם.

במסלול הגבינה הארוזה על המדף זכתה רשת אושר עד, באמצעות מרב מזון, במכסה הגדולה ביותר - 1,300 טון - במחיר של 3 שקלים ל-100 גרם, ירידה חדה לעומת 3.40 שקלים אשתקד. יורו מחלבות זכתה ב-480 טון במחיר של 3.20 שקלים ל-100 גרם, לעומת 3.30 שקלים בשנה הקודמת; ורשת רמי לוי זכתה ב-400 טון במחיר של 3.50 שקלים ל-100 גרם, ללא שינוי מהשנה שעברה.

במשרד הכלכלה מדגישים כי ההוזלה אינה אוטומטית בכל נקודת מכירה, וממליצים לצרכנים להשוות מחירים בפועל, הן במעדניות והן על מדפי הרשתות, ולבדוק את המחיר ל-100 גרם - גם באריזות קטנות וגם במכירה במשקל.